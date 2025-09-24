Bán hết vàng để mua ô tô, người đàn ông tiếc nuối vì đổi lấy tiện nghi nhưng bỏ lỡ cơ hội lãi lớn

Trong đầu tư, không ít người tin rằng chỉ cần chọn đúng tài sản là sẽ thành công. Nhưng thực tế, một quyết định bán ra ở thời điểm chưa thích hợp cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ khoản lợi nhuận lớn. Câu chuyện dưới đây của anh Vinh (35 tuổi, Nghệ An) là một ví dụ:

Cuối năm 2023, khi giá vàng miếng SJC dao động quanh 68 triệu đồng/lượng, tôi đã quyết định rút một phần lớn sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng để mua vàng. Với số tiền ấy, tôi mua được gần 12 lượng vàng miếng, coi đây như một khoản đầu tư chắc chắn. Lúc đó, nhiều người khuyên tôi nên gửi tiết kiệm hoặc giữ tiền mặt để phòng bất trắc, nhưng tôi tin vàng mới là nơi trú ẩn an toàn nhất. Những ngày đầu cất từng miếng vàng vào két, tôi vẫn thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Nhưng cuộc đời hiếm khi đi theo kịch bản mình vạch sẵn. Chỉ nửa năm sau, vợ tôi sinh con đầu lòng, việc đi lại giữa Hà Nội và quê ngoại liên tục khiến cả gia đình gặp nhiều bất tiện. Những chuyến xe khách chen chúc, tiếng khóc của con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh về quê khiến tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mua ô tô. Vợ tôi ban đầu còn ngần ngại, nhưng rồi cũng đồng ý khi thấy sự vất vả ngày một nhiều. Thế là tôi quyết định bán 8 lượng vàng để mua một chiếc xe mới tinh. Khi ấy, giá vàng đã nhích lên 72 triệu đồng/lượng, coi như cũng có lãi kha khá. Bạn bè nghe tin đều khen tôi, còn tôi thì hãnh diện ngồi sau vô-lăng, cảm giác như mình đã thực sự lên đời.

Từ giữa năm 2024, giá vàng bắt đầu tăng dựng đứng, rồi sang 2025 thì liên tục lập đỉnh mới. Mỗi lần đi qua tiệm vàng, tôi lại liếc nhìn bảng điện tử, và lần nào cũng thấy tim mình hẫng một nhịp. Khi giá nhảy lên 90 triệu, rồi 100 triệu, rồi 120 triệu, tôi còn tự an ủi rằng quyết định bán để mua xe là hợp lý, vì ít nhất gia đình tôi đang được hưởng sự tiện nghi. Nhưng đến khi vàng vượt mốc 130 triệu đồng/lượng, tôi không thể che giấu nỗi tiếc nuối. Nếu giữ được gần 12 lượng vàng ấy cho tới nay, số tài sản của tôi đã trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, tức gấp đôi vốn ban đầu. Thay vì một chiếc xe đang khấu hao từng ngày, tôi đã có cơ hội nhân đôi thành quả tích góp.

Tôi nghĩ, giá như ngày đó mình chỉ bán một ít vàng và mua một chiếc xe rẻ hơn, vừa phục vụ được nhu cầu đi lại của gia đình, vừa giữ lại được phần lớn số vàng làm của để dành thì có lẽ hôm nay tình thế đã khác. Một chiếc xe bình dân vẫn có thể chở vợ con tôi đi lại thoải mái, không cần phải bóng bẩy hay sang trọng.

Sau tất cả, tôi nghiệm ra rằng đầu tư vàng không chỉ là chuyện “mua để đó”, mà còn phải tính đến dòng tiền và nhu cầu thực tế. Đầu tư đúng tài sản chưa chắc đã thành công, quan trọng hơn là chọn đúng thời điểm và cân đối được tài chính cá nhân. Tôi đã chọn đúng kênh, nhưng sai thời điểm. Tôi đổi lấy tiện nghi, nhưng đánh mất một cơ hội sinh lời lớn. Và từ đó, tôi luôn nhắc bản thân một bài học: đầu tư không chỉ cần kiến thức, mà còn cần sự kiên nhẫn, kỷ luật và cả một chút may mắn.