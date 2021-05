Bạn trai cũ Lee Seung Gi vừa công khai tình mới, Yoona (SNSD) cũng lộ luôn mối quan hệ bất ngờ với 1 nam thần màn ảnh

Sau khi Lee Seung Gi công khai hẹn hò "con gái Mama Chuê" Lee Da In , nhiều netizen đã réo gọi Yoona (SNSD) . Lý do là bởi "con rể quốc dân" và thành viên SNSD từng có gần 2 năm hẹn hò, trước khi đường ai nấy đi vào cuối năm 2015. Mặc dù họ đã chia tay nhiều năm nhưng dân tình vẫn đặt Yoona lên bàn cân so sánh với bạn gái mới của Lee Seung Gi.

Đến nay, khi tình cũ đã công khai tình mới thì Yoona vẫn độc thân sau 6 năm chia tay. Nhưng vốn là nữ thần nhan sắc đình đám, cô cũng chẳng thiếu người ngưỡng mộ. Vào ngày 28/5, trên chương trình House on Wheels 2, nam thần màn ảnh Im Si Wan đã tiết lộ mối quan hệ thân thiết bất ngờ giữa anh và Yoona, vô tình gây bão MXH giữa lúc Lee Seung Gi có người mới.

Được biết, Yoona - Im Si Wan vốn là "tình màn ảnh" của nhau trong bộ phim The King In Love và duy trì tình bạn thân thiết kể từ đó tới giờ. Nam diễn viên dễ dàng hẹn gặp Yoona lên sóng chương trình của mình và khiến dân tình vô cùng bất ngờ khi hé lộ lần cuối gặp nữ idol mới chỉ từ 2 ngày trước.

Im Si Wan dễ dàng gọi điện mời Yoona xuất hiện trên chương trình, đồng thời hé lộ anh mới chỉ gặp nữ thần SNSD 2 ngày trước

Cả 2 trở thành bạn bè thân thiết sau khi cùng đóng phim The King In Love

Im Si Wan sinh năm 1988, là thành viên nhóm nhạc ZE:A trước khi chuyển hướng diễn xuất. Nam thần màn ảnh sở hữu vẻ điển trai thư sinh, dịu dàng hút mắt.

Yoona và Im Si Wan không chỉ có "phản ứng hóa học" ngọt ngào trên phim, họ còn vô cùng thân thiết với nhau ở ngoài đời. Khi "tình màn ảnh" nhập ngũ, Yoona hứa sẽ đến thăm anh trong doanh trại và cuối cùng cô đã giữ lời hứa. Tình bạn thân thiết của cả 2 khiến dân tình vô cùng thích thú, thậm chí muốn "đẩy thuyền" cặp đôi.

Không chỉ có nhiều cảnh ngọt ngào trên phim,...

... cặp đôi còn vô cùng thân thiết với nhau ở hậu trường

2 cực phẩm visual đứng cạnh nhau khiến trái tim netizen không khỏi rung rinh. Yoona vốn nổi tiếng là nữ thần nhan sắc, sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo hết chỗ chê. Im Si Wan cũng là nam thần màn ảnh có tiếng, anh mang nét đẹp trai thư sinh, dịu dàng

Nhiều fan muốn "đẩy thuyền" cặp đôi do quá đẹp đôi và ngọt ngào

Yoona đã thực hiện lời hứa đến thăm Im Si Wan khi anh nhập ngũ

Nguồn: Allkpop