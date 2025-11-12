Bạn sinh viên Học viện Ngân hàng nhận ra một lợi ích bất ngờ của xe điện: không phiền đến hàng xóm!

Green Voices 2025 là sân chơi hùng biện dành cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, nơi các bạn trẻ khẳng định trách nhiệm của thế hệ mới đối với tương lai hành tinh. Cuộc thi mang sứ mệnh lan tỏa tiếng nói xanh trong cộng đồng sinh viên, khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo trước những vấn đề toàn cầu.

Ngày 11/11, sinh viên Học viện Ngân hàng có cơ hội tham gia vào hành trình Green Voices 2025 - sự kiện do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và đối tác giáo dục VinFast tổ chức. Sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo nên bầu không khí sôi nổi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng tích cực xoay quanh chủ đề chuyển đổi xanh.

Trong lúc những đội thi đang cố gắng ghi điểm trong mắt ban giám khảo, một số bạn sinh viên theo dõi chương trình đã đi đến quyết định cuối cùng: chọn xe điện thay vì xe xăng. Bạn Việt Anh, sinh viên K28 học lớp chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế, đã nhìn ra những lợi ích của xe điện khi di chuyển trong nội thành.

Việt Anh, sinh viên K28 học lớp chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế.

“Từ trước tới nay, em đã thấy những ưu điểm vượt trội của xe điện”, em Việt Anh chia sẻ. “Khả năng tăng tốc tức thì của xe điện sẽ giúp em dễ dàng len lỏi trong đường đông, từ đó đến trường được nhanh hơn. Hơn nữa, xe lại còn rất êm”.

Thêm vào đó, Việt Anh nhận ra một điểm cộng rất lớn của xe điện: không chỉ giảm phát thải, xe điện còn giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn! “Xe xăng đi kèm tiếng ồn khá khó chịu, nhất là khi di chuyển trong ngõ kín. Xe điện sẽ giúp em không làm ảnh hưởng tới người dân sống trong khu vực”, em Việt Anh nhận định.

Em Việt Anh khẳng định sẽ sớm chuyển sang xe điện một khi có điều kiện. “Một khi đi làm và kiếm những đồng lương đầu tiên, em sẽ nghĩ ngay tới việc mua xe điện để di chuyển hàng ngày”.