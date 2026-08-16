Bạn trai giàu có nhưng cố tình đưa tôi đến căn nhà cũ kỹ, thấy tôi bình thản, anh mới bật cười nói một câu khiến tôi chết lặng

Tôi càng tỏ ra bình thường, anh càng hỏi nhiều.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chia tay một người chỉ vì một căn nhà. Nhưng đến giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó, tôi vẫn thấy tức đến nghẹn. Không phải vì căn nhà cũ, mà vì tôi nhận ra suốt thời gian yêu nhau, có lẽ mình chưa từng được anh tin tưởng hoàn toàn.

Tôi và bạn trai yêu nhau gần 2 năm. Gia đình anh rất giàu, chuyện đó tôi từng nghe người quen nói nên cũng biết nhưng chưa bao giờ tò mò hỏi anh, anh cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện gia đình.

Tôi đi làm, tự kiếm tiền, mua được gì thì tự mua. Những món quà anh tặng, tôi cũng luôn giữ mức vừa phải. Tôi sợ nhất cảm giác người khác nghĩ mình yêu anh vì điều kiện gia đình.

Tháng trước, anh bảo muốn đưa tôi về thăm gia đình anh. Tôi vui vẻ đồng ý, còn mua một giỏ quà đắt tiền để ra mắt. Nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã khựng lại, căn nhà cũ kỹ, tường bong tróc, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Phòng ngủ chỉ có chiếc giường gỗ cũ và một cái tủ đã bạc màu. Tôi nhìn quanh rồi tự hỏi đây thật sự là nhà bạn trai? Anh nói bố mẹ anh đi nhổ cỏ cho người ta chưa về, chắc phải chiều tối mới tan làm. Tôi cũng không ý kiến gì.

Điều khiến tôi khó chịu là thái độ của bạn trai, anh cứ quan sát tôi. Tôi càng tỏ ra bình thường, anh càng hỏi nhiều. Anh hỏi nếu sau này lấy nhau mà chỉ có thể sống ở đây thì tôi có chịu không? Anh còn nói bố mẹ anh không chắc sẽ hỗ trợ hai đứa, nếu muốn cuộc sống tốt hơn thì phải tự cố gắng.

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Tôi nghe vậy cũng chỉ bảo rằng hai người cùng làm thì ở đâu chẳng được. Tôi còn đi quét dọn lại căn phòng. Tôi nghĩ nếu đây là nơi anh muốn sau này xây dựng cuộc sống riêng thì tôi cũng chẳng có gì phải chê.

Đến chiều, khi tôi nói muốn đi mua ít đồ nấu cơm tối để bố mẹ anh về là có cơm ăn thì anh bật cười rồi nói một câu khiến tôi lặng người. Anh bảo tôi đã "qua bài kiểm tra".

Tôi không hiểu. Anh mới nói thẳng rằng căn nhà này chỉ là màn thử lòng. Gia đình anh không nghèo như tôi tưởng, căn nhà này là bố mẹ anh mua lại từ lâu, vẫn bỏ không. Căn nhà bố mẹ anh đang ở cách đó không xa, giá trị gấp nhiều lần. Anh cố tình đưa tôi đến đây để xem khi biết gia đình bạn trai nghèo khó, tôi có còn vui vẻ ở bên hay không?

Tôi nghe mà nóng bừng mặt. Tôi hỏi anh đã nhìn thấy tôi đòi hỏi thứ gì chưa? Tôi từng hỏi anh có bao nhiêu tiền à? Tôi từng bắt anh mua nhà, mua xe cho tôi à?

Anh nói anh chỉ muốn chắc chắn trước khi cưới. Nhưng lúc đó, tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi thấy mình bị xúc phạm. Tôi đã yêu anh bằng những gì mình có, vậy mà anh lại thiếu tin tưởng tôi đến mức phải thử lòng như thế này. Tôi tức giận đến mức nói muốn chia tay. Anh sững người, liên tục giải thích rằng anh chỉ thử tôi chứ không có ý coi thường.

Đến giờ tôi vẫn rất giận anh. Phải chăng anh quá cảnh giác, anh không tin tưởng tôi, vẫn cho rằng tôi yêu anh vì tiền?