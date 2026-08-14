Hiện tại DGC đã tìm được đối tác mua lại, hai bên đang trong giai đoạn thương thảo chi tiết hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 13/8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Phạm Duy Tùng - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc cho biết, công ty xác định bán nhà máy cồn. Hiện tại DGC đã tìm được đối tác mua lại, hai bên đang trong giai đoạn thương thảo chi tiết hợp đồng chuyển nhượng. Kết quả tài chính từ giao dịch này sẽ được ghi nhận và báo cáo trong báo cáo tài chính quý gần nhất sau khi hoàn tất ký kết.

Thứ nhất, hoạt động sản xuất cồn không phải là thế mạnh cốt lõi của Đức Giang. Ban đầu, tập đoàn mua lại nhà máy với kỳ vọng đón đầu xu hướng sử dụng xăng sinh học ethanol rộng rãi trong nước.

Tuy nhiên, sau khi Việt Nam ký kết hiệp định thương mại với Mỹ, giá ethanol nhập khẩu từ quốc gia này đã giảm xuống mức rẻ hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất trong nước, gây sức ép lớn lên giá bán của doanh nghiệp ở mọi giai đoạn sản xuất.

Thứ hai, hiện tại, nhà máy của Đức Giang đang sản xuất cồn thực phẩm 96%. Để phục vụ cho việc phối trộn xăng sinh học, công ty bắt buộc phải đầu tư thêm một dây chuyền tinh chế từ cồn 96% lên cồn 99%. Trong khi đó, các nhà sản xuất tại Mỹ sở hữu lợi thế vượt trội nhờ sản xuất cồn công nghiệp 99% trực tiếp từ nguồn ngô biến đổi gen (GMO) với quy mô khổng lồ để xuất khẩu toàn cầu với giá thành cực thấp.

Ban điều hành DGC xác định biên lợi nhuận của mảng này sẽ không đủ hiệu quả để doanh nghiệp tiếp tục phân bổ nguồn lực theo đuổi dự án cồn 99%.﻿

Thực tế thị trường cũng cho thấy một nghịch lý lớn khi giá cồn thực phẩm 96% trong nước hiện tại thậm chí còn đắt hơn cả giá cồn 99% đang được bán thương mại.

Ông Tùng cũng đảm bảo với cổ đông là "khoản đầu tư này không lỗ được". Mặc dù biên lợi nhuận đối với Đức Giang là quá nhỏ để duy trì sản xuất, nhưng đối với các đối tác khác thì đây vẫn là một khoản đầu tư tiềm năng. Đức Giang hiện đã tìm kiếm và đạt được thỏa thuận với đối tác nhận chuyển nhượng phù hợp. Ông Tùng cho biết, iao dịch này Đức Giang đang cố gắng hoàn thành trong năm nay.

Trước đó, trong tháng 6/2026, DGC đã thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy cồn Đức Giang. Đây là tài sản của Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang - Đắk Nông có địa chỉ tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng (công ty con vốn điều lệ 600 tỷ đồng do DGC nắm 100% vốn).

Nhà máy cồn Đức Giang nằm tại Khu công nghiệp Tâm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), tiền thân là Nhà máy cồn Đại Việt thuộc Công ty TNHH Đại Việt. Tài sản này bị kê biên để thi hành án sau đó được đưa ra đấu giá vào tháng 4/2024. Hóa chất Đức Giang trúng đấu giá với hơn 253 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, DGC đổi tên và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đắk Nông quản lý.

Nhà máy được tái khởi động và chạy thử từ tháng 11/2024. Sản phẩm chính là cồn với công suất khoảng 50.000 tấn/năm, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xăng sinh học, đồ uống có cồn và cồn y tế.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.﻿

DGC lập kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng.﻿

Doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, trong đó đã trả 30% và sẽ trả tiếp 50%, tương ứng khoảng 1.898 tỷ đồng.