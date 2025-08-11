Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025

Thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào tháng 8/2025 với những cập nhật mới nhất về bảng giá của dòng xe tay ga cao cấp Honda SH. Theo ghi nhận tại các đại lý ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc, trong tháng này, Honda vẫn phân phối ba mẫu xe quen thuộc thuộc dòng SH là SH125i, SH160i và SH350i, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc đa dạng.

Về giá niêm yết do hãng Honda công bố cho dòng xe SH trong tháng 5/2025 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 4 vừa qua. Cụ thể, mức giá đề xuất của từng phiên bản như sau:

Honda SH 125i: Với 4 phiên bản khác nhau, giá niêm yết dao động trong khoảng 73.921.091 - 83.444.727 đồng.

Honda SH 160i: Mẫu xe này cũng có 4 phiên bản, tiếp tục giữ mức giá niêm yết từ 92.490.000 đến 102.190.000 đồng.

Honda SH 350i: Mẫu xe phân khối lớn hơn với 3 phiên bản, có giá niêm yết trong khoảng 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Mặc dù giá niêm yết không đổi, giá bán thực tế của xe Honda SH tại các đại lý trong tháng 8 lại ghi nhận sự điều chỉnh. Theo khảo sát, giá bán thực tế đã giảm nhẹ so với tháng trước, mức giảm dao động từ 2.700.000 đến 6.900.000 đồng tùy từng phiên bản cụ thể. Phiên bản SH 160i Thể Thao được ghi nhận là mẫu xe có mức chênh lệch giá cao nhất trong tháng 8 này.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch SH125i phiên bản tiêu chuẩn Đen 73.921.091 80.000.000 6.078.909 Đỏ đen 73.921.091 80.000.000 6.078.909 Trắng đen 73.921.091 80.000.000 6.078.909 SH125i phiên bản cao cấp Trắng đen 81.775.637 88.000.000 6.224.363 Đỏ đen 81.775.637 88.000.000 6.224.363 SH125i phiên bản đặc biệt Đen 82.953.818 90.000.000 7.046.182 SH125i phiên bản thể thao Xám đen 83.444.727 91.000.000 7.555.273 SH160i phiên bản tiêu chuẩn Đen 92.490.000 97.000.000 4.510.000 Đỏ đen 92.490.000 97.000.000 4.510.000 Trắng đen 92.490.000 97.000.000 4.510.000 SH160i phiên bản cao cấp Trắng đen 100.490.000 108.000.000 7.510.000 Đỏ đen 100.490.000 108.000.000 7.510.000 SH160i phiên bản đặc biệt Đen 102.190.000 110.000.000 7.810.000 SH160i phiên bản thể thao Xám đen 102.190.000 111.000.000 8.810.000 SH350i phiên bản cao cấp Trắng đen 151.190.000 156.000.000 4.810.000 SH350i phiên bản đặc biệt Xám đen 152.190.000 158.000.000 5.810.000 SH350i phiên bản thể thao Xám đen 152.690.000 160.000.000 7.310.000 Xanh đen 152.690.000 160.000.000 7.310.000

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo. Giá đã bao gồm các loại thuế, phí gồm: VAT, phí cấp biển số xe, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm. Giá xe có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực bán xe.

Honda SH từ lâu đã khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Xe sở hữu lối thiết kế trẻ trung, lịch lãm, mang đến phong thái sang trọng và đẳng cấp cho người sử dụng. Bên cạnh vẻ ngoài thu hút, SH còn ghi điểm với khối động cơ hiệu suất cao, bền bỉ, cùng loạt tính năng và công nghệ hiện đại, đảm bảo trải nghiệm lái thoải mái, an toàn và tiện nghi tối ưu.

Như vậy, trong tháng 8/2025, người tiêu dùng quan tâm đến dòng xe Honda SH sẽ thấy giá niêm yết được giữ ổn định, nhưng cần lưu ý rằng giá bán thực tế tại đại lý vẫn cao hơn đáng kể, dù mức chênh lệch đã có phần "dễ chịu" hơn so với tháng trước tùy phiên bản.