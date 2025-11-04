Bạn trai nhờ giữ hộ 3,5 tỷ đồng, cô gái bí mật mang đi phẫu thuật thẩm mỹ

Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn SCMP, để bạn gái có cảm giác an toàn sau khi chuyển đến sống cùng, người đàn ông họ Jin đã giao toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho cô giữ. Số tiền 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) là lãi kinh doanh trong nhiều năm của anh.

Năm 2022, Min, bạn gái Jin, đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da và gặp một người phụ nữ tên Li - người tự nhận là cổ đông tại thẩm mỹ viện, sau này trở thành bạn thân nhất của cô ở Trùng Khánh.

Anh Jin không ngờ, người yêu mang hết tiền tiết kiệm đi phẫu thuật thẩm mỹ.

"Cô ấy nói muốn làm bạn với tôi và chia sẻ mọi thứ với tôi. Thậm chí cô ấy còn nhờ tôi chọn người hiến tinh trùng khi cô ấy thụ tinh trong ống nghiệm", Min chia sẻ với Đài Phát thanh Trùng Khánh. "Khi bạn trai cầu hôn tôi ở Trùng Khánh và tôi không có bạn bè nào ở đây, tôi chỉ mời hai người đến chứng kiến và cô ấy là một trong số đó".

Sau đó, Li nói với Min rằng cô cũng là cổ đông của một cơ sở khác có tên là Phòng khám thẩm mỹ Y tế Fubiweifu và khuyên cô nên thực hiện một số ca phẫu thuật thẩm mỹ đắt tiền ở đó.

"Cô ấy nói với tôi phụ nữ phải có đôi môi đầy đặn mới trông giàu có. Rồi cô ấy chỉ vào những nếp nhăn trên cổ tôi, nói rằng chúng khiến tôi trông già nua và đàn ông không thích điều đó. Sau đó, tôi đã chi hơn 70.000 nhân dân tệ (258 triệu đồng) cho một ca hút mỡ cánh tay", Min nhớ lại.

Trong vòng ba năm, Min đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (7,3 tỷ đồng) cho các phương pháp điều trị thẩm mỹ.

Chỉ riêng từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2024, cô đã chi 1,3 triệu nhân dân tệ (4,8 tỷ đồng) tại Phòng khám thẩm mỹ y tế Fubiweifu. Cô cũng đã được điều trị tại các phòng khám khác do Li giới thiệu. Min cho biết phần lớn số tiền cô chi tiêu đều đến từ thu nhập của Jin, một phần nhỏ được tính vào thẻ tín dụng của cô.

Gần đây bạn trai mới phát hiện ra sự thật khi hỏi Min đưa cho anh 200.000 nhân dân tệ (739 triệu đồng) để giúp giải quyết việc riêng nhưng cô không còn tiền.

Sau đó, Jin đã liên lạc với Li và lấy được bảng chi phí cho một ca phẫu thuật của Min. Anh sửng sốt khi phát hiện mặc dù Min đã trả 750.000 nhân dân tệ (2,7 tỷ đồng), chi phí thực tế chỉ là 120.000 nhân dân tệ (443 triệu đồng).

Trong tổng số 1,3 triệu nhân dân tệ mà Min chi tiêu tại Phòng khám thẩm mỹ Y tế Fubiweifu, Li được lợi hơn 900.000 nhân dân tệ (3,3 tỷ đồng)

Theo Tuổi Trẻ, Min cay đắng thừa nhận: "Tôi tin cô ấy đến mức chưa bao giờ kiểm tra lại. Giờ mới hiểu, những túi xách, căn hộ, kỳ nghỉ mà cô ấy khoe đều là từ tiền của tôi".

Jin cũng nhận lỗi phần mình: "Tôi hay bận tiệc tùng, không quan tâm cô ấy đủ. Giờ nghĩ lại, chính cảm giác bị so sánh khiến cô ấy đi đến bước này".

Sau vụ việc, Li đã trả lại 560.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng). Còn Min ngỏ ý bán chiếc Porsche 911 để giúp bạn trai vượt qua khó khăn tài chính. Dù cú sốc niềm tin không nhỏ, cả hai quyết định tiếp tục bên nhau. Lần này, có lẽ với chiếc ví mỏng hơn và bài học dày hơn sẽ giúp Min tránh được những sai lầm tương tự trong tương lai.

Cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng "chốt đơn" bình luận: "Đây chính là cái giá thật của tình yêu". Một người khác lại viết: "Cô ấy đẹp hơn, anh ấy khôn ra, tiền không mất hẳn - chỉ chuyển hóa thành… collagen!".