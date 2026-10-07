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Bạn thân bỗng im lặng, vẫn đăng story đều nhưng nhất quyết không rep tin nhắn: Người EQ thấp nổi giận, người EQ cao làm 1 việc này

Thiên An
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Bị bạn thân "seen" hoặc im lặng trong khi vẫn hoạt động trên mạng rất dễ khiến một người suy diễn.

Bạn nhắn tin cho một người bạn thân nhưng chờ mãi không thấy hồi âm. Trong lúc đó, người ấy vẫn đăng story đi ăn, đi chơi, chia sẻ một bài hát hoặc thậm chí hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội. Cảm giác đầu tiên của nhiều người sẽ là: "Ủa, đăng story được mà trả lời mình thì không?". Từ đó, một câu chuyện rất nhỏ có thể nhanh chóng biến thành giận dỗi, trách móc hoặc một cuộc chiến im lặng.

Người có EQ cao thường không vội biến hành vi của đối phương thành một kết luận về tình bạn. Việc một người đủ thời gian đăng một story vài giây không đồng nghĩa họ đang có tâm trạng hoặc năng lượng để bước vào một cuộc trò chuyện, kể cả với người thân thiết. Họ cũng có thể đang bận, muốn tránh giao tiếp trong một khoảng thời gian hoặc đơn giản là chưa biết phải trả lời thế nào.

Điều quan trọng nằm ở khoảng cách giữa sự việc và cách mình diễn giải sự việc. "Bạn ấy chưa trả lời tin nhắn" là một sự thật có thể quan sát được. Còn "Bạn ấy cố tình phớt lờ mình", "Bạn ấy không còn coi mình là bạn" hay "Bạn ấy đang khó chịu với mình" mới là những suy luận. Khi hai thứ này bị đánh đồng, cảm xúc rất dễ đi trước thông tin.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người EQ thấp trong tình huống này dễ phản ứng theo cảm xúc tức thời, ví dụ như nhắn thêm hàng loạt tin, hỏi dồn "Sao không trả lời?", thả một câu bóng gió lên mạng xã hội hoặc chủ động im lặng để "cho biết mặt". Những cách này có thể giúp mình xả được sự bực bội trong vài phút nhưng đồng thời khiến đối phương cảm thấy bị gây áp lực, trong khi nguyên nhân thật sự vẫn chưa được biết.

Trong khi đó, người EQ cao thường làm một việc khác hẳn, đó chính là kiểm tra lại trước khi kết luận. Nếu tin nhắn không khẩn cấp, họ có thể cho bạn mình một khoảng thời gian thay vì liên tục kiểm tra trạng thái online. Sau đó, nếu sự im lặng kéo dài hoặc chuyện này lặp lại, họ sẽ chủ động hỏi trực tiếp bằng một cách ít mang tính buộc tội hơn, chẳng hạn: "Dạo này cậu ổn không? Tớ thấy cậu hơi im với tớ nên muốn hỏi xem có chuyện gì không".

Cách hỏi này khác khá nhiều so với "Cậu cố tình không trả lời tớ à?" hay "Đăng story được mà sao không trả lời?". Một bên mở ra cơ hội để người kia giải thích, bên còn lại đã mặc định họ có lỗi trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tất nhiên, EQ cao không có nghĩa là lúc nào cũng phải thông cảm cho người khác. Nếu một người liên tục phớt lờ tin nhắn, chỉ tìm đến khi cần giúp đỡ hoặc dùng sự im lặng để trừng phạt người khác, việc nhận ra mình đang bị đối xử thiếu tôn trọng cũng là một phần của EQ. Cho đối phương không gian khác hoàn toàn với việc bỏ qua ranh giới của chính mình.

Vì thế, một story được đăng lúc 10 giờ tối không đủ để kết luận rằng người bạn đang cố tình lạnh nhạt với mình. Trước khi nổi giận vì một tin nhắn chưa được trả lời, hãy tách điều mình biết chắc khỏi điều mình đang đoán. Nhiều cuộc cãi nhau giữa những người thân thiết bắt đầu từ chính khoảng trống nhỏ này.

Tags

EQ

bạn thân

story

im lặng

mang xa hoi

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