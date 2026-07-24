Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam xin lỗi vụ để thí sinh diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh

Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam đã có thư xin lỗi gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND Đặc khu Lý Sơn về sự cố thí sinh trình diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh hôm 21/7.

Ngày 23/7, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND Đặc khu Lý Sơn về sự việc các thí sinh trình diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh hôm 21/7.

Trong thư xin lỗi, ban tổ chức thừa nhận sự xử lý tình huống thiếu linh hoạt và kém chặt chẽ đã dẫn đến việc các em học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu khán đài đúng thời điểm phần thi trình diễn trang phục áo tắm diễn ra hôm 21/7, tạo nên những hình ảnh phản cảm và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 trình diễn tại một hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi.

"Mặc dù xuất phát từ mục đích bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, nhưng việc thiếu phương án phân luồng, sơ tán và bố trí không gian riêng biệt là sai sót nghiêm trọng trong khâu điều phối và quản lý sân khấu của ê-kíp tổ chức. Sự việc đã tác động đến môi trường văn hóa - giáo dục, làm phiền lòng chính quyền địa phương, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, tác động không hay đến tâm lý lứa tuổi học sinh và làm giảm uy tín của chương trình", ban tổ chức cho biết.

Qua sự việc, ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND Đặc khu Lý Sơn vì sự cố điều phối đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và hình ảnh văn hóa - du lịch của địa phương.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp, phê bình thẳng thắn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước dư luận, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sửa sai.

Sau sự việc này, phía ban tổ chức Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam cho biết sẽ khắc phục và siết chặt công tác tổ chức, đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm đối với cá nhân phụ trách bộ phận điều phối sân khấu.

Về đêm chung kết vào ngày 28/7, ban tổ chức cho biết sẽ siết chặt toàn bộ quy trình tổ chức, kịch bản chi tiết, phương án an ninh và phân luồng khán giả, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo và các quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng đoạn video ghi lại cảnh nhiều thí sinh hoa hậu trình diễn trang phục áo tắm hôm 21/7. Trong khung hình xuất hiện nhiều học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu. Nhiều khán giả đã thể hiện sự bất bình và cho rằng việc các thí sinh hoa hậu biểu diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh nhỏ tuổi là không phù hợp.

Chia sẻ với Tiền Phong , nhà thiết kế Tạ Linh Nhân - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam cho biết đã nắm được dư luận về sự việc và rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp trong các hoạt động tiếp theo của cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 với 31 thí sinh đến từ 24 tỉnh, thành phố. Vòng bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 20/7-28/7 tại Quảng Ngãi và đặc khu Lý Sơn. Đêm chung kết diễn ra vào tối 28/7 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi.