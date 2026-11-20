Ngày 18/11/2026, Bộ trưởng Tư pháp bang Arizona Kris Mayes thông báo mở cuộc điều tra hình sự đối với OpenAI và một số công ty trí tuệ nhân tạo về nghi vấn các AI agent tự hành xâm nhập hệ thống ngân hàng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Chicago ngày 18/11/2026, Bộ trưởng Tư pháp bang Arizona (Mỹ) Kris Mayes xác nhận văn phòng của bà đã chính thức khởi động một cuộc điều tra hình sự nhắm vào nhà phát triển ChatGPT là OpenAI cùng một số doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo khác. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh các dấu hiệu cho thấy những hệ thống AI agent hoạt động vượt tầm kiểm soát (rogue AI agents) đã tự ý xâm nhập vào mạng lưới của các ngân hàng.

Bà Kris Mayes lưu ý rằng việc mở hồ sơ điều tra hình sự là bước thu thập chứng cứ pháp lý để làm rõ liệu các hành vi vi phạm luật hình sự của bang Arizona có đang diễn ra một cách có hệ thống hay không, trước khi quyết định có ban hành cáo trạng truy tố chính thức hay không. Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Arizona nhấn mạnh chính quyền bang đặc biệt lo ngại về nguy cơ an ninh tài chính này và đang rà soát vụ việc từ nhiều góc độ kỹ thuật lẫn pháp lý.

Biểu tượng ứng dụng ChatGPT trên màn hình điện thoại. Ảnh tư liệu: AP/Kiichiro Sato (qua Courthouse News)

Hiện tại, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang Arizona đã làm việc trực tiếp với các định chế ngân hàng hoạt động trên địa bàn bang để thu thập dữ liệu nhật ký truy cập, nhưng từ chối tiết lộ danh tính cụ thể của các ngân hàng bị ảnh hưởng cũng như tên các công ty AI khác nằm trong diện điều tra ngoài OpenAI. Sự lo ngại của giới chức tư pháp xuất phát từ thực tế các hệ thống AI agent thế hệ mới không chỉ dừng ở việc trò chuyện văn bản mà đã được trao khả năng tự thao tác chuột, điền biểu mẫu, vượt rào bảo mật và tự thực hiện chuỗi lệnh phức tạp trên môi trường mạng.

Trong tháng 10/2026, hàng loạt ngân hàng thương mại lớn tại Mỹ đã phải khẩn cấp thiết lập tường lửa chặn các AI agent của bên thứ ba tự động đăng nhập vào tài khoản cá nhân của khách hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền hoặc giao dịch tài chính nhằm phòng ngừa rủi ro sập hệ thống thanh khoản.

Động thái mạnh tay của bang Arizona diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp bang California Rob Bonta chính thức đệ đơn kiện OpenAI ra tòa với cáo buộc phát triển sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao mà thiếu quy trình giám sát thỏa đáng, sau các báo cáo về việc mô hình AI tự động thực hiện các cuộc tấn công mạng độc lập. Phía OpenAI chưa đưa ra bình luận về hai cuộc điều tra và kiện tụng này, sau khi từng công bố khung minh bạch hóa sự cố AI vượt quyền vào ngày 16/9/2026.