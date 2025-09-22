"Bản sao sexy nhất của Song Hye Kyo": Gây scandal dùng dao đâm chồng chấn động, giờ tìm hạnh phúc bên "phi công trẻ"

Trương Vũ Kỳ là nàng "Tinh Nữ Lang", "Mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất Cbiz" được "vua hài" Châu Tinh Trì nâng đỡ, hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo vào showbiz. Ngoài ra, minh tinh này còn được biết đến là "bản sao gợi cảm nhất của Song Hye Kyo" vì gương mặt có đường nét na ná người đẹp Hàn Quốc, nhưng body lại sexy hơn với vòng 1 khủng. Bản thân Trương Vũ Kỳ cũng thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ để giống Song Hye Kyo.

Xinh đẹp, gợi cảm và giàu có, Trương Vũ Kỳ vẫn không có được hạnh phúc hôn nhân trọn vẹn với 2 lần đổ vỡ. Thậm chí, đời tư của cô còn được đánh giá phức tạp nhất showbiz với 2 đời chồng kết thúc trong drama và 1 danh sách dài tình trẻ.

Trương Vũ Kỳ mang vẻ đẹp sắc sảo, đặc biệt là thân hình quá đỗi gợi cảm

Đường nét gương mặt của Trương Vũ Kỳ hao hao Song Hye Kyo

2 cuộc hôn nhân kết thúc bẽ bàng, uất ức đến mức cầm dao đâm chồng

Sau khi chia tay doanh nhân Uông Tiểu Phi (chồng cũ của cố minh tinh Từ Hy Viên), Trương Vũ Kỳ hẹn hò và kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An, hơn cô 21 tuổi. Họ tổ chức lễ cưới vội vàng vào năm 2011. Bẽ bàng thay, chưa đầy 3 năm kết hôn, Vương Toàn An bị cảnh sát bắt vì hành vi mua dâm tập thể trong lúc Trương Vũ Kỳ sang New York (Mỹ) làm việc. Minh tinh sinh năm 1986 sốc nặng, suy sụp và mắc trầm cảm khi nghe tin chồng phản bội mình, qua lại với gái mại dâm rồi bị bắt. Sau khi chồng ra tù, cô tuyên bố ly hôn trong nước mắt.

Trương Vũ Kỳ nhận cú sốc lớn khi chồng đầu Vương Toàn An bị bắt vì mua dâm tập thể

Sau khi chính thức kết thúc với Vương Toàn An, Trương Vũ Kỳ nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên chỉ sau 70 ngày hẹn hò. Ê chề hơn là Trương Vũ Kỳ còn bị tố đã bất chấp làm "tiểu tam", biết Viên Ba Nguyên có vợ nhưng vẫn qua lại trước khi kết hôn.

Thế nhưng, người chồng thứ 2 này của nữ diễn viên lại sớm "lòi đuôi" là đại gia rởm, ăn chơi trác táng và gây nợ nần khắp nơi. Trương Vũ Kỳ sinh con mới 3 tháng đã phải quay lại showbiz làm việc kiếm tiền. Tháng 9/2018, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm và Trương Vũ Kỳ được cho biết đã dùng dao gọt hoa quả đâm chồng trọng thương tại vùng lưng. Lần nữa, minh tinh này thông báo ly hôn chồng trong drama, giành quyền nuôi con song sinh.

Người đẹp Mỹ nhân ngư từng gây scandal rúng động dùng dao đâm chồng trọng thương trong lúc cãi vả

Tìm kiếm hạnh phúc bên "phi công trẻ"

Sau loạt chuyện tình không có kết quả tốt đẹp với những người đàn ông hơn tuổi, nữ diễn viên chuyển sang hẹn hò với chàng trai kém tuổi. Năm 2021, cô qua lại với nghệ sĩ violin Lý Bính Hi (kém cô 8 tuổi). Đến năm 2022, Trương Vũ Kỳ cặp kè nam diễn viên Vu Thích, kém cô 9 tuổi. Tuy nhiên, Trương Vũ Kỳ cay đắng cho biết Vu Thích đã "cắm sừng" cô trong lúc hẹn hò. Chuyện tình của cặp sao kết thúc chỉ trong 3 tháng. Vu Thích được phát hiện hẹn hò với 1 cô gái khác vào tháng 8/2022.

Trương Vũ Kỳ hẹn hò Lý Bính Hi năm 2021

1 năm sau, cô qua lại với nam diễn viên Vu Thích nhưng bị phản bội

Năm 2024, mỹ nhân có vòng 1 gợi cảm nhất Cbiz qua lại với cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ (kém 12 tuổi). Vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch (29/1). Lưu Tử Kỳ đã đăng ảnh bên Trương Vũ Kỳ lên trang cá nhân, như động thái công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi tờ Sina liên hệ phỏng vấn vào sáng 30/1 (tức mùng 2 Tết Âm lịch), phía Trương Vũ Kỳ bất ngờ cho biết minh tinh Mỹ Nhân Ngư và Lưu Tử Kỳ hiện tại "chỉ là bạn bè bình thường".

Câu trả lời không thừa nhận chuyện hẹn hò 1 cách ráo hoảnh của phía Trương Vũ Kỳ khiến công chúng Trung Quốc ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đình đám và tình trẻ đã chia tay sau màn công khai tình cảm ngắn ngủi với chỉ vỏn vẹn 1 ngày. Trên MXH Weibo, netizen xứ tỷ dân cho rằng chuyện tình cảm của Trương Vũ Kỳ và Lưu Tử Kỳ không khác gì trò hề vào ngày đầu năm mới khi nhà trai muốn công khai, còn nhà gái lại cự tuyệt.

Trương Vũ Kỳ gây sốc khi "đá" tình trẻ Lưu Tử Kỳ chỉ sau 1 ngày công khai

Kết thúc mối quan hệ với Lưu Tử Kỳ, Trương Vũ Kỳ hẹn hò thêm với 2 chàng trai trẻ tuổi khác, không rõ danh tính. Giới săn ảnh Trung Quốc cho biết: "Đời sống tình ái Trương Vũ Kỳ không khác gì 1 bộ phim tình cảm sống động của giới giải trí Trung Quốc. Bạn trai của cô ngày càng nhỏ tuổi theo thời gian".