Ban Quản lý lên tiếng vụ clip bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát ở Đà Nẵng

Ngày 22-9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam nhân viên mặc đồng phục Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) dắt xe máy từ vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (khu vực bãi biển Mỹ An) xuống bãi cát.



Trong clip, người quay (được cho là khách du lịch) – chất vấn nhân viên này về hành động di chuyển xe, cho rằng hành động trên là đẩy ngã, làm hư hỏng tài sản của du khách. Đáp lại, nhân viên trật tự cho biết đây là khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ, có biển cấm đỗ xe, không phải nơi để phương tiện dừng, đỗ. Nhân viên này giải thích rằng việc đang làm là để "giải phóng vỉa hè".

Nam nhân viên thuộc Đội Quản lý trật tự du lịch biển – Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dắt xe máy của du khách từ vỉa hè xuống bãi cát. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lên tiếng giải thích. Theo đơn vị, sự việc xảy ra vào chiều 21-9, trong quá trình tuần tra, lực lượng quản lý trật tự phát hiện nhiều xe máy đậu chiếm vỉa hè, dù tại đây đã gắn biển cấm.

Nhân viên đã phát loa thông báo, tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả. Trước tình huống đó, buộc phải đưa các xe xuống bãi cát nhằm trả lại không gian đi bộ cho người dân và du khách trong giờ cao điểm.

Ban Quản lý thừa nhận trong quá trình di chuyển, do địa hình cát gồ ghề, một xe bị nghiêng đổ. Nhân viên sau đó đã dựng lại, tuy nhiên đoạn clip ghi hình không đầy đủ đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Khu vực vỉa hè dọc các tuyến biển ở Đà Nẵng đã lắp bảng cấm đỗ xe máy trên vỉa hè

Theo Ban Quản lý, hiện nay dọc các tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa đã có nhiều điểm giữ xe và nhà tắm nước ngọt, thuận tiện cho người dân, du khách. Đồng thời, cơ quan chức năng đã lắp đặt bảng khuyến cáo, biển cấm đậu đỗ xe máy trên vỉa hè để dành không gian cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan.

Tuy vậy, tình trạng xe máy dựng trái quy định, khóa cổ xe tại vỉa hè vẫn diễn ra thường xuyên, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách khi đến tham quan, tắm biển cần tuân thủ quy định, gửi xe đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, đồng thời giữ hình ảnh văn minh, thân thiện của bãi biển Đà Nẵng.