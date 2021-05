Lật lại khoảnh khắc cũ mới thấy Dương Mịch - Hứa Khải từng "mờ ám" thế nào, bảo sao bị đồn "phim giả tình thật"

Thời gian gần đây, Dương Mịch bỗng dưng vướng vào tin đồn "đá" Ngụy Đại Huân để cặp kè với đàn em Hứa Khải kém 9 tuổi.

Cả hai hiện đang cùng nhau "song kiếm hợp bích" trong dự án phim mới mang tên Định Luật Tình Yêu 80/20. Ngoài những khung hình lãng mạn trên phim trường, giờ đây, Cnet càng đặt dấu hỏi về những màn tương tác thân mật giữa 2 nhân vật.

Lật lại những hình ảnh tại sự kiện Man At His Best diễn ra vào tháng 12 năm 2020, Dương Mịch và Hứa Khải hoá ra từng có khoảnh khắc gây sốt.

Tại sự kiện, Dương Mịch có quay xuống và nói nhỏ, nhờ mỹ nam Diên Hi Công Lược giúp đỡ mình mở nắp chai nước khoáng. Hứa Khải ga lăng nhận lời ngay và luôn.

Dương Mịch quay xuống tỉ tê Hứa Khải nhờ mở chai nước

Hứa Khải "ra tay nghĩa hiệp" giúp đỡ đàn chị. Đây có lẽ là giây phút thân mật hiếm hoi của 2 người mà truyền thông có được

Không chỉ vậy, cả Hứa Khải và Dương Mịch còn có những khung hình được ví như "tỷ đệ hào môn". Dù hơn kém nhau tới tận 9 tuổi song cả hai vẫn cực kỳ đẹp đôi và gây thương nhớ.

Nếu như Dương Mịch có nên duyên với Hứa Khải thì đây chắc chắn là cặp đôi sở hữu visual đỉnh cao của làng giải trí Hoa ngữ

Cả hai đều sở hữu nhan sắc lẫn độ nổi tiếng nhất. Chính vì vậy, các fan đều rất mong chờ bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 sớm lên sóng

Nguồn: Weibo