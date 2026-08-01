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Mạnh Quỳnh về nước hát, phải xin lỗi khán giả

Tùng Ninh
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Mạnh Quỳnh thể đứng hát nên phải xin lỗi khán giả.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã về nước biểu diễn tại chùa Thanh Sơn - một ngôi chùa lớn ở Hoóc Môn.

Mạnh Quỳnh về nước hát, phải xin lỗi khán giả - Ảnh 1.

Góp mặt cùng Mạnh Quỳnh là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như danh hài Bảo Chung, ca sĩ Chế Thanh, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Vũ Hà, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, ca sĩ Phương Thanh…

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh gây nhiều chú ý nhất vì anh phải ngồi xe lăn để di chuyển đến gần sân khấu. Sau đó, nam ca sĩ phải chống nạng và có hai người đỡ hai bên mới lên được cầu thang.

Ca sĩ Chế Thanh cũng đến hỗ trợ. Mạnh Quỳnh không quên cảm ơn Chế Thanh và xin lỗi khán giả vì sự cố ngoài ý muốn của mình.

Mặc dù ngồi hát nhưng giọng hát Mạnh Quỳnh vẫn ngọt ngào, cao vút và nhận được nhiều ủng hộ, tràng pháo tay từ khán giả.

Mạnh Quỳnh về nước hát, phải xin lỗi khán giả - Ảnh 2.

Được biết, cách đây không lâu, ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo tình trạng sức khỏe. Anh bị tai nạn trong lúc chơi thể thao dẫn đến chấn thương, vỡ xương mắt cá chân phải.

Mạnh Quỳnh nhập viện, được các bác sĩ cấp cứu, xử lý vết thương và tiến hành đeo bốt cố định cổ chân bơm hơi vào vị trí tổn thương.

Nam ca sĩ phải hủy một show diễn ở Mỹ vì không thể đi lại được. Tuy nhiên, anh vẫn quyết về nước biểu diễn và khẳng định sẽ không hủy một show nào trong nước.

Anh nói: "Tôi cũng cố gắng hết sức vì ngoài vấn đề uy tín ra còn là tình cảm của khán giả. Trước giờ tôi không bao giờ hủy show, dù bệnh khan tiếng không hát được cũng phải cố đến để gặp gỡ khán giả rồi cáo lỗi. Đó là cách làm việc của tôi trong bao năm qua. Tôi thông báo, tôi không hủy show ở Việt Nam".

Nam ca sĩ 44 tuổi nói thẳng về điều này ở nghệ sĩ
Tags

Mạnh Quỳnh

chế thanh

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