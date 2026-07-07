Bán tải, SUV Toyota LandCruiser bản cổ điển lại được mở bán: Thêm bình chứa dung dịch giống Ranger, máy 2.8L như Hilux, dễ ‘hot’ trở lại

Sau thời gian tạm dừng để nâng cấp động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6, Toyota chính thức nhận đơn đặt hàng trở lại đối với dòng xe LandCruiser 70 Series số tự động kể từ tháng 8 tới, giải tỏa cơn khát của thị trường.

Toyota Úc thông báo chính thức mở lại cổng nhận đơn đặt hàng cho dòng xe LandCruiser 70 Series. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian tạm dừng sản xuất để nâng cấp mẫu xe này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới nghiêm ngặt hơn.

Toyota LandCruiser 70 được mở bán trở lại. Ảnh: Toyota

Trước đó, phiên bản 70 Series GXL Wagon số tự động đã phải ngừng bán từ tháng 9/2025 do tình trạng cung không đủ cầu.

Bên cạnh việc cân đối nguồn cung, Toyota cần thực hiện một nâng cấp quan trọng là lắp đặt thêm bình chứa dung dịch AdBlue - tương tự Ford Ranger. Sự thay đổi này giúp động cơ diesel của xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 "Stage C" áp dụng cho các dòng xe hạng nặng.

Thay đổi lớn trong lần mở bán trở lại chỉ nằm ở bình AdBlue. Ảnh: Toyota

Ông John Pappas, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh, tiếp thị và vận hành nhượng quyền của Toyota Úc, cho biết doanh nghiệp rất vui mừng khi có thể mở lại sổ nhận đơn hàng. Việc tạm dừng nhận đơn đối với một số phiên bản LandCruiser 70 Series vào năm 2025 là giải pháp cần thiết để quản lý kỳ vọng của khách hàng trong bối cảnh thách thức về nguồn cung xe. Ông cũng xác nhận dây chuyền sản xuất các biến thể số tự động sẽ tái khởi động vào tháng 8 tới.

Sự điều chỉnh này nhằm tuân thủ Quy chuẩn Thiết kế Úc (ADR) 80/04. Quy định mới đưa các yêu cầu đối với xe hạng nặng tại Úc đồng bộ với tiêu chuẩn Euro 6, giúp giảm thiểu đáng kể các chất gây ô nhiễm độc hại như carbon monoxide, oxit nitơ và bụi mịn.

Để đảm bảo động cơ tăng áp diesel 2.8L tuân thủ các quy định trên, Toyota đã trang bị thêm bình chứa AdBlue dung tích 20 lít cho 70 Series. Hệ thống này sử dụng quy trình giảm xúc tác chọn lọc để phun urê vào dòng khí thải của hệ thống truyền động, từ đó giảm lượng khí thải oxit nitơ (NOx).

Trên các dòng 76 Series, 78 Series và 79 Series cabin kép, cổng nạp AdBlue được bố trí phía trên chắn bùn trước bên trái và có nắp khóa bảo vệ. Đối với các phiên bản cabin đơn, cổng nạp này nằm ở phía bên trái của xe, giữa cabin và bánh sau.

Nội thất xe vừa cổ điển mà cũng điểm thêm nét hiện đại. Ảnh: Drive

Dù có sự thay đổi về hệ thống xử lý khí thải, hiệu suất của khối động cơ tăng áp diesel 2.8L tương tự trên Hilux vẫn giữ nguyên. Động cơ đạt công suất tối đa 201 mã lực tại dải tua máy 3000-3400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1600-2800 vòng/phút cho các bản số tự động.

Đi kèm với việc bổ sung bình AdBlue, dung tích bình nhiên liệu của dòng 78 Series Troopcarrier đã giảm từ 180 lít xuống còn 130 lít để đồng bộ với các biến thể khác thuộc dòng 70 Series.

Toyota LandCruiser 70 vẫn sử dụng động cơ diesel giống hệt trước đây nhưng bình nhiên liệu nhỏ lại. Ảnh: Toyota

Trong vài năm gần đây, danh mục sản phẩm của LandCruiser 70 Series liên tục phải tạm dừng nhận đơn do thời gian chờ giao xe kéo dài. Việc đặt hàng cho phiên bản GXL Wagon số tự động thuộc dòng 76 Series từng bị hoãn vào tháng 7 năm ngoái do thời gian chờ đợi lên tới gần 12 tháng tùy thuộc vào từng đại lý. Các phiên bản còn lại của dòng xe này tiếp tục được mở bán cho đến khi lệnh tạm dừng sản xuất diện rộng có hiệu lực vào tháng 9.

Trước đó vào năm 2022, Toyota cũng từng đóng sổ đặt hàng đối với phiên bản LandCruiser 70 Series động cơ V8 do thời gian chờ đợi quá lâu, trước khi chính thức khai tử tùy chọn động cơ này vào tháng 7/2024.