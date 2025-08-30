Bạn trai lái xe thử rồi biến mất, cô gái 21 tuổi ở lại chịu hậu quả: Sự thật "cay đắng"

Thật sự đến giờ tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa trải qua. Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Cũng như nhiều cô gái khác, tôi từng nghĩ mình may mắn khi quen được một người đàn ông hơn mình 5 tuổi, tên là Minh. Anh ta có ngoại hình sáng, ăn nói tự tin, cách cư xử ga lăng khiến tôi tin rằng đây là một người đàn ông thành đạt, đáng tin cậy.

Tôi và Minh quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ, nhưng sự quan tâm và cách nói chuyện trưởng thành của anh khiến tôi dễ dàng xiêu lòng. Sau một thời gian nhắn tin, Minh ngỏ lời muốn gặp mặt trực tiếp. Tôi nghĩ đơn giản: “Biết đâu đây là cơ duyên của mình.” Thế là tôi đồng ý.

Buổi gặp đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Minh đưa tôi đi ăn, nói nhiều điều về công việc, về những dự định trong tương lai. Sau khi ăn xong, Minh bất ngờ rủ tôi ghé một cửa hàng xe để “xem thử vài mẫu mới”. Tôi không mảy may nghi ngờ gì, thậm chí còn thấy thú vị khi được đi cùng anh trong lần đầu gặp gỡ.

(Ảnh minh họa)

Đến cửa hàng, Minh bảo với nhân viên rằng muốn thử lái một chiếc xe thể thao. Anh quay sang tôi, mỉm cười nói: “Em cứ ngồi lại đây chờ anh một chút.” Vì tôi ở lại trong cửa hàng, các nhân viên cũng yên tâm, nghĩ rằng Minh sẽ quay lại ngay. Không ai ngờ được rằng đó là khởi đầu của một cú sốc lớn.

Minh chạy xe đi, nhưng mãi hơn hai tiếng đồng hồ sau vẫn không quay lại. Tôi lo lắng gọi điện liên tục nhưng điện thoại tắt máy. Khi thấy tình hình bất thường, cửa hàng lập tức báo công an. Tôi bị giữ lại để lấy lời khai, trong khi bản thân tôi cũng rối bời, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Công an liên tục hỏi tôi về mối quan hệ thực sự giữa hai người, về địa chỉ, nơi làm việc, thậm chí là nhân thân của Minh. Nhưng thật xấu hổ, tôi chẳng biết một thông tin cụ thể nào. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, tất cả những gì tôi biết chỉ là cái tên “Minh” và những lời giới thiệu nghe rất hào nhoáng. Khi xác minh xong, công an cho tôi biết Minh là đối tượng có hai tiền án trộm cướp, tôi sững sờ. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.

Hóa ra những gì tôi tin tưởng bấy lâu chỉ là một lớp vỏ bọc. Tôi không chỉ cảm thấy bị lừa dối, mà còn thấy nhục nhã vì sự ngây thơ, nhẹ dạ của chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng buổi gặp đầu tiên với một người quen qua mạng lại biến thành một trải nghiệm đáng sợ đến vậy.

Câu chuyện này khiến tôi thấm thía một bài học: Mạng xã hội có thể mang đến những kết nối bất ngờ, nhưng cũng ẩn chứa vô vàn rủi ro. Và đôi khi, chỉ một phút cả tin, ta có thể trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một vụ việc không ai mong muốn.

Tôi viết ra những dòng này không phải để than thở, mà để nhắc nhở bản thân và những bạn trẻ giống tôi: Hãy thận trọng khi mở lòng với một người chỉ mới quen qua mạng. Bởi đôi khi, sự cả tin có thể khiến chúng ta phải trả giá rất đắt, không chỉ bằng niềm tin, mà còn bằng sự bình yên trong cuộc sống.