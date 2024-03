Doãn Hải My khoe ảnh xinh đẹp tự nhiên từ nhỏ, có một điểm cực giống với hiện tại khi đang mang bầu

Trong dàn WAG Việt hiện tại, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn hậu - Doãn Hải My - luôn là một biểu tượng nhan sắc. Bởi cô nàng từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành danh hiệu Người đẹp tài năng cùng những lần khoe visual sáng bừng, nét đẹp tự nhiên, thân hình đồng hồ cát khiến cộng đồng mạng mê mẩn. Dù vậy, tiểu thư Hà thành vẫn không ít lần nhận về những nghi vấn về việc dao kéo như làm mũi, làm răng, ép tóc,...

Doãn Hải My còn được dân mạng khuyến khích "nâng ngực" để có một nhan sắc hoàn hảo hơn. Đáp lại những điều này, bà xã Đoàn Văn Hậu khẳng định nét đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên, thừa hưởng từ bố mẹ và hơn nữa, dù cũng muốn thử dao kéo để đẹp lên nhưng Hải My vẫn chưa dám làm vì "nhát".

Doãn Hải My xinh đẹp từ nhỏ

Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh thuần của một Top 10 Hoa hậu, Doãn Hải My cũng khiến dân tình trầm trồ khi thường xuyên tung ra những bức ảnh bản thân thời nhỏ, để thấy diện mạo của cô nàng là thuần tự nhiên với những nét đẹp "trời cho". Mới đây, Hải My khoe ảnh khi cô còn là một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn với ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem. Doãn Hải My từ nhỏ đã dễ thương. Đến khi lớn lên, mái tóc dài mượt mà, đôi lông mày thanh tú cùng đôi môi cong ngày càng xinh đẹp hơn. Hiện tại, khi đang ở thời gian dính nghi vấn mang bầu, nàng WAG lên cân, gương mặt bầu bĩnh hơn nên đã có lại cặp má phính như cô nhóc Doãn Hải My thuở nhỏ.

Những tấm ảnh thời thơ ấu cho thấy Doãn Hải My không có quá nhiều thay đổi khi trưởng thành. Đoàn Văn Hậu cũng thể hiện tình yêu với vợ bằng cách đặt ảnh của Hải My thủa nhỏ vào trong ví để ngắm nhìn, nâng niu.