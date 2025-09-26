Bảng chi tiêu của vợ chồng ở Đà Nẵng khiến nhiều người khó nghĩ: Tiết kiệm hơn 71 triệu/tháng, biết nói gì giờ?

Trong bối cảnh hiện tại - khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, nghe tới cụm từ “nợ tiền tỷ”, hẳn nhiều người sẽ lắc đầu dè chừng. Bởi công việc không ổn định do tình cảnh chung, thu nhập bấp bênh mà còn thêm áp lực trả nợ, hẳn sẽ rất “khó thở”. Suy nghĩ này đương nhiên không sai, nhưng cũng không đúng với tất cả.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ ở Đà Nẵng đã đăng tải bức ảnh chi tiêu hàng tháng. Dù đang nợ tới hơn 2,7 tỷ đồng, nhiều người vẫn phải thốt lên: Ước gì nhà mình cũng có đủ khả năng để gánh chừng đó nợ…

Chi tiêu và trả nợ hết 80 triệu, vẫn dư hơn 71 triệu tiết kiệm!

Cô bày tỏ: “Đây là thu chi hàng tháng của gia đình 3 người tại Đà Nẵng. Vợ chồng em đều 32 tuổi, đang làm việc cho các công ty nước ngoài. Nhờ mọi người xem giúp em coi có thể cắt giảm khoản nào nữa không ạ?”.

Bảng chi tiêu do cô chia sẻ

Nhìn vào bảng chi tiêu này, có thể thấy hàng tháng, các khoản cố định của gia đình dừng lại ở mức 30 triệu/tháng. Phần còn lại trong 80 triệu tổng chi là 50 triệu trả nợ vay mua nhà, mua ô tô. Với mức thu nhập 151,2 triệu đồng, phần lớn đều đồng tình chi tiêu hiện tại đã hợp lý. Ngoài xin vía thu nhập cao, nhiều người thừa nhận chẳng biết khuyên điều gì.

“Tiền tiết kiệm 1 tháng của nhà chị còn nhiều hơn thu nhập 2 tháng của 2 vợ chồng em cộng lại. Thu nhập cao vậy rồi thì cũng không nhất thiết phải cố sống như người lương lẹt đẹt làm chi, dư sức trả nợ, thoải mái chi tiêu vẫn tiết kiệm được gần 1 nửa thu nhập thì còn băn khoăn làm gì nữa?” - Một người bày tỏ.

“Hóa ra người kiếm hơn trăm triệu 1 tháng cũng vẫn đau đầu tìm cách cắt giảm chi tiêu… Mình nghĩ bạn nên tìm cách đầu tư hoặc sinh lời cái khoản hơn 70 triệu/tháng dư ra kia kìa, thì sẽ hợp lý hơn. Chứ thu nhập chừng đó thì cách sống lẫn mức sống của nhà bạn đã hơn nhiều người rồi, khó khuyên lắm” - Một người gợi ý.

“Có nhà có xe rồi, thu nhập cao vậy mà thiếu khoản đầu tư thì phí. Mình chỉ biết nói vậy thôi chứ chi tiêu thì không dám khuyên, tại lương mình có 20 triệu nên cắt giảm là điều bắt buộc, chứ như nhà bạn thì cũng không cần lắm” - Một người chia sẻ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.