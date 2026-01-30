Bạn thân Trấn Thành rao bán biệt thự

Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ Tiết Cương đã đăng tải đoạn clip xuống thăm nhà của nghệ sĩ Lê Giang ở Vũng Tàu. Đây là ngôi nhà được Lê Giang xây từ năm 2022 và đến nay thì nữ nghệ sĩ quyết định bán lại cho những ai có nhu cầu.

Lê Giang chia sẻ mẹ cô đang bệnh nặng, vì vậy, phần lớn thời gian nữ nghệ sĩ đều ở TP.HCM để tiện chăm sóc. Trước đây, mỗi tháng Lê Giang đều xuống Vũng Tàu nhưng 6 tháng qua nữ nghệ sĩ chỉ thuê người đến làm cỏ, dọn hồ bơi và bảo dưỡng nội thất. Tuy nhiên, do thời gian dài không sử dụng nên có đồ đạc để ngoài trời cũng xuống cách, như xích đu mà Lê Giang sắm sửa để ngắm cảnh hiện chỉ làm nơi chứa đồ.

Lê Giang quyết định bán lại căn biệt thự cho những ai có nhu cầu tìm một nơi ở theo phong cách nghỉ dưỡng, nhà vườn. Nữ nghệ sĩ cũng xác nhận nội thất đều là hàng mới và để lại y nguyên, ai mua thì chỉ cần dọn vali vào thôi.

Lê Giang rao bán biệt thự nhà vườn ở Vũng Tàu. Ảnh: Chụp màn hình

Căn biệt thự của Lê Giang tại Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng diện tích lên tới 600 m2, được tiết lộ có giá trị gần 10 tỷ đồng. Cơ ngơi của Lê Giang rộng hơn các biệt thự trong khu vì nó được xây trên nền của 3 miếng đất gộp lại. Nữ nghệ sĩ đã mất 5 tháng để thi công và giá trị hoàn thiện biệt thự này được cho là 10 tỷ đồng.

Nữ nghệ sĩ bố trí không gian sống vừa đủ cho sinh hoạt gia đình, phần diện tích còn lại được ưu tiên cho hồ bơi, sân vườn rộng và hòn non bộ, tạo cảm giác đúng chất nghỉ dưỡng. Trước đây, hầu như cuối tuần nào gia đình Lê Giang cũng trở về đây để nghỉ ngơi, thư giãn và đón tiếp bạn bè thân thiết.

Về thiết kế, căn nhà mang phong cách hiện đại với 3 phòng ngủ cùng khu sân vườn thoáng đãng bao quanh. Lê Giang tận dụng khoảng không ngoài trời để trồng nhiều loại hoa, rau và cây trái, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh hồ cá và hồ bơi trong xanh là một chòi nghỉ nhỏ giữa vườn, nơi nữ nghệ sĩ thường uống trà, cà phê và tận hưởng không khí yên bình.

Toàn cảnh biệt thự nhà vườn của nghệ sĩ Lê Giang tại Vũng Tàu

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các dự án như Cô dâu hào môn, Bố già, Nhà bà Nữ… Từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã theo các đoàn hát lưu diễn khắp nơi, tạo nền tảng vững chắc trong cải lương trước khi khẳng định dấu ấn ở nhiều lĩnh vực như tấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh. Lê Giang được khán giả yêu mến nhờ lối diễn linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh nhạy cùng nét duyên mộc mạc rất riêng của người miền Tây.

NS Lê Giang và các con sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế tại TP.HCM. Dựa vào những hình ảnh do nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy biệt thự của Lê Giang có diện tích lớn, nội thất hiện đại phù hợp với nhu cầu của gia đình. Nữ nghệ sĩ từng gây bất ngờ khi có thể đạp xe trong phòng khách.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NS Lê Giang có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Nữ nghệ sĩ để lại ấn tượng mạnh khi tham gia dự án phim điện ảnh Nhà Bà Nữ. Ở đời thực, NS Lê Giang có cuộc sống sung túc, viên mãn bên 3 con. NS Lê Giang sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa từ nhà cửa, xế xịn đến kim cương, đồ hiệu.

Ngoài ra, Lê Giang còn là tay chơi đồ hiệu, nhẫn kim cương trong showbiz Việt. Nữ nghệ sĩ thường xuyên gây choáng bởi những màn khoe nhẫn xịn xò. Song song với làm nghệ thuật, Lê Giang cũng kinh doanh và mang về thu nhập không nhỏ.