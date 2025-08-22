Bảng chi tiêu trị giá 76,1 triệu đồng khiến tất cả hoa mắt

Mới đây, trong một cồng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, tâm sự của một cô vợ về tình hình chi tiêu trong tháng 8, khiến nhiều người cảm thấy "chóng mặt". Nhìn vào bảng chi tiêu do cô đăng tải, không biết nên phân tích, khuyên nhủ sao cho đúng...

Bảng chi tiêu do cô cung cấp

Dù chưa hết tháng 8, nhưng đến hiện tại, tổng chi đã rơi vào mức 71,6 triệu đồng gồm các khoản cụ thể như sau:

- Biếu bên nội: 25 triệu đồng (trong đó 20 triệu là tiền sửa nhà)

- Biếu bên ngoại: 19,6 triệu đồng (chủ yếu là chi phí đi du lịch, nghỉ dưỡng)

- Tiền nhà: 6,7 triệu đồng

- Tiền chi cho tổ ấm: 9,6 triệu đồng

- Tiền chi cho con: 7 triệu đồng

- Tiền hiếu hỷ: 3,2 triệu đồng

- Chi tiêu cá nhân: 480.000 đồng

- Tiết kiệm: 5,3 triệu đồng

"Mình lấy chồng được 7 năm, chồng đi làm xa, thu nhập cao khoảng 180 triệu/tháng nhưng chỉ đi làm 5 tháng rồi nghỉ tận nửa năm. Mình làm văn phòng, lương 8 triệu/tháng. Hai vợ chồng chưa có nhà riêng, hiện mình ở cùng bố mẹ đẻ, còn bố mẹ chồng ở quê. Tháng 8 vừa rồi, tổng chi tiêu gia đình khoảng 71,6 triệu. Trong đó có nhiều khoản đột xuất, còn trung bình thì nhà mình tổng chi tiêu khoảng 50 triệu/tháng.

Mình chia chi tiêu thành các khoản tiền nhà, tiền cá nhân, tiền cho con cái, hiếu hỉ, biếu nội - ngoại. Mình băn khoăn không biết mức chi như vậy đã hợp lý chưa, và có cần vén hơn để tích lũy nhanh cho mục tiêu nhà riêng không ạ?" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đưa ra những quan điểm trái chiều. Có người khen chi tiêu vậy là khéo rồi, nhưng cũng có người lắc đầu, thẳng thắn bảo "chưa ổn".

Ảnh minh họa

"Bạn chia chi tiêu thành nhiều nhóm khác nhau nhưng mà không đặt hạn mức cho từng nhóm thì cũng khó quản lý. Còn chưa hết tháng 8 đã tiêu hơn 71 triệu, trong khi trung bình các tháng khác chỉ 50 triệu thì là phát sinh quá lớn. Chủ yếu là phát sinh cho bố mẹ 2 bên thì làm cái quỹ dự phòng riêng cho việc này sẽ hay hơn" - Một người gợi ý.

"Nhìn hoa mắt thật sự. Chồng làm 5/12 tháng, mỗi tháng kiếm 180 triệu, vợ kiếm 8 triệu/tháng thì tổng thu nhập cả năm là 996 triệu, trung 1 tháng là 83 triệu cũng không phải thấp, mà tháng rồi tiết kiệm được có 5 triệu thì rõ không ổn" - Một người nhận xét.

"Nhà này tiêu xong mới tiết kiệm hay sao ấy, thu nhập chừng đó mà tháng 8 tiết kiệm có hơn 5 triệu thôi là thấy vô lý rồi" - Một người khác chung quan điểm.

Làm sao để tối ưu chi tiêu và tiết kiệm được tiền?

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất : Tiết kiệm trước, chi tiêu sau . Nhiều người thường mắc sai lầm là chờ đến cuối tháng, khi đã thanh toán, chi tiêu xong mọi khoản, mới xem mình còn dư bao nhiêu để bỏ ra tiết kiệm. Cách làm này gần như luôn dẫn đến việc không còn lại đồng nào, bởi chi tiêu thường có xu hướng mở rộng theo thu nhập và theo thói quen tiêu xài hằng ngày.

Giải pháp là ngay khi nhận lương, hãy trích một khoản cố định vào tài khoản tiết kiệm, coi đó như một chi phí bắt buộc không thể động tới. Chỉ khi đã bảo toàn được phần tiết kiệm, số tiền còn lại mới được phép dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đây chính là nguyên tắc "trả lương cho mình trước", được nhiều chuyên gia tài chính trên thế giới khẳng định là bước cơ quản và quan trọng nhất để xây dựng sức khỏe tài chính.

Ảnh minh họa

Nguyên tắc thứ hai: Thiết lập thói quen ghi chép và theo dõi chi tiêu sát sao . Thực tế cho thấy, rất nhiều người không biết tiền đi đâu vì cứ tiêu rải rác những khoản nhỏ trong ngày, nhưng cộng dồn lại thì số tiền ấy đủ lớn để làm thâm hụt ngân sách, hết sạch tiền lương. Việc ghi chép không nhất thiết phải cầu kỳ bằng sổ sách, mà có thể tận dụng các ứng dụng quản lý tài chính miễn phí trên điện thoại, nơi mọi chi phí đều được phân loại rõ ràng: ăn uống, mua sắm, giải trí, con cái, giao lưu…

Khi đã ghi chép và theo dõi chi tiêu đều đặn, bạn sẽ nhận ra những khoản lãng phí không đáng có, từ đó điều chỉnh kịp thời. Đây cũng là cách duy trì sự tự giác và tính kỷ luật, bởi chỉ khi nhìn thấy rõ bức tranh tài chính của mình, mỗi người mới thật sự ý thức được đồng tiền đang "rò rỉ" ở đâu.