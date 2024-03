Bàn từ chuyện chăn gối đến ý định sửa vòng 1 để gắn link affiliate, Doãn Hải My kiếm tiền nhiều cỡ nào?

Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) là một trong những nàng WAGs có gia thế "khủng" nhưng luôn biết cách tận dụng những ưu thế của mình để kiếm thêm bộn tiền.

Trước và sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My luôn duy trì được sức hút của mình trên các nền tảng MXH, sau đám cưới đẹp như mơ, lượng người theo dõi nàng tiểu thư cũng tăng lên đáng kể.

Như trên TikTok, Doãn Hải My hiện đang sở hữu hơn 650 nghìn người theo dõi cùng loạt clip triệu views, Instagram hút hơn 295k người theo dõi và Facebook có hàng chục nghìn lượt tương tác cho các bài post thường ngày.

Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) có cách kiếm tiền khôn khéo

Nhưng khác với vợ của Quang Hải tận dụng lợi thế trên MXH để livestream bán hàng ngày đêm, thì vợ Đoàn Văn Hậu lại có cách kiếm tiền khá thư thả, đó là nhận quảng cáo, booking từ nhãn hàng, gắn link affiliate và xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng của mình. Nhờ vậy, Doãn Hải My vẫn có tiền vào đều đều nhưng không cần lên sóng livestream.

Một số người chưa thật sự hiểu rõ mức độ thu lời từ nghề này từng thắc mắc: "Doãn Hải My làm nghề gì?" Hoặc "Sao không thấy Doãn Hải My làm gì, suốt ngày tung ảnh đi chơi mà vẫn sắm đồ hiệu nhoay nhoáy?"...

Vợ Văn Hậu cũng từng đáp trả lại những bình luận cho rằng cô chỉ biết "ăn chơi" và làm rõ những công việc mình đang làm ở hiện tại như sau: Em làm việc ở store của em, lên clip cho brand này kia (gắn link affiliate để kiếm tiền), nhận booking quảng cáo sản phẩm.

Doãn Hải My liệt kê các công việc đang làm.

Tâm sự chuyện cá nhân rồi gắn link sản phẩm: Công thức kiếm tiền không mới nhưng làm tốt thì giàu!

Công việc mà Doãn Hải My duy trì đều đặn nhất trong mấy năm qua chính là gắn link affiliate (tiếp thị sản phẩm qua link liên kết) mỗi ngày. Để đạt được hiệu quả và thu được khoản hoa hồng lớn thì việc Doãn Hải My phải xây dựng hình ảnh cá nhân thu hút khách hàng để luôn duy trì độ hot của mình là cực kỳ quan trọng. Và nàng WAGs đã làm rất tốt điều này, hot lên mỗi ngày và luôn biết cách làm mới chính mình.

Trên trang cá nhân của mình, Doãn Hải My luôn lưu lại các sản phẩm mà cô nàng ưng ý, từ đồ gia dụng đến mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện,... được cập nhật mỗi ngày. Kèm theo đó là chú thích về công dụng và một số review khi cô nàng sử dụng, kích thích những khách hàng tiềm năng trong hàng trăm nghìn người theo dõi.

Đỉnh điểm là đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rìng rang trong giới cầu thủ đã thu về một lượng lớn người quan tâm, cả mới lẫn cũ. Sau đám cưới, cụm từ được tìm kiếm nhiều liên quan đến Doãn Hải My là "nhan sắc", "làn da", "mái tóc",.... cô nàng cũng liên tục đăng các post liên quan đến chăm sóc cơ thể và sở thích, sau đó gắn link sản phẩm để mọi người tham khảo.

Trong tâm điểm đám cưới, Doãn Hải My thậm chí đăng ảnh cưới thì ít mà "lên sóng" chia sẻ quảng cáo, gắn link affiliate thì nhiều. Điều này chứng tỏ nàng tiểu thư rất biết tận dụng sức nóng để kiếm tiền.

Doãn Hải My duy trì việc gắn link affiliate đều đặn trong suốt nhiều năm qua

Nhưng sức hút của Doãn Hải My không chỉ đến từ việc cô nàng chăm đăng sản phẩm chia sẻ cách dùng đơn thuần mà cô cũng xây dựng một hình ảnh rất gần gũi thậm chí là rất thực tế về cuộc sống của mình. Hải My không ngại mở Q&A để giải đáp, chia sẻ, tâm sự tất tật những vấn đề từ hôn nhân gia đình, ý định phẫu thuật thẩm mỹ cho đến quan điểm về chuyện "chăn gối"... những vấn đề có thể nhiều người sẽ né.

Các câu trả lời của Doãn Hải My hợp tình hợp lý càng, thật nhưng không hề thô, khiến cô được lòng fan hơn. Và từ đây, cách làm nội dung trên Instagram hay TikTok kết hợp kéo léo với những post gắn link sản phẩm khiến Doãn Hải My vô cùng "được lòng" từ brand cho đến fan tin tưởng mua sắm. Không quá lời khi nói, Hải My rất đỉnh trong việc "tạo nội dung" để quảng cáo sản phẩm cho các brand.

Doãn Hải My chia sẻ mình đẹp tự nhiên

Cụ thể như mới đây, Doãn Hải My mở Q&A để tâm sự tiện gắn luôn link các brand bán kem mắt, sản phẩm chăm sóc da, body kèm theo đó là mạnh dạn tung luôn hình ảnh đôi mắt thâm sau đó được cải thiện của mình lên sóng.

Đến những câu hỏi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Doãn Hải My cũng trả lời trực diện là "rất mê nhưng nhát". Vậy nếu nhát mà vẫn muốn đẹp thì dùng gì để đẹp tự nhiên? Câu trả lời khiến những người theo dõi cô nàng hết sức quan tâm, và các sản phẩm mà Doãn Hải My sử dụng thường ngày để sở hữu nét đẹp tự nhiên như hiện tại vì thế mà trở nên hót hòn họt.

Không ngại đăng luôn ảnh mắt thâm để thúc đẩy fan mua hàng qua việc gắn link affiliate

Mở Q&A thu hút fan tương tác qua story, không ngại những câu hỏi khó

Về khoản thu từ việc gắn link affiliate, Doãn Hải My chưa từng chia sẻ trên MXH nhưng một điều ai cũng biết, đây là khoản thu nhập thụ động có tiềm năng rất lớn. Vì đối với mỗi lượt click vào link sản phẩm, hoa hồng sẽ được tính cho người gắn link, duy trì cho đến khi link bị xoá thì mới kết thúc.

Tỷ lệ hoa hồng của affiliate các sàn thương mại điện tử hoặc các website từ nhà cung cấp sẽ được tính dựa trên giá trị thuần của đơn hàng theo công thức: Giá trị của đơn hàng * tỷ lệ hoa hồng (tuỳ thuộc vào từng ngành hàng). Như Doãn Hải My, cô nàng thường xuyên tiếp thị các dòng sản phẩm về làm đẹp, sức khoẻ,... hoa hồng được chia cho các ngành hàng này rơi vào khoảng 2 - 3,45%/ đơn hàng. (Thông tin tham khảo từ quy tắc ghi nhận hoa hồng của chương trình Tiếp Thị Liên Kết trên sàn S).

Đối với lượt tương tác hiện tại của Doãn Hải My trên các nền tảng MXH, con số này ước tính không hề nhỏ.

Doãn Hải My thường xuyên cập nhật cuộc sống của 2 vợ chồng trên MXH và nhận về tương tác lớn cho mỗi bài đăng

Trước khi kết hôn, Doãn Hải My kiếm nhiều tiền bằng những cách nào?

Trước khi được biết đến nhiều hơn với vai trò là bạn gái và hiện tại là vợ của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My chuyên tâm làm 1 mẫu ảnh ở Hà Thành. Đây cũng là nguồn thu nhập đáng kể của nàng WAGs lúc bấy giờ, vì khi này Doãn Hải My vẫn đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội và chưa bắt đầu kinh doanh.

Cho đến năm 2020, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, dù chỉ dừng chân ở top 10 nhưng chính khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu lên sân khấu tặng hoa đã khiến Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi lộ hint hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu, lượt tương tác trên Instagram của Doãn Hải My chỉ khoảng vài trăm lượt like. Nhưng sau đó, con số tăng dần từ nghìn like cho đến hàng chục nghìn và luôn duy trì độ hot cho đến bây giờ.

Lượt tương tác của Doãn Hải My thay đổi theo từng giai đoạn

Đỉnh điểm tương tác cao nhất của Doãn Hải My là từ khi công khai hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu

Đây cũng là thời điểm Doãn Hải My bắt đầu nhận được nhiều booking từ các nhãn hàng như mỹ phẩm, quần áo và các mặt hàng về thời trang.

Đến tháng 5/2021, nàng WAGs có thêm 1 nguồn thu nhập nữa đến từ việc kinh doanh. Cô nàng mở một thương hiệu mỹ phẩm và phụ kiện dành riêng cho nam giới, chủ yếu là các mặt hàng cao cấp và sang trọng, nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, người quen của ba mẹ và dần mở rộng sang giới cầu thủ nhờ bắc cầu qua Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My cũng biết cách sắp xếp thời gian để quản lý nhiều việc cùng lúc hiệu quả, chính vì vậy cô nàng vẫn có thời gian dành cho bạn bè, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.

Năm 2022, Doãn Hải My đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu mở thêm thương hiệu thời trang riêng, chuyên dành cho các couple. Cô cùng chồng tích cực quảng bá cho thương hiệu này, làm mẫu ảnh và nhờ các đồng đội nổi tiếng như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Lâm,... quảng bá nên luôn duy trì được độ hot.

Nhờ những đầu việc này mà Doãn Hải My luôn có nguồn thu nhập ổn định từ khi còn rất trẻ giúp cô có cuộc sống ngập trong đồ hiệu, check-in sang chảnh và du lịch thường xuyên.

Doãn Hải My tích cực quảng cáo sản phẩm trên MXH

Ở tuổi 23, Doãn Hải My đang sở hữu cuộc sống sang chảnh, nhà đẹp xe sang khiến nhiều người ngưỡng mộ