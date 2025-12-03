Bằng chứng của việc Kim Tuyến không biết già và xấu là gì

Kim Tuyến hiện là một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất Vbiz hiện nay nhờ sự kết hợp giữa nhan sắc nổi bật và phong thái ngày càng cuốn hút. Không chỉ sở hữu gương mặt hài hòa với những đường nét thanh tú, cô còn gây ấn tượng bởi khả năng “đóng băng nhan sắc” khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

So với thời điểm mới vào nghề, Kim Tuyến hầu như không thay đổi nhiều, thậm chí còn trông sắc sảo và khí chất hơn theo thời gian. Làn da không tì vết giúp người đẹp sinh năm 1987 giữ gìn phong độ nhan sắc, thậm chí còn được nhiều người ưu ái dành danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Nhan sắc năm 2018 hớp hồn mọi ánh nhìn đang viral trở lại của Kim Tuyến.

Vai diễn nữ sinh trong quá khứ của NSƯT cũng hút gần 6 triệu lượt xem trên MXH. (Nguồn: miek051)

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng có thể thấy, nhan sắc của Kim Tuyến hầu như không thay đổi.

Khung hình chung của Kim Tuyến và Thiên Ân đúng chất “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” trước đó cũng từng viral cõi mạng, một lần nữa chứng minh khả năng "đóng băng nhan sắc" của ngôi sao Mộng Phù Hoa. Khi đứng cạnh nhau, cả hai lại càng tỏa sáng theo những cách rất riêng: nếu như Miss Grand 2022 hiện đại, gợi cảm với sắc vóc cuốn hút thì Kim Tuyến lại mang đến vibe thanh lịch, nền nã như một nét chấm phá truyền thống giữa sự kiện. Khí chất cuốn hút cùng thần thái nhẹ nhàng của 2 người đẹp cũng khiến cộng đồng mạng khó có thể rời mắt.

Đáng chú ý, dù hơn đàn em tận 13 tuổi nhưng Kim Tuyến vẫn nhận vô vàn lời khen với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Phong độ nhan sắc ổn định khiến ngôi sao Mộng Phù Hoa tiếp tục được netizen ví von "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Khung hình ngập tràn visual của Thiên Ân và Kim Tuyến qua ống kính cam thường, khoảng cách 13 tuổi dường như không còn tồn tại.

Cả 2 mỹ nhân đều nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Kim Tuyến "giữ chuỗi" ghi điểm qua ống kính cam thường. Ở tuổi U40, nữ diễn viên được đánh giá ngày càng nhuận sắc, khí chất.

Khả năng "lão hóa ngược" của Kim Tuyến đã được chứng thực qua nhiều sự kiện gần đây cô xuất hiện. Nữ diễn viên ghi điểm với làn da mịn màng, căng bóng, đường nét gương mặt sắc bén, ngày càng cuốn hút chấp cả ống kính cam thường. Không chỉ nhan sắc thăng hạng, style của mỹ nhân sinh năm 1987 cũng ngày càng trẻ trung, năng động và hiện đại hơn. Chính sự thăng hạng nhan sắc, làm mới hình ảnh đã giúp Kim Tuyến ngày càng chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả, khẳng định sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Kim Tuyến thu hút mọi ống kính với 1 bộ cánh màu hot pink tại sự kiện gần đây. Dù diện gam màu nổi, dễ tạo cảm giác sến nhưng nữ diễn viên vẫn "cân đẹp" bộ cánh này nhờ visual sắc sảo cùng thần thái nhẹ nhàng.