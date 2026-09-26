HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Băn khoăn về suất ăn bán trú 20.000 đồng ở Quảng Trị

Hoàng Nam
|

Hình ảnh một khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều phụ huynh lo khẩu phần ăn của học sinh chưa tương xứng với mức thu 20.000 đồng.

Ngày 25/9, hình ảnh một khay thức ăn được cho là bữa trưa của học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, khay có cơm trắng, miến và một phần chả cá. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về lượng thức ăn, chất lượng bữa ăn của con em mình.

Một phụ huynh có con học tại trường cho biết, khẩu phần trong ảnh trông ít so với mức tiền ăn 20.000 đồng/suất. Những ý kiến khác đề nghị nhà trường thông tin rõ thực đơn và lượng thức ăn thực tế được chia cho học sinh.

- Ảnh 1.

Suất cơm bán trú của học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương.

Liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, xác nhận có sự việc liên quan đến hình ảnh trên. Bà Minh Thu cho biết, hiện ban giám hiệu đang làm rõ nội dung phụ huynh phản ánh.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hà, cho biết đã nhận báo cáo nhanh từ nhà trường. Theo báo cáo này, thực đơn trưa 25/9 gồm chả cá xốt cà chua; miến, cà rốt xào thịt nạc; canh bí đỏ nấu xương và chuối.

Ông Kiệt cho rằng, hình ảnh lan truyền chưa thể hiện đầy đủ suất ăn vì không có món canh. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hà, canh có thể được múc vào khay hoặc đựng trong chén riêng.

Phía địa phương cũng nhận xét, khẩu phần trong ảnh nhìn có vẻ ít và cho biết phường sẽ tiếp tục nhắc nhở nhà trường về việc tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Thông tin từ báo cáo nhanh nêu thực đơn dự kiến của bữa trưa, nhưng chưa làm rõ lượng thức ăn thực tế được chia trong khay chụp ảnh và việc học sinh có được nhận đầy đủ các món hay không. Đây là những nội dung phụ huynh mong nhà trường kiểm tra, công khai để giải đáp băn khoăn.

Vụ xe khách lật nghiêng, 2 người tử vong: Nghe tiếng con khóc mà không thể giúp được gì
Tags

Quảng Trị

bán trú

suất ăn

học sinh

phụ huynh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại