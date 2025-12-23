Bán ra gần 1 tấn vàng trong năm 2025, một doanh nghiệp Việt báo lãi tăng vọt lên 2.399 tỷ bất chấp thiên tai

Thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 vừa được tổ chức, lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico, mã CK: KSV) đã công bố các con số tài chính.

Theo số liệu báo cáo, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2025 ước đạt 14.454 tỷ đồng. So với mức thực hiện 13.252 tỷ đồng của năm 2024, doanh thu của đơn vị này đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 9%.

Đáng chú ý, lợi nhuận 2025 dự kiến cán mốc 2.399 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với lợi nhuận trước thuế 2.100 tỷ đồng thực hiện năm 2024.

Với kết quả kinh doanh này, Vimico dự kiến nộp ngân sách nhà nước 1.981 tỷ đồng và đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động ở mức trên 18 triệu đồng/người/tháng.

Sản lượng Vàng và Đồng tấm tăng trưởng bất chấp thiên tai

Động lực tăng trưởng chính của Vimico năm qua đến từ sự ổn định của các dây chuyền công nghệ và giá bán kim loại màu thuận lợi. Cụ thể, sản lượng vàng sản xuất đạt 918 kg, đồng tấm đạt 31.200 tấn, tinh quặng đồng đạt 64.260 tấn.

Sản phẩm phôi thép ghi nhận mức thực hiện thấp hơn kế hoạch do nhu cầu thị trường yếu và giá bán giảm, phản ánh khó khăn chung của ngành vật liệu xây dựng trong năm qua.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh năm 2025 Vimico phải đối mặt với áp lực từ điều kiện tự nhiên và địa chất. Các đơn vị thành viên tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Lào Cai đã chịu thiệt hại về tài sản và hạ tầng giao thông do ảnh hưởng hoàn lưu của chuỗi cơn bão số 5, 9, 10 và 11. Bên cạnh đó, điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và nguồn nguyên liệu không ổn định đã buộc Tổng công ty phải thực hiện 3 lần điều chỉnh kế hoạch điều hành để thích ứng.

Bức tranh tài chính của Vimico cũng ghi nhận sự thay đổi về chất lượng tài sản khi doanh nghiệp nỗ lực giảm đòn bẩy. Tính đến cuối quý 3/2025, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn đã giảm 47% so với đầu năm, giúp giảm áp lực chi phí lãi vay trong bối cảnh lãi suất thị trường biến động.

Cổ phiếu giảm mạnh từ đỉnh, lãnh đạo lên tiếng về kịch bản rời sàn

Trái ngược với kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu KSV trên thị trường lại đang trải qua giai đoạn điều chỉnh. Hiện tại, thị giá KSV giao dịch quanh mốc 93-94.000 đồng/cp. So với mức đỉnh được thiết lập vào khoảng tháng 2/2025 (khi giá cổ phiếu áp sát mức đỉnh lịch sử 300,000 đồng/cp), thị giá hiện tại đã giảm gần 68% giá trị.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm này xuất phát từ lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro Vimico bị hủy tư cách công ty đại chúng bắt buộc từ ngày 1/1/2026. Do cơ cấu cổ đông cô đặc (TKV nắm giữ hơn 98%), KSV không đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến vấn đề này, trong Nghị quyết HĐQT vừa ban hành cuối tháng 11, ban lãnh đạo Vimico đã chính thức thừa nhận doanh nghiệp hiện chưa đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng. Cụ thể, Nghị quyết HĐQT nêu rõ việc giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đặc thù cơ cấu cổ đông hiện tại.

Đồng thời, Tổng công ty cũng xác định phương án xử lý trong trường hợp xấu nhất: Nếu đến ngày 1/1/2026, Tổng công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện hoặc không được cơ quan quản lý chấp thuận cơ chế đặc thù, Vimico sẽ buộc phải tiến hành nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo đúng trình tự pháp luật.

Hội nghị tổng kết của KSV. Ảnh: Vimico

Bước sang năm 2026, Vimico đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng trước dự báo về sự biến động của thị trường khoáng sản và giá nguyên liệu đầu vào. Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.842 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 2.042 tỷ đồng, thấp hơn so với mức thực hiện của năm 2025.

Trọng tâm điều hành trong năm tới sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án đầu tư trọng điểm như Khai thác mỏ sắt Nà Rụa hay dự án Mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần giải quyết bài toán xin cấp phép và điều chỉnh giấy phép khai thác để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy tuyển khoáng và luyện kim hoạt động ổn định.