Bán hơn 1.200 xe/tháng, Hyundai Creta bám sát Tucson, rộng cửa trở thành “mũi nhọn” doanh số của Hyundai năm 2025

Doanh số tháng 11/2025 cho thấy Hyundai Creta đang nổi lên như một trong những nhân tố quan trọng nhất của thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Với kết quả bán hàng tăng trưởng mạnh, mẫu SUV cỡ B này không chỉ vượt qua nhiều đối thủ cùng phân khúc mà còn áp sát chính “đàn anh” Tucson trong cuộc đua nội bộ của Hyundai.

Cụ thể, trong tháng 11/2025, Hyundai Creta đạt doanh số 1.236 xe, tăng 20,9% so với tháng 10. Đây là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng, qua đó giúp Creta tạm thời giữ vị trí dẫn đầu doanh số trong toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam.

Kết quả này cũng đưa doanh số cộng dồn của Hyundai Creta từ đầu năm đến hết tháng 11/2025 lên mức 7.350 xe. Con số trên giúp Creta vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai của Hyundai, chỉ xếp sau Tucson với 7.842 xe. Khoảng cách giữa hai mẫu SUV hiện chưa đến 500 xe – một mức chênh lệch không quá lớn nếu xét trong bối cảnh thị trường còn tháng cuối cùng của năm.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Hyundai Creta được đánh giá hoàn toàn có khả năng vượt qua Tucson để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong năm 2025. Đây là kịch bản từng khó xảy ra trước đây, khi Tucson vốn được xem là trụ cột doanh số của hãng nhờ lợi thế phân khúc và tệp khách hàng gia đình rộng.

Ở khía cạnh sản phẩm, Hyundai Creta thuộc phân khúc SUV cỡ B với kích thước dài 4.315 mm, trục cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Trên các phiên bản cao, Creta được trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù.ư

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Creta duy trì sức hút nằm ở chính sách ưu đãi trong tháng 12/2025. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này đang được hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống từ khoảng 549 triệu đồng. Mức giá này tiệm cận nhiều mẫu SUV hạng A trên thị trường, tạo lợi thế rõ rệt cho Creta trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc Hyundai Creta liên tục áp sát Tucson không chỉ phản ánh sức hút riêng của mẫu xe này, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các dòng SUV cỡ B trong cơ cấu doanh số của các hãng xe phổ thông.