Bạn thân và con gái tới mộ cố NSƯT Vũ Linh nhờ làm chứng 20 cây vàng

Mới đây, bạn thân cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ cải lương Quốc Thanh cùng Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ đã tới mộ ông ở nghĩa trang nghệ sĩ tại Bình Dương để làm lễ cúng.

Đi cùng còn có cháu gái ruột và một số bạn bè, Youtuber. Một số khán giả biết Hồng Loan tới mộ nên cũng đi theo. Điều đó cho thấy, sức hút và danh tiếng của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn còn rất lớn dù ông đã qua đời được vài năm.

Hồng Loan và Quốc Thanh

Danh tiếng này lan sang cả con gái và người nhà khiến mọi nhất cử nhất động đều được công chúng quan tâm.

Hồng Loan mang theo rất nhiều đồ lễ để cúng cha như trái cây, bánh, đồ ăn thức uống. Cô còn bày cả một mâm cỗ cúng đủ đầy.



Lần này, Hồng Loan mời cả một sư cô đến cúng cho cha. Cúng xong, Hồng Loan ngồi bên mộ cha, lau hình cho cha và chụp ảnh. Cô cũng đi thắp hương cho mộ các nghệ sĩ an nghỉ xung quanh để tỏ lòng kính nghề.

Về phía mình, nghệ sĩ Quốc Thanh đứng trước mộ Vũ Linh nói: "Hôm nay, Thanh đến đây để nhờ Linh phán xét lại vụ 20 cây vàng năm xưa. Hồi đó Linh cho Thanh 20 cây vàng nhưng giờ có người vu khống, nói Thanh chiếm đoạt của Linh 20 cây vàng.

Vì thế, Thanh phải tới đây, đứng trước mộ Linh để nhờ Linh làm chứng cho Thanh. Nếu Thanh không sai, họ sẽ bị phán xét. Và Thanh cũng đem 20 cây vàng mã tới đây để cúng, đem trả cho Linh theo đúng như lời họ nói".



Tiếp đó, nghệ sĩ Vũ Thanh chia sẻ thêm câu chuyện bị vu khống cầm 10 cây vàng khác của cố nghệ sĩ Vũ Linh:

"Ngày đó có người mượn tiền Linh 10 cây vàng để mua nhà. Họ mua xong nhà rồi, Linh có nhờ Thanh đi đòi giúp 10 cây vàng này. Vậy mà giờ họ vu khống Thanh là đòi 10 cây vàng về không trả cho Linh. Thanh cầm ra đây để Linh làm chứng cho Thanh. Nếu Thanh sai thì Linh phán xét cho Thanh. Cuộc đời Thanh chưa xin Linh điều gì nhưng hôm nay chỉ xin Linh việc này".

Nói rồi, nghệ sĩ Quốc Thanh đốt hết vàng mã mang theo ở mộ Vũ Linh. Hồng Loan cũng đứng cạnh.