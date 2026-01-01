Bạn gái nóng bỏng của Quốc Việt - cầu thủ sút tung lưới Hàn Quốc

Tối nay (23/1), người hâm mộ bóng đá lại tiếp tục được theo dõi hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu U23 Châu Á 2026. Gặp đội tuyển U23 Hàn Quốc, các chiến binh sao vàng gây bất ngờ khi đã mở màn tỷ số 1 - 0. Pha lập công lần này đến từ sự kết hợp giữa Đình Bắc và Quốc Việt.

Trên MXH, netizen đã nhanh chóng dành nhiều lời khen cho Quốc Việt - nam cầu thủ sinh năm 2003. Đáng chú ý hơn, bạn gái của anh chàng cũng đã nhanh tay “cap màn hình”, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của người yêu và gửi lời chúc mừng.

Quốc Việt là người ghi bàn, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Hồng Nghi - bạn gái của nam cầu thủ đã có lời khen ngợi, chúc mừng đến "cục vàng"

Theo đó, Chu Hồng Nghi (SN 2003) - bạn gái của Quốc Việt bày tỏ ngắn gọn: “Cục vàng giỏi”. Song, điều này cũng đủ khiến dân tình “đứng ngồi không yên” với cách mà Hồng Nghi cổ vũ bạn trai hay sự ngọt ngào của cặp đôi.

Cho những ai chưa biết, Hồng Nghi và Quốc Việt đã có khoảng 5 năm hẹn hò. Dù cả hai đều công khai mối quan hệ nhưng cũng không thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cạnh nhau. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn dành nhiều sự ngưỡng mộ, lời khen ngợi cho sắc vóc của Chu Hồng Nghi.

Quốc Việt và bạn gái đã có khoảng 5 năm hẹn hò

Cô nàng hiện đang kinh doanh online trong lĩnh vực làm đẹp. Hồng Nghi sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém gì các hot girl. Không những vậy, cô còn có vóc dáng bốc lửa, cuốn hút, gợi cảm khó rời mắt.

Trên trang cá nhân của mình, Hồng Nghi thường đăng tải loạt hình ảnh đi làm, đi chơi với visual cực phẩm. Cô theo đuổi phong cách nữ tính, quyến rũ, ưa chuộng diện những bộ đồ khoe trọn ưu điểm hình thể.

Cô nàng sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ

Bạn gái Quốc Việt cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với body nóng bỏng

Những hình ảnh đời thường của Chu Hồng Nghi đều được netizen thả tim rần rần



