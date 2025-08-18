Bảng chi tiêu 15 triệu đồng khiến nhiều người không thể ngồi yên

Muốn tiết kiệm được nhiều hơn, cách tối ưu nhất vẫn là vừa tăng thu nhập, vừa cắt giảm chi tiêu. Cắt giảm ở đây nghĩa là chi tiêu vừa đủ - không thiếu, không thừa và không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chứ không phải đến mức ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Nếu chi tiêu vốn đã hợp lý, vậy thì chỉ cần cố gắng tăng thu nhập nữa, là bài toán tiết kiệm sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, không dễ để chúng ta làm được song song 2 việc này cùng lúc, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại.

Bảng chi tiêu “bất ổn”

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ cũng đặt ra thắc mắc như trên: Làm sao để chi tiêu cho hợp lý và tăng thu nhập để tiết kiệm được tiền?

“Tình hình nhà em đang như thế này. Nhiều khi thấy bản thân chi tiêu cũng khiếp thật, mà em thật sự không biết cắt chỗ nào đi được nữa. Tháng nào cũng tằng tằng 15-17 triệu…” - Cô viết.

Bảng chi tiêu do cô chia sẻ

Tình hình tài chính của gia đình này có thể tóm tắt như sau:

- Thu nhập trung bình bao gồm tiền lương vợ và lương chồng, thu nhập làm thêm, kinh doanh: 28 - 37,5 triệu đồng.

- Chi tiêu trung bình hàng tháng: 15 triệu đồng.

- Khoản tiền để dành hàng tháng: 13 - 22,5 triệu đồng.

Nếu chỉ nhìn vào những con số này, rõ ràng, tình hình chi tiêu - tiết kiệm của gia đình cũng không hề tệ. Tuy nhiên vì cô vợ đang muốn tiết kiệm nhiều hơn, nên nhiều người đã “chung tay hiến kế”.

“Muốn tiết kiệm thêm thì giảm khoản đi chơi lại mom ạ là cũng thêm được 1,5 - 2 triệu/tháng rồi. Hè thì cho con về quê chơi với ông bà, vừa vui vừa tiết kiệm. Còn khoản quần áo thì cũng nên xem xét, chứ làm gì mà cần mua quần áo mới mỗi tháng” - Một người phân tích.

“Chi tiêu như thế này mình thấy ổn rồi, chẳng hiểu sao nhiều người cứ bảo nên cắt khoản đi chơi với ăn uống, quần áo. Sống thì cũng phải hưởng thụ chứ cắt hết thì còn gì vui đâu. Giờ chỉ có tăng thu nhập với tìm cách đầu tư thôi, cắt giảm cũng chẳng thêm được mấy đồng” - Một người cho ý kiến.

“Xem lại khoản tiền đi chơi, tiền ăn vợ, tiền quần áo mom ạ. Nhà 2 vợ chồng, 1 con thì tiền ăn 3 bữa 6 triệu là cũng khá hợp lý rồi, nhưng sao dưới lại còn khoản tiền ăn 1,5 triệu của vợ nữa nhỉ?” - Một người thắc mắc.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.