Bán khóa học tán tỉnh đàn ông, cựu nhân viên ngân hàng thu về hơn 90 tỷ đồng và vô số “gạch đá”

Trong vài năm gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục dậy sóng bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ đứng sau một đế chế kinh doanh trị giá hơn 24 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 90 tỷ đồng) từ việc dạy phụ nữ cách nhìn quyến rũ, sử dụng ngôn ngữ cơ thể gợi cảm và làm mới đời sống hôn nhân.

Zhou Yuan, ngoài 40 tuổi, đến từ Trường Sa (tỉnh Hồ Nam). Trước khi bước vào lĩnh vực gây tranh cãi này, Zhou từng là nhân viên ngân hàng, sau đó mở một thẩm mỹ viện và cuối cùng sáng lập Trường Trí tuệ Tình Đen Trắng – nơi cô chia sẻ bí quyết thu hút đàn ông bằng sự kết hợp giữa hiểu biết tâm lý, sức hấp dẫn cá nhân và kỹ năng tình dục.

Từ nhân viên ngân hàng đến “trường dạy gợi cảm”

Zhou Yuan nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng khi các video giảng dạy của cô lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, giúp cô sở hữu hơn 200.000 người theo dõi. Trong các video này, Zhou xuất hiện với phong thái tự tin, trực tiếp hướng dẫn phụ nữ những kỹ thuật được cho là “chìa khóa của sự quyến rũ”.

Ở một video, cô chia sẻ cách giao tiếp bằng ánh mắt, khuyên phụ nữ “tạo thành hình chữ X bằng mắt và cơ thể”, giữ đầu cố định nhưng đảo mắt để tạo cảm giác mềm mại, gợi cảm hơn. Trong video khác, cô hướng dẫn giọng nói tán tỉnh: hạ thấp âm sắc, kéo dài cuối câu và đặc biệt là luôn khen ngợi chồng khi nhờ vả.

Không dừng lại ở lý thuyết, Zhou còn tổ chức các trại hè trực tiếp, có khoá học hai ngày tại Hạ Môn từng gây xôn xao dư luận khi hình ảnh từ trại hè được lan truyền trên mạng.

Doanh thu triệu USD

Zhou Yuan cung cấp cả khóa học trực tuyến lẫn đào tạo trực tiếp. Các khóa online có giá khởi điểm 9,9 nhân dân tệ (1,5 USD), trong khi các hội thảo chuyên sâu trực tiếp có thể lên tới 88.000 nhân dân tệ (13.000 USD) mỗi khóa.

Theo Lanjing News, các khóa học trả phí của Zhou đã mang về hơn 24 triệu nhân dân tệ, thu hút hàng chục nghìn học viên. Nhiều người tham gia được cho là phụ nữ thành đạt, tìm đến các khóa học này với hy vọng cứu vãn hôn nhân đang gặp khủng hoảng.

Một cựu nhân viên của công ty Zhou chia sẻ rằng các buổi đào tạo trực tiếp “chỉ dành cho phụ nữ và có nội dung rất táo bạo, đến mức khiến người tham dự cảm thấy xấu hổ”. Tuy vậy, một số học viên lại cho rằng các khóa học giúp họ chấp nhận cơ thể, lấy lại sự tự tin và thổi luồng sinh khí mới vào đời sống hôn nhân.

Tranh cãi dữ dội: Trao quyền hay hạ thấp phụ nữ?

Sự nổi tiếng nhanh chóng của Zhou Yuan cũng kéo theo làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều ý kiến chỉ trích các khóa học của cô là “đào tạo tình nhân”, cho rằng chúng cổ súy việc chiều lòng đàn ông bằng cách đánh đổi phẩm giá phụ nữ.

Một số nhà phê bình nhận định Zhou đã khai thác nỗi lo âu cảm xúc của phụ nữ thành đạt, đẩy họ vào vùng xám giữa tự hoàn thiện bản thân và nội dung mang hơi hướng dung tục. “Cô ta khoác áo trao quyền để che đậy sự tự hạ thấp phụ nữ”, một bình luận trực tuyến viết.

Zhou phản bác rằng các bài giảng của cô nhằm giúp phụ nữ giành lại quyền chủ động trong các mối quan hệ thân mật, học cách kiểm soát sức hấp dẫn và vị thế của chính mình.

Đến ngày 23/1, các tài khoản mạng xã hội của Zhou Yuan đã bị cấm hoạt động, toàn bộ khóa học bị gỡ bỏ. Sự việc khép lại một chương gây tranh cãi dữ dội, nhưng đồng thời mở ra những câu hỏi lớn hơn về ranh giới giữa trao quyền cho phụ nữ, kinh doanh nỗi bất an cảm xúc và đạo đức trong các khóa học tự hoàn thiện bản thân trả phí tại Trung Quốc.

Theo SCMP