Bán thêm số lượng lớn Su-57 cho khách hàng thân thiết

Không quân Algeria, một trong những lực lượng lớn nhất ở Bắc Phi, từ lâu đã sử dụng thiết bị quân sự của Liên Xô và Nga.

Năm ngoái, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) - một công ty con của Tập đoàn công nghiệp quân sự nhà nước Rostec, đã công bố mức tăng đáng kể sản lượng Su-57 (tên mã NATO: Felon) - máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm.

Bên cạnh việc đáp ứng các đơn đặt hàng cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS), UAC còn tìm cách thu hút khách hàng nước ngoài bằng cách chào bán phiên bản xuất khẩu Su-57E.

Các cuộc đàm phán với Ấn Độ về loại máy bay này vẫn đang diễn ra, và New Delhi được cho là đang xem xét một thỏa thuận cấp phép chuyển giao công nghệ và quyền sản xuất trong nước.

Hơn nữa, Moskva thậm chí còn dự kiến sẽ hỗ trợ chương trình Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến (AMCA) của Ấn Độ. Ngoài ra Nga dường như cũng đang tiến gần đến một thỏa thuận tương tự với Algeria - một cường quốc ở khu vực Maghreb.

Tiêm kích Su-57 của Nga đang có thêm nhiều đơn hàng giá trị.

Hơn một năm trước, có thông tin cho rằng Algeria sẽ là khách hàng đầu tiên tiếp nhận Su-57, nhưng thông tin chi tiết vẫn còn rất hạn chế cho đến đầu tháng 10.

Tuy nhiên theo tài liệu của Rostec bị nhóm tin tặc Black Mirror công bố trên mạng xã hội, Algeria có thể nhận được tới 12 máy bay chiến đấu Su-57 phiên bản xuất khẩu, được phát triển riêng cho khách hàng quốc tế.

Đầu năm 2019, Algeria đã ký hợp đồng mua 14 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34ME, chiếc đầu tiên đã được giao vào năm ngoái và hiện đang trong quá trình thử nghiệm bay, với đơn hàng dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Mặc dù vậy, xét tình hình hiện tại của ngành hàng không vũ trụ Nga, vẫn chưa rõ liệu thời hạn này có thể đáp ứng được hay không.

Không quân Algeria từ lâu đã phụ thuộc vào máy bay Liên Xô và Nga. Phi đội của họ bao gồm những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-30MKA Flanker, cũng như oanh tạc cơ chiến thuật Su-24 Fencer đời cũ.

Nhiều khả năng bên cạnh phi đội Su-57 nhỏ bé, Algeria sẽ mua thêm Su-30MKA và thậm chí cả Su-35S Super Flanker từ Moskva để tăng cường năng lực.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Morrocco - nước láng giềng và đối thủ lâu năm của Algeria trong khu vực, đã bày tỏ sự quan tâm đến máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất.

Nếu các tài liệu bị rò rỉ là xác thực và không có dấu hiệu nào khác thì Algeria không phải quốc gia duy nhất có lực lượng không quân được tăng cường đáng kể nhờ máy bay do Nga sản xuất, bởi Iran có thể nhận tới 48 tiêm kích Su-35, thời hạn giao hàng bắt đầu từ năm 2026 và tiếp tục đến năm 2028.

Tương tự như trường hợp Algeria, câu hỏi đặt ra là liệu Moskva có thể đáp ứng được hạn chót của Cộng hòa Hồi giáo hay không, xét đến chi phí và gánh nặng của chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine.

Một báo cáo tháng 1 năm 2025 của Quỹ Jamestown lưu ý rằng xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 92% trong giai đoạn 2021 - 2024, khi hoạt động sản xuất chuyển sang cung cấp cho Quân đội Nga tại Ukraine.

Đồng thời, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm lưu ý rằng Nga đã tụt hạng từ vị trí thứ hai về xuất khẩu vũ khí xuống vị trí thứ ba, sau Pháp.