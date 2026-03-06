Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của Vũ Văn Thanh gây chú ý với hình ảnh nữ sinh trường Y chăm chỉ, khác hẳn vẻ sexy trên MXH

Nhắc đến nàng WAG Trần Bích Hạnh - bạn gái của hậu vệ tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cô nàng nóng bỏng với body cực phẩm, thường xuyên tung ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong loạt hình đời thường mới được chia sẻ, Bích Hạnh lại khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: một cô gái học thức, giản dị và chăm chỉ học tập.

Trong bức ảnh được chính chủ đăng tải trên Instagram cá nhân, Bích Hạnh diện áo len kẻ sọc đơn giản, ngồi học với sách vở và laptop trước mặt. Không trang điểm đậm, không váy áo gợi cảm, cô trông giống một nữ sinh chăm chỉ của trường Y, tập trung ghi chép và học bài.

Bích Hạnh chăm chỉ học tập

Hình ảnh này nhanh chóng gây chú ý bởi sự tương phản rõ rệt với phong cách thường thấy của bạn gái Văn Thanh trên mạng xã hội. Trước đó, Trần Bích Hạnh thường gây ấn tượng với loạt ảnh bikini, váy bó sát hay trang phục tôn dáng, khoe body gợi cảm và thần thái tự tin.

Chính sự đối lập giữa hai phong cách đã khiến nhiều người nhận xét rằng bạn gái Văn Thanh có “hai phiên bản” hoàn toàn khác nhau: Một bên là cô gái sexy, quyến rũ trên Instagram, một bên là nữ sinh trường Y chăm chỉ, khá kín đáo và nhẹ nhàng.

Không ít cư dân mạng còn cho rằng chính nét đối lập này lại khiến cô trở nên thú vị hơn. Bởi đằng sau hình ảnh nóng bỏng thường thấy trên MXH, Bích Hạnh vẫn là một cô gái trẻ đang theo đuổi con đường học hành nghiêm túc.

Thời gian qua, Trần Bích Hạnh - một cô tiểu thư có gia thế "khủng" được nhiều người chú ý khi công khai hẹn hò với hậu vệ Vũ Văn Thanh. Dù cả hai khá kín tiếng nhưng mọi động thái của cô nàng vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Và có lẽ, với nhiều người, hình ảnh nữ sinh trường Y chăm chỉ này mới là góc rất khác của bạn gái "trâm anh thế phiệt” của Vũ Văn Thanh mà không phải ai cũng từng thấy.