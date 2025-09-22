Camera vụ người đàn ông bị truy đuổi, đánh gục giữa đường: CA triệu tập 2 thanh niên

Theo nội dung được ghi lại từ camera an ninh nhà dân thì sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 20/9, trên đường số 6, phường Tam Bình, TP.HCM. Vào thời điểm này, một nhóm khoảng 3- 4 người đang rượt đuổi nhau trên đường, trong đó có một người cầm gậy.

Đang chạy, người đàn ông bất ngờ bị ngã, trượt dài, nằm trên đường. Lúc này một thanh niên lao đến đạp vào cổ, liên tục dùng chân đá vào đầu người đàn ông. Khi một người khác đến can ngăn, thanh niên còn dùng cây gậy uy hiếp.

Nạn nhân sau đó cố gắng đứng dậy bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đánh cho đến khi gục ngã, bất tỉnh giữa đường.

Thông tin mới nhất, lực lượng chức năng phường Tam Bình cho biết đã triệu tập hai thanh niên liên quan để lấy lời khai, đồng thời mời các bên có liên quan lên làm việc, xác minh nguyên nhân vụ việc. Về phía nạn nhân, người này đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thương tích để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.