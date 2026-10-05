"Bạn gái Jung Kook" lộ hình ảnh xót xa trên sân khấu, bệnh nặng đến mức phải nghỉ diễn

Hình ảnh mới nhất của "bạn gái tin đồn" Jung Kook khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đang diễn ra của nhóm nhạc aespa, Winter vừa chính thức trở lại sân khấu biểu diễn sau một khoảng thời gian ngắn phải tạm ngưng hoạt động để điều trị y tế. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ cùng những miếng băng dán y tế trên cơ thể đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Dù tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn, những hình ảnh mới nhất của Winter vẫn trở thành chủ đề được thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ cùng những miếng băng dán y tế trên cơ thể đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ

Trước đó, đại diện công ty quản lý SM Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về tình hình sức khỏe của Winter trong thời gian nhóm thực hiện lịch trình tại Mỹ. Cụ thể, nữ idol xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi và không khỏe ngay trước buổi biểu diễn của aespa tại thành phố Miami vào ngày 26/9. Mặc dù gặp bối cảnh sức khỏe không thuận lợi, Winter vẫn quyết định lên sân khấu để hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn cùng các thành viên khác trong nhóm.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc đêm diễn ở Miami, tình trạng thể chất của cô không có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Winter đã đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu và nhận chẩn đoán mắc bệnh zona thần kinh. Mặc dù bản thân nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia lịch trình, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã đưa ra lời khuyên rằng việc nghỉ ngơi và điều trị y tế cần được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa công ty và nghệ sĩ, SM Entertainment quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Winter.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa công ty và nghệ sĩ, SM Entertainment quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Winter

Kết quả là trong buổi biểu diễn diễn ra tại Dallas vào ngày 29/9, Winter đã phải vắng mặt. Đêm nhạc cùng hai hoạt động giao lưu là Hi-Bye và Send-Off phải chuyển sang phương án tổ chức với đội hình ba thành viên gồm Karina, Giselle và Ningning. Đại diện công ty cho biết Winter bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể gặp gỡ những người hâm mộ đã mong chờ được gặp cô. Quyết định tạm dừng hoạt động ngắn hạn này nhận được sự đồng thuận từ phía công ty nhằm đảm bảo nữ ca sĩ có đủ thời gian phục hồi hoàn toàn trước khi tiếp tục các chuỗi đêm diễn dày đặc.

Trong buổi biểu diễn diễn ra tại Dallas vào ngày 29/9, Winter đã phải vắng mặt

Là một trong những nữ thần tượng nổi bật hàng đầu của thế hệ Gen 4, Winter sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ diện mạo nổi bật cùng thần thái trình diễn cuốn hút. Sự nghiệp âm nhạc thăng tiến cùng nhóm aespa cũng khiến đời tư và các thông tin xung quanh nữ ca sĩ liên tục nằm trong tầm ngắm của truyền thông.

Là một trong những nữ thần tượng nổi bật hàng đầu của thế hệ Gen 4, Winter sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ diện mạo nổi bật cùng thần thái trình diễn cuốn hút

Đáng chú ý, từ tháng 12/2025, những nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa Winter và Jung Kook (BTS) từng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Việc liên tục nằm ở trung tâm của những luồng thông tin chú ý càng khiến mọi động thái về sức khỏe cũng như lịch trình của nữ idol nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2025, những nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa Winter và Jung Kook (BTS) bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội

Sau thời gian theo dõi y tế và nghỉ ngơi, vào ngày 3/10, Winter đã quay trở lại sân khấu để tiếp tục đồng hành cùng aespa. Trong lần xuất hiện mới nhất, người hâm mộ dễ dàng nhận ra nhiều vị trí trên vai và cánh tay của nữ ca sĩ được che chắn bằng các miếng dán y tế. Hình ảnh này lập tức lan truyền trên các trang mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến bày tỏ sự xót xa cũng như lo ngại về việc nữ idol quay trở lại làm việc khi vết thương chưa lành hẳn. Nhiều ý kiến cho rằng những miếng băng dán y tế chằng chịt xuất hiện trước ống kính chỉ là phần nhìn thấy được, trong khi những cơn đau ngầm hay tình trạng mệt mỏi bên trong của nữ nghệ sĩ vẫn là dấu hỏi lớn chưa thể lường trước.

Sau thời gian theo dõi y tế và nghỉ ngơi, vào ngày 3/10, Winter đã quay trở lại sân khấu để tiếp tục đồng hành cùng aespa

Trong lần xuất hiện mới nhất, người hâm mộ dễ dàng nhận ra nhiều vị trí trên vai và cánh tay của nữ ca sĩ được che chắn bằng các miếng dán y tế

Làn sóng lo lắng này nhanh chóng chuyển thành những tranh cãi hướng về phía đơn vị quản lý trong việc sắp xếp khối lượng công việc. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tính hợp lý khi Winter phải quay trở lại sân khấu cường độ cao chỉ sau khoảng một tuần nghỉ ngơi kể từ khi được chẩn đoán mắc zona thần kinh. Đáng chú ý, cộng đồng mạng cũng nhắc lại tiền sử y tế phức tạp của nữ idol, từ đợt phẫu thuật tràn khí màng phổi trước đây cho đến sự cố sức khỏe lần này, để chỉ ra rủi ro khi nghệ sĩ phải làm việc liên tục trong tình trạng thể lực chưa đảm bảo.

Người hâm mộ bày tỏ sự xót xa cũng như lo ngại về việc nữ idol quay trở lại làm việc khi vết thương chưa lành hẳn

Nhiều ý kiến cho rằng những cơn đau ngầm hay tình trạng mệt mỏi bên trong của nữ nghệ sĩ vẫn là dấu hỏi lớn chưa thể lường trước

Nhiều fan cũng thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu nữ ca sĩ có chịu áp lực phải biểu diễn hay không, đồng thời lên tiếng yêu cầu công ty quản lý cần đặt sức khỏe lâu dài của nghệ sĩ lên trên tiến độ của các chuyến lưu diễn thương mại.

Để trấn an dư luận và người hâm mộ, Winter đã chủ động gửi nhiều tin nhắn thông qua ứng dụng giao lưu trực tuyến với khán giả. Nữ ca sĩ làm rõ rằng tình trạng hiện tại của cô đã cải thiện rõ rệt và không còn cảm thấy đau đớn. Cô giải thích việc dán các miếng băng y tế hoàn toàn là để bảo vệ các vết thương ngoài da trong quá trình vận động và tiếp xúc trên sân khấu, đồng thời khẳng định các vết thương này không gây ảnh hưởng hay đau đớn cho cô.Trong các tin nhắn gửi đi, Winter duy trì tinh thần lạc quan khi hài hước nhắc về khả năng tự hồi phục của bản thân và tự nhận mình là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Để trấn an dư luận và người hâm mộ, Winter đã chủ động gửi nhiều tin nhắn thông qua ứng dụng giao lưu trực tuyến với khán giả

Sự trở lại của Winter giúp aespa củng cố lại đội hình bốn thành viên đầy đủ cho chặng đường tiếp theo của chuyến lưu diễn

Sự trở lại của Winter giúp aespa củng cố lại đội hình bốn thành viên đầy đủ cho chặng đường tiếp theo của chuyến lưu diễn. Theo kế hoạch đã công bố, nhóm sẽ tiếp tục di chuyển qua nhiều thành phố lớn tại khu vực Bắc Mỹ. Các điểm dừng chân tiếp theo của aespa trong lịch trình sắp tới bao gồm Oakland, Seattle và Vancouver.

Ảnh: X