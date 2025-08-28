Năm 2022, khi giá vàng ở Trung Quốc tăng mạnh, anh Trương – một người dân Thượng Hải – quyết định rút toàn bộ số vàng tích cóp nhiều năm, bán được hơn 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) để xuống tiền mua một mảnh đất vùng ven thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Thời điểm đó, giá đất vùng ven tăng nhanh, nhiều người xung quanh cũng lao vào đầu tư. Anh Trương tin rằng thay vì giữ vàng “lãi ít, an toàn”, đất mới là kênh có khả năng đem lại lợi nhuận lớn.

Quyết định này ban đầu khiến cả gia đình anh Trương tranh cãi kịch liệt. Vợ anh cho rằng giữ vàng an toàn hơn, vừa dễ thanh khoản vừa ít rủi ro. Tuy nhiên, anh Trương lại nghe theo lời bạn bè, tin tưởng đất mới là kênh giúp tài sản tăng trưởng nhanh nên vẫn đánh liều xuống tiền.

Thực tế sau khi mua đất, cuộc sống của anh Trương rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Hai năm nắm giữ mảnh đất là quãng thời gian mà anh mô tả là “mất ăn mất ngủ”.

Người đàn ông này cho biết: “Mỗi ngày đọc tin tức tôi lại thấy lo. Nào là dự án treo, rồi quy hoạch thay đổi… Có lúc tôi nghe tin khu vực gần đó dừng phê duyệt đất ở, thực sự muốn bán tháo ngay. Thế nhưng nghĩ lại, bán thì lỗ, giữ thì sợ rủi ro, tôi chẳng lúc nào yên tâm”.

Không chỉ vậy, trong suốt thời gian nắm đất, anh Trương phải gánh thêm nhiều khoản chi phí như phí hồ sơ, đi lại kiểm tra quy hoạch, chưa kể công sức liên hệ môi giới.

“Ở thành phố, để vàng trong két thì chỉ cần chờ giá. Nhưng giữ đất, tôi phải lo đủ thứ từ giấy tờ pháp lý cho đến chuyện thanh khoản. Cái cảm giác sợ dự án treo nó đè nặng suốt hai năm qua”, anh nói.

Đến giữa năm 2024, thị trường bất động sản vùng ven Hàng Châu bất ngờ khởi sắc nhờ hạ tầng mở rộng và dòng vốn đầu tư mới. Lượng người tìm mua tăng mạnh, môi giới liên tục gọi điện hỏi bán. Sau nhiều đêm suy tính, anh Trương quyết định bán mảnh đất với giá hơn 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) – gấp đôi số vốn ban đầu.

Khoản lợi nhuận hơn 3 triệu NDT giúp người đàn ông này“thở phào”: “Đúng là tôi lãi lớn, nhưng quãng thời gian nắm giữ thực sự căng thẳng. Ngày trước giữ vàng trong nhà chỉ lãi vài trăm nghìn NDT nhưng tôi ngủ ngon. Còn đất thì lãi gấp mấy lần, nhưng tôi sống trong thấp thỏm từng ngày”.

Câu chuyện của anh Trương phản ánh nghịch lý quen thuộc trong đầu tư: lợi nhuận càng cao, rủi ro và áp lực càng lớn. Đất vùng ven có thể đem lại mức sinh lời gấp đôi trong thời gian ngắn, nhưng đi cùng là rủi ro dự án treo, thanh khoản khó khăn, thậm chí biến động chính sách bất ngờ.

Nhiều chuyên gia Trung Quốc cũng nhận định, tâm lý của anh Trương là nỗi lo chung của những nhà đầu tư mua đất ở vùng chưa phát triển. Nếu may mắn trúng quy hoạch, họ có thể lãi lớn. Nhưng nếu quy hoạch thay đổi, dòng tiền dễ bị chôn vốn nhiều năm, thậm chí không bán được.

Với kinh nghiệm trước đó, anh Trương cho biết vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào BĐS nhưng nhưng không dồn hết vốn như thế mà sẽ giữ một phần tiền để mua vàng hoặc gửi ngân hàng.

"Có lãi là tốt, nhưng cảm giác thấp thỏm hai năm qua tôi không muốn trải qua lần nữa”, anh Trương nói.

