Băn khoăn của người có 96 chỉ vàng

Cần mẫn mua vàng tích sản hàng tháng, đến lúc "hòm hòm" thì bán vàng lấy tiền mua nhà, mua đất. Đó là điều mà nhiều người vẫn đang áp dụng. Tuy nhiên đến lúc bắt tay vào thực hiện lại thấy lấn cấn, bởi chuyển đổi từ vàng sang bất động sản nói chung, câu chuyện không đơn giản là có vàng thì đem bán, mà còn là sự chênh lệch giữa tỷ suất sinh lời.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng đang vướng "thế khó" tương tự. Vàng thì có đấy - 96 chỉ, gần 10 cây, tính bán đi mua đất mà lại lo nếu chẳng may đất không sinh lời tốt thì sao...

Bức ảnh cô vợ đăng tải cùng bài tâm sự

Cô viết: "Các bác cho em hỏi thật lòng là có nên đổi vàng sang đất ở thời điểm hiện tại không?Chứ em mua vàng tích sản mà đến giờ nhìn giá vàng em vẫn thấy hoang mang. Em cũng tham khảo ý kiến bạn bè với người thân nhưng mỗi người khuyên 1 kiểu. Mẹ em thì động viên nên giữ vàng, bạn thân em thì bảo nên mua đất. Nói chung vợ chồng em đang rất rối vì cũng không phải dân chuyên đầu tư gì cả. Nếu là các bác thì các bác giữ vàng hay bán đi mua đất lúc này ạ?".

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng đưa ra những quan điểm trái chiều. Có người động viên cô nên giữ vàng, vì vàng giữ càng lâu, càng không lo "thiệt". Có người lại động viên cô bán vàng mua đất, chỉ lưu ý là chọn mảnh đất thổ cư vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng là yên tâm.

"Em thì theo chủ nghĩa mua đất, tích sản hay đầu tư thì nhà em cuối cùng cũng quy ra đất hết. Một phần vì muốn có tài sản để lại cho con, nó thành tấm thành món với cũng lo đến lúc con mình lớn có khi giá bất động sản tăng quá, nó lại chẳng mua được" - Một người bày tỏ.

"Mình vote mua đất, về quê mua cũng được. Chọn mảnh vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng là yên tâm thôi. Sau này bán cũng được giá, hoặc không thì về già mình xây nhà, để lại cho con" - Một người khác chung quan điểm.

"Nếu không chắc chắn thì cứ giữ vàng thôi bác, có vàng để giữ là cũng yên tâm nhiều rồi. Mua đất mà không tìm hiểu kỹ, lại gặp sale không có tâm thì cũng rủi ro lắm" - Một người khác cho hay.

"Có vẻ nhà bác cũng có nhà để ở rồi, nếu không có mục tiêu mua đất xây nhà tạo dòng tiền thụ động thì cứ giữ vàng cho khỏi nặng đầu" - Một người khuyên.

Đầu tư bất động sản, cần lưu tâm những gì để tránh hối hận?

Khác với những kênh đầu tư khác, bất động sản là thị trường cần có nguồn vốn lớn. Thế nên nếu không cân nhắc và tính toán kỹ càng, việc bán vàng mua đất nói riêng hay đầu tư bất động sản nói chung, có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro thua lỗ.

Vậy phải làm sao để giảm thiểu rủi ro này? Chuyên gia đầu tư Nguyễn Duy Chuyền từng có chia sẻ như sau.

Chuyên gia Nguyễn Duy Chuyền

Đầu tiên, không được dùng quá 50% thu nhập/tháng để trả nợ vay mua bất động sản.

"Bạn phải tưởng tượng và thử tính toán khi lãi suất thả nổi, mình sẽ phải dành ra bao nhiêu % thu nhập để trả nợ mỗi tháng, từ đó mới đánh giá khả năng thu nhập có đủ trả nợ hay không. Nếu không cân đối, tính toán kỹ, khả năng vỡ nợ có thể sẽ rất cao" - Anh nhấn mạnh.

Tiếp theo, tuyệt đối không được quá FOMO với thị trường bất động sản, không được mua chỉ vì khu vực đó đang "sốt", có quá nhiều người đang đổ tiền vào.

"Điều cần làm rõ là mình mua bất động sản để ở hay mình mua bất động sản để đầu tư. Nếu không xác định được rõ mục tiêu này, tôi cho rằng khả năng cao là các bạn sẽ bị rơi vào trạng thái "mắc kẹt trong BĐS": Giữ không được, bán không xong. Giải pháp cuối cùng là chấp nhận cắt lỗ, đó chính là tình trạng mắt kẹt trong BĐS" - Anh giải thích.

Cuối cùng, phải tìm hiểu kỹ về BĐS mà bản thân đang có dự định mua: Tiến độ thi công, các yếu tố pháp lý, quy hoạch,... Bên cạnh đó thì cũng phải tính luôn đến những kịch bản ngoài dự kiến, ví dụ như mua rồi mà không thanh khoản được, giá bất động sản đóng băng hoặc bán được nhưng không được giá, hay lãi suất thả nổi cao mà thu nhập thì giảm,… thì lúc đó sẽ tính sao? Liệu có sự hỗ trợ hay tài sản nào để dự phòng, có tính thanh khoản tốt hơn để giúp chúng ta không phải bán nhà trả nợ hay không?

"Phải tính toán thật kỹ tất cả những yếu tố trên, và phải lường trước tất cả các rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó, thì mới giảm thiểu được rủi ro khi mua bất động sản" - Anh nói.