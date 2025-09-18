Theo đó, người đàn ông này kể lại trên mạng xã hội rằng gia đình anh có một chiếc Perodua Myvi đã hơn 10 năm tuổi. Dù không còn mới, chiếc xe vẫn được anh chăm sóc, bảo dưỡng cẩn thận vì nó là kỷ vật từ cha mẹ. “Với tôi, nó không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một phần ký ức”, anh viết.

Tuy nhiên, sau chuyến công tác dài ngày trở về, anh bàng hoàng khi không thấy chiếc Myvi đâu nữa. Khi hỏi bạn gái, cô thản nhiên đáp rằng đã đem bán chiếc xe. Cô còn cho rằng anh đã có chiếc Proton Saga khác để dùng, nên việc giữ chiếc Myvi là không cần thiết.

Điều khiến anh sững sờ hơn cả là việc cô gái tiết lộ số tiền bán xe đã được dùng để mua một chiếc túi Chanel. Theo lời kể, cô đã bán xe theo hình thức sang nhượng hợp đồng trả góp còn lại, nhận tiền mặt ngay để nhanh chóng mua chiếc túi mình ao ước mà không cần chờ thủ tục từ đại lý.

Bạn gái anh biện minh rằng mình cần túi hàng hiệu để “không lạc lõng” trong nhóm bạn mới toàn người thuộc giới thượng lưu. Theo cô, bạn bè đều xách Chanel, Louis Vuitton, Dior, còn “rẻ nhất cũng phải là Miu Miu”. Cô khẳng định: “Đi cà phê mà không có túi hiệu thì chẳng khác gì nhà quê. Thà anh không có Myvi còn hơn là em không có Chanel”.

Không dừng lại ở đó, cô còn yêu cầu bạn trai trả nốt số tiền chênh lệch vì số tiền bán xe không đủ để mua chiếc túi. Cô nói: “Anh lái chiếc Saga cũ kỹ cũng chẳng sao, nhưng ít nhất hãy cho em thứ gì đó để em ngẩng cao đầu trước bạn bè. Nếu em mất mặt thì cũng là anh mất mặt”.

Đỉnh điểm là sau khi có được chiếc túi Chanel, cô còn khoe ảnh lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “Làm việc chăm chỉ để trở thành nữ hoàng”, như thể đó là thành quả lao động của chính mình.

Người đàn ông cho biết anh cảm thấy cay đắng, không chỉ vì mất chiếc xe kỷ niệm mà còn vì nhận ra bạn gái có thể đang lợi dụng mình. Anh thừa nhận giờ đây bản thân lo sợ: “Tôi không biết trong tương lai, cô ấy sẽ còn bán đi những gì nữa”.

Nguồn: worldofbuzz