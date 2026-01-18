Bán hàng trên Facebook và TikTok nhưng không mở cửa hàng kinh doanh thì có phải nộp thuế không? – Thuế TP.HCM trả lời

Cổng thông tin điện tử của Thuế TP.HCM vừa đăng tải câu hỏi: Tôi bán hàng hóa trên Facebook và Tiktok tuy nhiên không mở cửa hàng để kinh doanh thì có phải tính thuế không? Nếu có thì phải kê khai như thế nào?

Thuế TP.HCM trả lời: Theo quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 40/2021/TT-BTC, hộ, cá nhân kinh doanh không phân biệt kinh doanh truyền thống hay kinh doanh thương mại điện tử (kinh doanh thông tin sàn, mạng xã hội, các nền tảng TMĐT khác) đều phải chịu thuế VAT và thuế TNCN nếu có khả năng sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Mức thuế áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo lĩnh vực ngành nghề quy định tại biểu thuế cấm hành theo Thông số 40/2021/TT-BTC ngày 06/01/2021 của Bộ Tài chính (bán hàng trực tuyến thuế TNCN với thuế suất 0,5%, thuế GTGT với thuế suất 1%; phát sinh thu nhập từ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thuế TNCN với thuế suất 2%, hiệu suất 5%;…).

Hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, tự kê khai, tự chịu thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thuế.

Hộ, cá nhân có thể lựa chọn kê khai, nộp thuế theo một trong các phương pháp sau: phương pháp tiết kiệm, phương pháp kê khai, phương pháp phụ thu thuế từng lần phát sinh.

Câu hỏi khác: Doanh thu bán trên sàn giao dịch TMĐT dưới 100 triệu có phải tính thuế không?

Thuế TP.HCM trả lời: Căn cứ tài khoản 2 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống, không phân biệt kinh doanh truyền thống hay kinh doanh theo phương pháp thương mại điện tử (kinh doanh thông qua sàn, mạng xã hội, các nền tảng TMĐT khác) thì hợp lý trường hợp không phải nộp thuế TNCN.

Câu hỏi khác: Từ 7/1/2025 sàn TMĐT nộp thuế thay cho người bán hàng thì hộ kê khai sẽ xuất hóa đơn trên sàn như thế nào để không bị tính thuế 2 lần?

Thuế TP.HCM trả lời: Theo Điều 4 khoản 5 Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15(hiệu lực từ 1/7/2025) và Nghị định 117/2025/NĐ-CP, nếu sàn TMĐT thực hiện khấu trừ, tính thuế thay cho cá nhân/ hộ kinh doanh thì người bán không phải kê khai, trả lại thuế VAT và TNCN cho phần doanh thu đã được trả thay thế; khi xuất hóa đơn, chỉ lập doanh thu ngoài sàn để tránh bị tính thuế hai lần.

Câu hỏi khác: Hiện tại, tôi đang kê khai nộp thuế theo phương pháp kê khai với cơ quan thuế, xin cho tôi hỏi, trường hợp tôi mở rộng quy mô, bán hàng theo cả hình thức TMĐT thì có phải thực hiện thêm thủ tục nào không?

Thuế TP.HCM trả lời: Do TMĐT chỉ là một phương thức kinh doanh nên khi phát sinh thêm hoạt động kinh doanh theo phương thức TMĐT, anh/chị vẫn tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế như trước đây và không phát sinh thêm thủ tục nào khác với cơ quan thuế. Ngoài ra, Anh/chị cần lưu ý một số điểm dưới đây trong quá trình khai, nộp thuế:

- Doanh thu kê khai là tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh truyền thống và hoạt động kinh doanh TMĐT.

- Xuất đầy đủ hóa đơn cho các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả bán hàng theo phương thức truyền thống hay TMĐT.