Thời điểm hiện tại, bộ phim Bác sĩ luật sư đang tạo ra cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng yêu phim. Bên cạnh sự tham gia của tài tử "hạng A" So Ji Sub, diễn xuất mà Im Soo Hyang thể hiện với vai cô công tố viên cương trực Geum Seok Young cũng góp công rất lớn. Vậy có điều gì thú vị về nữ diễn viên xinh đẹp này?



Im Soo Hyang vào vai cô công tố viên cương trực Geum Seok Young trong Bác sĩ luật sư.

Im Soo Hyang, đóa hoa nở muộn của màn ảnh xứ Hàn

Nhắc đến Im Soo Hyang, phải nói rằng cô là một đóa hoa nở muộn của màn ảnh xứ Hàn. Soo Hyang vào nghề từ năm 2009 khi mới chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi với một vai nhỏ ở tác phẩm điện ảnh Tiết 4 kinh hoàng do Kang So Ra và Yoo Seung Ho đóng chính.

Những hình ảnh của Im Soo Hyang trong vai diễn đầu tay.

Bộ phim truyền hình đầu tay của Im Soo Hyang là Góc khuất số phận (2011). Nhờ nó, cô đã nhận được sự chú ý chẳng nhỏ từ công chúng. Những năm sau đó, mỹ nhân họ Im hoạt động năng nổ và không ngại làm mới bản thân thay vì đóng đinh trong một hình tượng nào đó. Tuy nhiên, thành công lại chẳng "gõ cửa" cô sớm như dự kiến.

Im Soo Hyang và vai diễn Dan Sa Ran trong Góc khuất số phận.

Sau một loạt dự án phim như Tình một đêm, Iris 2, Cảm ơn thời đại hay Ngọn gió đời tôi, sự nghiệp của cô vẫn khá nhạt nhòa. Phải nhờ đến "chuyện tình màn ảnh" với mỹ nam Cha Eun Woo trong Người đẹp Gangnam (2018), cái tên Im Soo Hyang mới trở nên quen thuộc trong lòng khán giả. Cũng chính bởi bộ phim này mà cô được đặt cho biệt danh "Người đẹp Gangnam".

Vào nghề từ năm 2009 nhưng phải sau gần 1 thập kỷ, Im Soo Hyang mới tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình nhờ tác phẩm Người đẹp Gangnam.

Sau Người đẹp Gangnam, Im Soo Hyang tiếp tục gây bão với Gia đình đức hạnh (2019). Trong năm 2022 này, cô hứa hẹn sẽ nhận được thêm nhiều thành công nhờ 2 bộ phim đang phát sóng là Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri cùng với Bác sĩ luật sư.

Mối duyên đặc biệt với mỹ nam Sung Hoon

Ở Bác sĩ luật sư, Im Soo Hyang là "người đặc biệt" trong lòng So Ji Sub. Còn với Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri, cô lại là nữ chính của Sung Hoon. Thực tế, Im Soo Hyang và Sung Hoon là một cặp đôi rất có duyên tại làng giải trí xứ Kim Chi. Hai người đã cùng hợp tác với nhau trong 3 bộ phim: Góc khuất số phận, Năm đứa trẻ và Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri.

Im Soo Hyang từng khiến Sung Hoon cảm thấy thực sự rung động.

Có một điều rất thú vị, đó là họ chẳng những là đôi tình nhân trên màn ảnh mà Sung Hoon còn từng thực sự rung động với Im Soo Hyang. Điều này được chính mỹ nam Yêu (Kết hôn và ly dị) thừa nhận khi tham gia chương trình giải trí Strong Heart của đài SBS:

"Nếu tôi và Soo Hyang cùng nhau tham gia chương trình khi vẫn còn đóng phim Góc khuất số phận, có lẽ sẽ rất khó để tôi khống chế biểu cảm trên gương mặt mình. Thực ra, tôi nghĩ mình đã bị lẫn lộn giữa cô ấy và nhân vật Sa Ran. Nhiều khi, tôi không phân biệt được đâu là Soo Hyang, đâu là Sa Ran. Có lẽ khi đó, tôi đã yêu cả hai."

Trong khoảng thời gian quay phim, Sung Hoon từng nghiêm túc suy nghĩ về việc bày tỏ tình cảm với Im Soo Hyang. Tuy nhiên đáng tiếc là sau khi đóng máy, cảm xúc trong anh đã vơi đi.

Trải lòng về quá khứ của bản thân, Im Soo Hyang hé lộ sự khốc liệt trong làng giải trí Hàn ngữ

Khi nhắc về làng giải trí xứ Hàn, thứ hiện lên trong suy nghĩ của đa phần mọi người hẳn là ánh hào quang xung quanh những ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng thực tế, làng giải trí xứ Hàn không chỉ có toàn màu hồng mà cũng là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Đây là một "đấu trường" mà tại đó, người thua sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được biết tới, còn kẻ thắng thì cũng phải trải qua những thử thách, gian nan tột bậc.

Im Soo Hyang từng trải qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay.

Chia sẻ về quãng thời gian luyện tập kéo dài 6 tháng để chuẩn bị cho vai diễn trong phim Góc khuất số phận, Im Soo Hyang nói rằng cô đã phải nhận rất nhiều lời trách mắng, đồng thời phải sống dưới áp lực đào thải khủng khiếp:

"Đạo diễn luôn bảo 'cô chẳng có tài năng gì cả', em suốt ngày bị nói như vậy và hình như cũng chưa bao giờ nhận được lời khen nào. Quan trọng hơn, luôn có những diễn viên thay thế nếu như chúng em làm không tốt. Họ lúc nào cũng nói với chúng em như vậy. Vì thế cho dù có đạt rồi thì cũng chẳng thể an tâm được. Em đã từng khóc rất nhiều."

Hy vọng rằng 2022 sẽ là một năm thành công của "Người đẹp Gangnam".

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Im Soo Hyang giờ đã có một vị trí nhất định cho riêng mình trong lòng khán giả. Hy vọng rằng với 2 bộ phim đang phát sóng là Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri và nhất là Bác sĩ luật sư đóng cùng So Ji Sub, cô sẽ đạt được thêm những cột mốc thành công mới trong sự nghiệp.