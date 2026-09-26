Băn khoăn về suất ăn bán trú 20.000 đồng ở Quảng Trị

Hình ảnh một khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều phụ huynh lo khẩu phần ăn của học sinh chưa tương xứng với mức thu 20.000 đồng.

Ngày 25/9, hình ảnh một khay thức ăn được cho là bữa trưa của học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, khay có cơm trắng, miến và một phần chả cá. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về lượng thức ăn, chất lượng bữa ăn của con em mình.

Một phụ huynh có con học tại trường cho biết, khẩu phần trong ảnh trông ít so với mức tiền ăn 20.000 đồng/suất. Những ý kiến khác đề nghị nhà trường thông tin rõ thực đơn và lượng thức ăn thực tế được chia cho học sinh.

Suất cơm bán trú của học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương.

Liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, xác nhận có sự việc liên quan đến hình ảnh trên. Bà Minh Thu cho biết, hiện ban giám hiệu đang làm rõ nội dung phụ huynh phản ánh.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hà, cho biết đã nhận báo cáo nhanh từ nhà trường. Theo báo cáo này, thực đơn trưa 25/9 gồm chả cá xốt cà chua; miến, cà rốt xào thịt nạc; canh bí đỏ nấu xương và chuối.

Ông Kiệt cho rằng, hình ảnh lan truyền chưa thể hiện đầy đủ suất ăn vì không có món canh. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hà, canh có thể được múc vào khay hoặc đựng trong chén riêng.

Phía địa phương cũng nhận xét, khẩu phần trong ảnh nhìn có vẻ ít và cho biết phường sẽ tiếp tục nhắc nhở nhà trường về việc tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Thông tin từ báo cáo nhanh nêu thực đơn dự kiến của bữa trưa, nhưng chưa làm rõ lượng thức ăn thực tế được chia trong khay chụp ảnh và việc học sinh có được nhận đầy đủ các món hay không. Đây là những nội dung phụ huynh mong nhà trường kiểm tra, công khai để giải đáp băn khoăn.