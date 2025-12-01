Những bức ảnh tương ứng đã được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố. Trong cuộc trình diễn, các tên lửa mới được đặt cạnh tiêm kích MiG-29 và cũng được treo trên các điểm treo của cường kích Su-25.

Theo truyền thống, đặc điểm chính thức cũng như tên gọi của các sản phẩm này trong ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên thường không được công bố. Tuy nhiên, xét đến trọng lượng và kích thước tương tự tên lửa IRIS-T của Đức và Type 04 của Nhật Bản, có thể ước tính sơ bộ khả năng của chúng.

Tên lửa đầu tiên có thiết kế khí động học tương tự loại dùng cho cận chiến được công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản giới thiệu. Quá trình phát triển kéo dài từ năm 1991 đến năm 2004.

Tên lửa Nhật Bản được trang bị các bộ phận điều khiển ở phần đuôi và hệ thống điều khiển vectơ lực đẩy. Tổng trọng lượng là 95 kg, và tầm bắn tối đa là 30 - 35 km.

Tên lửa mới có đầu tự dẫn hồng ngoại được lắp đặt trên máy bay chiến đấu MiG-29.

Đồng thời, tên lửa IRIS-T của Đức, có cấu hình khí động học tương tự, nhẹ hơn - 87 kg - và có kích thước nhỏ hơn. Cụ thể, Type 04 dài 3,105 m và đường kính 130 mm, trong khi IRIS-T dài 2,94 m và đường kính 127 mm.

Điều đáng chú ý là, ngoài tên lửa của Đức và Nhật Bản, còn có một phiên bản tương tự của Trung Quốc - PL-10E. Hình dáng tên lửa Triều Tiên khá giống với sản phẩm của Trung Quốc, đặc biệt là do các bề mặt điều khiển tương tự ở phần đuôi.

Tên lửa Trung Quốc dài 3 mét, nặng 89 kg và được cho là có tầm bắn tối đa 20 km. Do có nhiều điểm tương đồng với các mẫu tên lửa đã đề cập ở trên, có thể giả định rằng loại đạn hàng không của Triều Tiên có các đặc điểm trung bình: tầm bắn 15 - 25 km, khối lượng khoảng 90 kg và chiều dài khoảng 3 mét.

Điều đáng chú ý là, trong bối cảnh hợp tác kỹ thuật quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc trong bối cảnh đối đầu với thế giới phương Tây, Bình Nhưỡng đã trình làng một số lượng lớn vũ khí mới trong những năm gần đây, bao gồm cả tên lửa hàng không mới nhất.

Nếu Triều Tiên có thể sản xuất hàng loạt tên lửa mới có đầu tự dẫn hồng ngoại, lực lượng không quân nước này sẽ nhận được một bộ vũ khí hiện đại đầy đủ - bao gồm cả tên lửa có đầu tự dẫn radar vừa được trình diễn gần đây.

So sánh trực quan giữa tên lửa Type 04, IRIS-T và PL-10E.

Vào tháng 5 năm 2025, Không quân Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa không đối không nội địa dưới sự giám sát của Chỉ tịch Kim Jong-un. Tên lửa được phóng từ tiêm kích MiG-29 và đã bắn trúng mục tiêu.

Đầu tiên, cuộc trình diễn bắn thử một tên lửa mới từ máy bay MiG-29 (9.13) mang số hiệu đuôi "576", cũng như từ các tiêm kích MiG-23 tham gia cuộc tập trận, đã được thực hiện. Tên lửa được phóng từ MiG-29 đã tiêu diệt 1 máy bay không người lái.

Kích thước của tên lửa này giống hệt hoặc rất gần với loại AIM-120 của Mỹ hoặc PL-12 của Trung Quốc. Cánh lái khí động học phía trước có đầu nhọn, một đặc điểm đặc trưng của AIM-120 (phiên bản A và B) và PL-12.