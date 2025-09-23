Bán GX 470 đổi Innova Cross HEV xuyên Việt 6.000km cùng 3 thế hệ, người dùng chia sẻ: ‘Bố 82 tuổi, mẹ đau chân vẫn ngồi thoải mái’

Vừa ra biển chiếc Toyota Innova Cross HEV mới mua, gia đình 3 thế hệ với 7 thành viên nhà anh Tạ Đức Anh (40 tuổi, Hà Nội) đã quyết định lên đường xuyên Việt hơn 6.000 km trong suốt một tháng. Hành trình xuất phát từ Hà Nội, trải dài qua nhiều con đường quốc lộ, cao tốc cho đến đèo núi miền Trung - Tây Nguyên và tới TP.HCM. Anh coi đây không chỉ là chuyến đi du lịch trải nghiệm cùng gia đình mà còn là dịp “thử lửa” chiếc MPV mới mua của bố mẹ.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, anh Đức Anh sẽ chia sẻ lý do chọn Innova Cross HEV, những trải nghiệm đáng nhớ của cả đại gia đình cùng chiếc xe, cũng như ưu, nhược điểm của xe bộc lộ qua chuyến đi xuyên Việt.

Chào anh. Được biết gia đình anh vừa có một chuyến đi xuyên Việt hơn 6.000 km bằng chiếc xe mới mua. Dường như đây không phải lần đầu tiên anh tự lái xe đi xa như vậy cùng gia đình?

Đúng vậy. Gia mình thường tự lái xe đi chơi và đi du lịch xa. Có những năm, gia đình mình đi 2-3 chuyến xuyên Việt. Tuy nhiên, đây là lần đầu gia đình mình đi xuyên Việt bằng một chiếc MPV, lại là xe hybrid nữa. Trước đây, bọn mình sử dụng SUV và crossover, cả máy xăng và máy dầu. Do đó, chuyến đi lần này có những trải nghiệm thú vị hơn và thoải mái hơn.

Gia đình anh chị từng sử dụng xe nào và tại sao lại đổi sang Innova Cross?

Vợ chồng mình đang sử dụng một chiếc Hyundai Tucson máy dầu, còn chiếc Toyota Innova Cross HEV này chủ yếu phục vụ bố mẹ và các chuyến đi chơi xa cả đại gia đình 3 thế hệ. Trước khi mua chiếc Innova Cross, gia đình mình từng sử dụng Lexus GX 470 và Toyota Fortuner máy xăng. Chiếc GX 470 vừa bán gần đây để đổi sang Innova Cross.

Lý do bán xe đến từ nhu cầu đi lại 7 thành viên trong gia đình. Những đứa trẻ con nhà mình bắt đầu lớn dần lên, tương đương người lớn. Hàng ghế thứ 3 của Fortuner và GX 470 không còn phù hợp với nhu cầu đa dụng của gia đình nữa. Gia đình mình lại hay đi xa, thói quen đã đi là phải đi cả 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ và các con. Thành ra, yêu cầu tất yếu khi đó là phải đổi sang MPV cho phù hợp mục đích sử dụng hơn.

Innova Cross là chiếc MPV rộng rãi đáp ứng được tiêu chí đó. Chuyến xuyên Việt vừa rồi đi có 7 người, ngồi rất thoải mái, đặc biệt là hàng ghế thứ 3.

Ngoài ra, chiếc GX 470 đời trước có phần nặng nề trong vận hành, máy V8 của xe không quá bốc mà lại rất tốn xăng, đặc biệt khi đi phố. Đổi sang Innova Cross là một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phù hợp với bố mình hơn.

Trước khi chọn Innova Cross, gia đình anh chị đã tham khảo các mẫu MPV khác chưa?

Trước khi đổi xe, bố mẹ mình đặt ra cho bài toán tìm một chiếc MPV tầm tiền khoảng 1,5-2 tỷ đồng. Khi đó, mình có nghiên cứu Volkswagen Viloran và Kia Carnival. Xem chiếc Viloran thì bố mình không ưng, vì xe Đức nhưng lại sản xuất tại Trung Quốc và dành cho thị trường này. Đến chiếc Carnival thì bố mình không ưng tiếp vì không thích xe Hàn Quốc, sợ không bền.

Nhìn quanh thì mình thấy chỉ còn Toyota Innova Cross ở tầm tiền 1 tỷ đồng là hợp lý. Bố mẹ mình cũng muốn tìm một chiếc xe vận hành bền bỉ và ít lỗi. Sau hơn 17 năm sử dụng xe Toyota Fortuner, bố mẹ mình lại tiếp tục đặt niềm tin vào xe Toyota.

Hơn nữa, theo mình biết thì các mẫu MPV trên chỉ có bản xăng và dầu, riêng Innova Cross có thêm bản hybrid. Mình có tìm hiểu về công nghệ này từ lâu nên cũng rất thích. Theo thông tin mình đọc được và từ các đánh giá trên mạng, thì xe hybrid có ưu điểm là êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, cũng hạn chế khí thải. Trong quá trình vận hành từ khoảng 40 km/h trở xuống trong phố thì xe chạy hoàn toàn bằng điện, độ tĩnh lặng gần như là tuyệt đối.

Với người trẻ thì có lẽ hybrid là một công nghệ quen thuộc. Nhưng với người lớn tuổi như bố mẹ anh, họ nghĩ sao về công nghệ này?

Thực ra ban đầu bố mình khá e dè và lăn tăn về hybrid. Bố mình nghe nói chi phí thay pin khi hỏng là khá lớn, cũng nghe từ đâu nói rằng việc bảo dưỡng cả động cơ xăng và điện phức tạp hơn, mặc dù thực tế không phải vậy.

Tuy nhiên, sau đó, mình đã thuyết phục bố mình bằng những kiến thức mà mình tìm hiểu về hybrid trước đây. Mình cũng nói về câu chuyện chiếc xe Toyota Prius nổi tiếng thế giới có độ bền tới hơn 20 năm không hỏng. Prius là một sản phẩm, một công nghệ đã được thực nghiệm và đi vào cuộc sống rất lâu rồi. Mình cũng cho bố mình trải nghiệm thực tế xe hybrid nữa. Cuối cùng, bố mình hoàn toàn đồng ý với phương án Innova Cross HEV mà mình đề xuất.

Trong chuyến đi vừa rồi, anh đánh giá thế nào về trải nghiệm với Innova Cross? Liệu chiếc xe có thực sự đúng với yêu cầu đặt ra là phục vụ thoải mái một gia đình 3 thế hệ không?

Chuyến đi vừa rồi gia đình mình đi 7 người thuộc cả 3 thế hệ, trong đó có một em bé. Hành lý thì đầy đủ cho cả gia đình chuẩn bị cho hành trình rong ruổi suốt cả tháng.

Qua rất nhiều cung đường, mình thấy chiếc xe này rất đầm chắc, khác hẳn so với Innova đời cũ mà mình từng lái thử. Không gian bên trong rất là thích, cả con mình mà vóc dáng như người lớn rồi vẫn ngồi thoải mái ở hàng ghế cuối. Độ thư giãn khi ngồi trên xe ổn hơn rất nhiều so với những chiếc SUV trước đây gia đình mình từng sử dụng. Mình đặc biệt thích cửa sổ trời panorama kéo dài cả hàng ghế thứ nhất và thứ hai. Nó tạo không gian thoáng đãng hơn rất nhiều.

Đặc biệt, mẹ mình gần đây bị ngã nên đau cổ chân. Mẹ mình ngồi hàng ghế thứ 2 có đệm đỡ bắp chân nên cảm thấy thoải mái hơn. Bố mình năm nay 82 tuổi rồi mà vẫn có thể đi hết cả hành trình cùng gia đình mình và cảm thấy rất ổn. Mặc dù vậy, mình thấy hàng ghế cơ trưởng của xe tuy ngồi thoải mái thật, nhưng vẫn còn điểm trừ. Đó là ghế chỉ chỉnh điện độ ngả lưng và đệm chân, trong khi muốn trượt tiến lùi vẫn phải chỉnh cơ. Điều này với mình thì không sao, nhưng với mẹ mình lớn tuổi thì thấy hơi phức tạp.

Ngoài ra, điều hòa của xe Toyota thì nổi tiếng là mát lạnh, mát sâu. Trên chiếc Innova Cross này thì có các cửa gió cho cả 3 hàng ghế. Tất cả mọi người ngồi đều thấy dễ chịu. Có những hôm mình lái xe giữa trưa nắng ở cung đường cao tốc miền Trung mà chưa thấy ai kêu nóng hay khó chịu.

Đó là trải nghiệm tiện nghi bên trong. Còn về vận hành, mình thấy những điểm hay nhất của chiếc xe này là máy khỏe mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu cộng với các tính năng an toàn của Toyota Safety Sense.

Đi du lịch trải nghiệm mà, không phải lúc nào gia đình mình cũng chọn đi cao tốc. Riêng đến đoạn Huế - Đà Nẵng, mình chọn đi đèo Hải Vân. Chiếc xe chở 7 người, mà phần lớn là những người cao và nặng, ví dụ như con mình thì cũng gần tương đương người lớn, cùng nhiều hành lý nữa, mà vẫn dư sức đi đường đèo, thậm chí còn vượt được cả xe tải.

Một cung đường đèo đáng nhớ khác là đoạn từ Nha Trang lên Buôn Ma Thuột. Cung này không chỉ có đường đèo mà còn mặt đường rất xấu, bị xuống cấp với nhiều ổ voi, ổ gà. Lái chiếc Innova Cross HEV qua cung đường này thì mình thấy khung gầm của thế hệ mới rất đầm chắc. Mình không rành chuyên môn không rõ hãng có cải tiến những gì. Xe không quá mạnh nhưng với tải trọng lớn như vậy vẫn dư sức để chạy đèo và vượt xe khác.

Bên cạnh đó, đoạn qua cao tốc Cam Lộ - La Sơn không có dải phân cách cứng, theo mình thấy hiện tại là khá nguy hiểm. Cộng với việc lái xe buổi trưa sau bữa ăn nên mình cũng hơi cảm thấy buồn ngủ. Cũng nhờ xe có chế độ hỗ trợ giữ làn đường nên chỉ cần mình hơi lơ là chạm vạch là vô-lăng sẽ kéo lại và trên màn hình cảnh báo cho mình biết. Còn một tính năng nữa mình thường xuyên sử dụng là kiểm soát hành trình thích ứng, đi cao tốc rất nhàn và an toàn.

Vậy về động cơ hybrid, anh thấy sao qua hơn 6.000 km xuyên Việt vừa rồi?

Vì là xe mới, lại là xe hybrid, nên mình cũng khá để ý tới chuyện tiêu hao nhiên liệu của xe. Theo mình nhớ không nhầm thì bình xăng này 52 lít, đổ đầy thì xe báo đi được hơn 700 km. Thực tế mình lái xe đầy tải với 7 người và rất nhiều hành lý, đi hỗn hợp cả cao tốc, quốc lộ và một chút đèo núi thì mức tiêu hao xăng tầm 5,5-6 lít/100 km.

Trước đây, chiếc Fortuner máy xăng của nhà mình chạy cùng cung đường xuyên Việt như vậy sẽ tốn 11-12 lít/100 km, còn chiếc GX 470 thì phải tầm 15 lít/100 km, vào nội đô thì còn cao hơn rất nhiều. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Innova Cross HEV bằng chưa tới một nửa, đặc biệt là càng đi trong nội đô càng tiết kiệm vì xe chủ yếu chạy bằng điện, chỉ tốn khoảng hơn 4 lít/100 km.

Ngoài ra, khi đi chậm, xe chỉ chạy bằng động cơ điện nên rất yên tĩnh, giống hệt xe điện mà lại không phải cắm sạc như xe điện. Đó là điểm hay của xe hybrid tự sạc.

Ngoài những ưu điểm anh vừa chia sẻ, còn điểm nào trên Innova Cross mà anh chưa hài lòng và muốn cải thiện không?

Như mình vừa nói, xe đi ở dải tốc độ thấp thì rất êm ái và yên tĩnh, nhưng nhược điểm của Innova Cross về cách âm lại bộc lộ rõ ở dải tốc độ 70-80 km/h trở lên. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì tiếng ồn vọng nhiều từ dưới lốp lên. Nhất là khi đi qua mặt đường xấu, tiếng ồn từ lốp lên dội vào khoang cabin khá nhiều. Mình cho rằng, trải nghiệm tốt nhất với Innova Cross HEV là từ dải tốc 70 km/h trở xuống.

Một điểm nữa mà mình thấy xe nên nâng cấp là làm mát ghế. Ở miền Bắc nắng nóng này, tính năng làm mát ghế là rất quan trọng. Đặc biệt với những ai hay lái xe đường dài như mình thì tính năng này càng quan trọng hơn. Nói về ghế thì mình cũng mong muốn ghế phụ chỉnh điện, hàng ghế thứ 2 có chỉnh điện hoàn toàn, chứ không phải trượt tay như hiện tại.

Như mình đang quen với chiếc Tucson bật/tắt đèn bằng cách chạm trực tiếp vào đèn, thì trên Innova Cross phải tìm nút để bấm. Nếu đã quen rồi thì không sao, nhưng với ai mới lên xe vài lần đầu thì phải mò mẫm một chút mới thấy nút bật đèn. Ngay cả việc vừa lái xe vừa tìm nút bật đèn cũng khiến mình cảm thấy chưa thuận tiện.

Có nhiều năm đồng hành với xe Toyota, anh đánh giá thế nào về trải nghiệm dịch vụ với thương hiệu Nhật này?

Về dịch vụ thì mình thấy rất ổn. Mỗi lần đưa xe đi bảo dưỡng đều được đón tiếp, phục vụ chu đáo, được mời trà và cà phê đầy đủ, ngồi thoải mái, mát mẻ trong quá trình xe được xử lý ngoài xưởng.

Mình xem trên website thì thấy Toyota có rất nhiều đại lý ở các tỉnh thành. Mình cho rằng điều đó rất tiện cho số đông người sử dụng. Bán kính khoảng 4-5 km quanh Hà Nội cũng đều có đại lý chính hãng. Với mình, trong các chuyến đi xa, xe mình chưa gặp bất cứ sự cố nào phải đưa xe vào đại lý cả nên cũng chỉ cần một nơi gần nhà để làm bảo dưỡng là đủ.

Anh có nghĩ gia đình anh sẽ gắn bó với chiếc Innova Cross này trong thời gian dài không?

Chắc chắn là có rồi, vì đây là chiếc xe vừa vặn hoàn toàn với nhu cầu gia đình hiện nay. Như chiếc Fortuner trước đây, nhà mình sử dụng hơn 17 năm mới bán, cùng với chiếc GX 470 cũng bán đi vào tháng vừa rồi. Lý do bán cũng chỉ để đổi sang chiếc xe khác phù hợp hơn cho nhu cầu đi lại đông người. Mà Innova Cross HEV chính là chiếc xe đáp ứng được điều đó nên không có lý do gì để đổi sang xe khác cả. Xe đủ rộng rãi để đi xa với cả gia đình 3 thế hệ, cũng có kích thước vừa phải để dễ dàng cầm lái trong phố Hà Nội.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.