Bán tài khoản ngân hàng, 2 người bị phạt 91 triệu đồng

Theo đó, đối tượng L.N.B.T (SN1979, thường trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45.800.000 đồng và P.Đ.L (SN 1990, thường trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) với số tiền 45.200.000 đồng về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan Công an, L.N.B.T và P.Đ.L đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong đó, L.N.B.T thừa nhận việc bán tài khoản ngân hàng của mình cho P.Đ.L với số tiền 800.000 đồng để tiêu xài và P.Đ.L thừa nhận mua tài khoản của L.N.B.T rồi bán lại cho một tài khoản trên Facebook với số tiền 1.000.000 đồng.

Ảnh: Công An Đà Nẵng

Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). Tại cơ quan công an, cả hai người đều đều thừa nhận hành vi sai phạm.

Ảnh: Công An Đà Nẵng

Qua đây, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi công dân không được thực hiện hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng. Đây là hành vi vi phạm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về pháp lý và tài chính.

Hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng là trái pháp luật, bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định pháp luật, việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản, mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng và/hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 và Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023) đối với hành vi: “Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán” với số lượng:

- Từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng;

- Từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” có thể bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng;

Theo quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự năm 2015 tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến 3 tháng, phạt tù đến 7 năm.

Người phạm tội còn thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo mức độ vi phạm.