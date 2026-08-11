Bán tải điện "đàn em" Ford Ranger chốt giá quy đổi từ hơn 740 triệu đồng: Nền tảng hoàn toàn mới, chạy gần 500km/sạc

Ford đặt cược rất nhiều vào Fathom – mẫu bán tải điện cỡ nhỏ giá 28.350 USD. Dù tiềm năng khai phá phân khúc hoàn toàn mới rất lớn, dự án này cũng mang lại áp lực doanh số vô cùng nặng nề.

Ván cược 5 tỷ USD của Ford vào mẫu xe bán tải điện giá rẻ

Ford từ lâu đã khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu ở phân khúc xe bán tải. Dòng F-Series giữ danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất mọi phân khúc tại Mỹ kể từ năm 1981. Hãng vừa công bố mẫu xe bán tải điện mới mang tên Ford Fathom. Với mức giá khởi điểm 28.350 USD (741 triệu đồng), chiếc xe này hứa hẹn sẽ tạo nên bùng nổ về doanh số.

Mẫu bán tải mới của Ford chốt tên Fathom. Ảnh: Ford.

Sự thành công của Fathom mang ý nghĩa sống còn đối với Ford. Hãng đã chi khoảng 5 tỷ USD cho dự án Fathom cùng các dòng xe phát triển từ nền tảng này. Thông thường, chi phí nghiên cứu và phát triển một mẫu xe mới chỉ tốn khoảng 2 tỷ USD.

Fathom có kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đủ chỗ cho gia đình 5 người. Phân khúc bán tải điện cỡ nhỏ này chưa từng xuất hiện trên thị trường Mỹ. Nếu thất bại, Ford không chỉ tổn thất tài chính mà còn phải chịu một bài học đắt giá.

Fathom là bán tải cỡ nhỏ khi so sánh với Ranger. Ảnh dựng đồ họa: AP

Thách thức từ bài học quá khứ

Ford từng đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu F-150 Lightning khi giới thiệu vào năm 2021. Mức giá ban đầu khoảng 40.000 USD được kỳ vọng sẽ đưa xe điện trở nên phổ biến. Tuy nhiên, giá khởi điểm của dòng xe này đã tăng lên gần 60.000 USD vào năm 2023. Khách hàng bắt đầu e ngại mức giá cao cùng công nghệ mới. Doanh số năm 2024 chỉ đạt mức đỉnh 33.510 chiếc. Ford đã phải dừng sản xuất F-150 Lightning vào tháng 12/2025.

Thị trường xe điện tại Mỹ cũng đối mặt với nhiều rào cản. Khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD đã bị loại bỏ vào tháng 10 năm ngoái. Theo Cox Automotive, giá trung bình của xe điện trong tháng 6 đạt 56.238 USD, cao hơn gần 7.000 USD so với mặt bằng chung. Mặc dù vậy, sức mua xe điện vẫn ghi nhận mức tăng 15% trong quý 2 so với quý 1 năm nay.

Kỳ vọng tái hiện thành công của Ford Maverick

Maverick là dòng xe bán chạy của Ford. Ảnh: Topgear

Giới phân tích đánh giá Fathom mang nhiều nét tương đồng với Ford Maverick hơn là F-150 Lightning. Maverick là dòng bán tải cỡ nhỏ ra mắt năm 2019 với các tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Với giá khởi điểm 28.145 USD, Maverick đã đạt doanh số khoảng 155.000 chiếc trong năm ngoái.

Ford đã rơi vào tình trạng cháy hàng dòng xe Maverick trong nhiều năm liên tiếp. Nhóm khách hàng cốt lõi của Maverick xuất thân từ những người dùng xe sedan phổ thông như Honda Civic. Giá nhiên liệu gia tăng càng củng cố định hướng phát triển các dòng xe bình dân của hãng.

Mẫu xe định hình tương lai của hãng

Ford Fathom đang được chạy thử nghiệm. Ảnh: Electrek

Fathom đóng vai trò cột mốc định hình bước đi tiếp theo của Ford. Đây là sản phẩm đầu tiên phát triển trên nền tảng điện chung mang tên Universal Electric Vehicle. Kiến trúc này sẽ áp dụng cho nhiều dòng xe tương lai, từ xe nhỏ gọn đến xe van. Tối ưu hóa sản xuất trên diện rộng giúp Ford bù đắp chi phí nghiên cứu ban đầu.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Fathom vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại. Xe tích hợp màn hình cỡ lớn cùng tùy chọn pin cho quãng đường di chuyển hơn 300 dặm (khoảng 480 km). Tất cả phiên bản đều trang bị sẵn phần cứng cho tính năng lái rảnh tay BlueCruise trên đường cao tốc. Ford khẳng định mức giá rẻ đạt được nhờ cải tiến quy trình sản xuất thay vì cắt giảm chất lượng linh kiện tiếp xúc trực tiếp với người dùng.