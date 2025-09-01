Bàng Đức và Từ Hoảng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai mạnh hơn: Đáp án không ngờ chỉ Quan Vũ biết

Bàng Đức và Từ Hoảng đọ sức cùng Quan Vũ

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, các võ tướng được phân chia thành nhiều cấp bậc dựa trên thực lực tổng thể. Các vị tướng hàng đầu có Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân. Những vị tướng có thực lực hạng 2 gồm có Bàng Đức và Từ Hoảng. Vậy giữa hai người này, ai mạnh hơn? Hãy xem xét thành tích của họ khi đối đầu với Quan Vũ.

Bàng Đức đấu với Quan Vũ

Bàng Đức đấu ngang tay với Quan Bình ba mươi hiệp, sau đó Quan Vũ đích thân ra trận. Thực tế, trước khi giao đấu, Quan Vũ rất coi thường Bàng Đức, cho rằng với Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay, ông có thể dễ dàng hạ gục đối thủ. Nhưng hiện thực không như vậy, Quan Vũ đã không thể đánh bại Bàng Đức sau một trăm hiệp, hai bên phải lui binh.

Quan Vũ đã không thể đánh bại Bàng Đức sau một trăm hiệp, hai bên phải lui binh. (Ảnh: Sohu)

Ngày hôm sau, Bàng Đức giao chiến với Quan Vũ năm mươi hiệp rồi giả thua bỏ chạy, nhử Quan Vũ đuổi theo và bắn trúng cánh tay trái của ông. Quan Bình kịp thời đến cứu Quan Vũ.

Từ Hoàng đấu với Quan Vũ

Trong trận Phàn Thành, trước khi giao đấu với Quan Vũ, Từ Hoảng đã ôn lại chuyện cũ để làm giảm nhuệ khí của Quan Vũ, sau đó chọc giận ông rồi mới chính thức quyết chiến. Lúc này, cánh tay trái của Quan Vũ đã hồi phục sau khi bị Bàng Đức bắn, còn cánh tay phải trúng tên độc của Tào Nhân tuy đã được Hoa Đà chữa trị nhưng vẫn chưa lành hẳn. Dù vậy, Từ Hoảng dốc hết sức lực cũng chỉ có thể cầm hòa Quan Vũ tám mươi hiệp, không thể đánh bại được ông.

Từ Hoảng dốc hết sức lực cũng chỉ có thể cầm hòa Quan Vũ tám mươi hiệp. (Ảnh: Sohu)

So sánh quá trình giao đấu của Bàng Đức và Từ Hoảng với Quan Vũ, ta thấy Bàng Đức không chỉ cầm hòa Quan Vũ một trăm hiệp mà còn bắn trúng tay ông, trong khi Từ Hoảng dù dốc toàn lực cũng chỉ cầm hòa được Quan Vũ tám mươi hiệp khi ông chưa hoàn toàn bình phục.

Tuy nhiên, thực lực tổng hợp của một võ tướng không chỉ dựa vào võ lực mà còn phải xem xét mưu lược. Nếu so sánh về mưu lược, Từ Hoảng vượt trội hơn Bàng Đức rất nhiều.

Mưu Trí của Từ Hoảng và Bàng Đức

Bàng Đức vốn là tướng dưới trướng của Mã Siêu, sau bị bỏ rơi, lưu lạc nhiều năm mới đến đầu quân cho Tào Tháo. Để báo đáp ơn của Tào Tháo, Bàng Đức liều chết khiêu chiến Quan Vũ. Trên chiến trường, Bàng Đức thi đấu xuất thần, cầm cự được một trăm hiệp dưới đao của Quan Vũ. Đây là thành tích mà ít tướng nào của Tào Ngụy đạt được. Quan Vũ đã thốt lên rằng "đao pháp của Bàng Đức vô cùng thành thục, quả không hổ danh là dũng tướng của quân Tào".

Nhưng một người chỉ biết dùng sức mạnh như Bàng Đức chắc chắn không phải đối thủ của Quan Vũ. Quan Vũ đã tận dụng thời cơ nước sông Hán dâng cao, đánh úp quân của Vu Cấm, bắt sống Bàng Đức. Bàng Đức thà chết chứ không chịu hàng, bị Quan Vũ xử trảm.

Nhưng một người chỉ biết dùng sức mạnh như Bàng Đức chắc chắn không phải đối thủ của Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Sau khi đạo quân cứu viện đầu tiên của Vu Cấm và Bàng Đức bị tiêu diệt hoàn toàn, Từ Hoảng dẫn đạo quân thứ hai đến ứng cứu đã hành động khôn ngoan hơn nhiều. Ông không trực tiếp đối đầu với Quan Vũ mà liên tiếp sử dụng hai kế sách.

Kế sách thứ nhất là cố tình tiết lộ tin tức Tôn Quyền phái Lã Mông đánh úp Kinh Châu. Việc Tôn Quyền phản bội và liên minh cùng Tào Tháo tấn công Quan Vũ đều được thực hiện trong bí mật. Tuy nhiên, Từ Hoảng lại cố tình để lộ tin này nhằm làm lung lay tinh thần quân đội của Quan Vũ, tạo điều kiện đánh bại họ. Binh lính của Quan Vũ phần lớn là người Kinh Châu, khi nghe tin Kinh Châu bị Lã Mông chiếm, họ lo lắng cho gia đình, không còn tinh thần chiến đấu nên thất bại là điều khó tránh khỏi.

Kế sách thứ hai là giả vờ hàn huyên tâm sự với Quan Vũ, sau đó ra lệnh treo thưởng cho ai lấy được đầu ông, khiến Quan Vũ nổi giận. Quan Vũ từng ở trong quân Tào một thời gian, có mối quan hệ khá tốt với Từ Hoảng. Từ Hoảng tự biết mình không phải đối thủ của Quan Vũ, muốn đối đầu với ông trên chiến trường phải dùng mưu kế.

Nếu so sánh về mưu lược, Từ Hoảng vượt trội hơn Bàng Đức rất nhiều. (Ảnh: Sohu)

Từ Hoảng nói với Quan Vũ: "Từ khi chia tay tướng quân đến nay đã vài năm, không ngờ tóc tướng quân đã bạc nhiều rồi. Nhớ năm xưa khi còn trẻ, tôi được tướng quân chỉ dạy nhiều điều, ơn huệ này tôi không bao giờ quên. Nay tướng quân uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ, khiến người quen cũ nghe thấy cũng phải cảm thán không thôi. Hôm nay may mắn được gặp lại tướng quân, thật là vui mừng khôn xiết." Nghe vậy, Quan Vũ cho rằng Từ Hoảng vẫn còn tình nghĩa, dù hai người thuộc hai phe khác nhau nhưng tình bạn vẫn còn đó. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Từ Hoảng lại hoàn toàn trái ngược: "Ai lấy được đầu Quan Vũ, thưởng nghìn vàng."

Quan Vũ nghe xong liền nổi giận, cưỡi Xích Thố, múa Thanh Long Yển Nguyệt Đao xông thẳng vào Từ Hoảng. Nhưng trong cơn thịnh nộ, sức chiến đấu của Quan Vũ giảm sút đáng kể. Nhờ hai kế sách này, Từ Hoảng đã thu hẹp khoảng cách với Quan Vũ và quân đội của ông. Lúc này, Tào Nhân từ trong thành kéo ra, đánh úp quân Quan Vũ từ hai phía, khiến ông đại bại.

Như vậy, thực lực tổng thể của Bàng Đức và Từ Hoàng có thể thấy rõ khi chiến đấu với Quan Vũ. Mặc dù Bàng Đức thể hiện tốt hơn Từ Hoảng trên chiến trường, đạt được chiến công bắn trúng tay trái của Quan Vũ, nhưng đó chỉ là về mặt sức mạnh. Ngược lại, Từ Hoảng sử dụng chiến thuật để đánh bại Quan Vũ và phá vây Phàn Thành. Do đó, sức mạnh tổng thể của Từ Hoảng vẫn được đánh giá mạnh hơn Bàng Đức.

Theo Sohu, Sina, 163