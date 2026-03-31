Bán được nhà đắt hơn 2,6 tỷ đồng nhờ bỏ qua môi giới, 'cầu' ChatGPT hỗ trợ

Thay vì tìm đến các đại lý bất động sản truyền thống, một người đàn ông tại Florida, Mỹ quyết định tự mình bán nhà với sự trợ giúp của công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Kết quả thật mỹ mãn, ngôi nhà không chỉ bán được nhanh chóng mà còn thu về con số cao hơn 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) so với mức định giá cao nhất từ các chuyên gia môi giới.

Vào kỳ nghỉ lễ cuối năm 2025, Robert Levine cùng vợ lái xe từ Florida đến North Carolina. Với mong muốn bán nhà, họ thử đặt vài câu hỏi cơ bản cho ChatGPT về quy trình buôn bất động sản. Cuộc hội thoại ban đầu chỉ là một trải nghiệm mang tính giải trí nhưng sau đó dần trở nên nghiêm túc hơn.

Phần mềm AI bắt đầu hỗ trợ họ giải quyết các khía cạnh phức tạp của quy trình bán hàng, bao gồm chiến lược marketing và kỹ năng đàm phán. Thậm chí, nó còn đưa ra những gợi ý tỉ mỉ như phải sơn lại những mảng tường nào để tối ưu hóa không gian.

Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Levine bán nhà cao hơn mức định giá của chuyên gia bất động sản.

Levine chia sẻ rằng AI hỗ trợ họ trong toàn bộ tiến trình, bao gồm cả những tiểu tiết mà ông chưa bao giờ nghĩ tới. Ông nhận ra tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên, không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là cảm xúc của khách hàng khi bước vào bên trong. Một bức tường không vết trầy xước có thể tạo nên sự khác biệt giúp gia chủ thu về giá trị cao hơn.

Với cương vị là CEO của một công ty tư vấn chiến lược và là cha của ba đứa trẻ, Levine có lịch trình vô cùng bận rộn. ChatGPT lên lịch giúp ông sắp xếp các buổi tham quan nhà để không ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Sau đó, Levine trực tiếp dẫn 15 khách hàng tiềm năng đi xem nhà, kết quả có 5 người gửi hồ sơ đăng ký mua chính thức.

Chỉ sau đúng 5 ngày, căn nhà hoàn tất thủ tục chốt đơn. Levine cho biết mức giá bán cuối cùng cao hơn khoảng 100.000 USD so với ước tính của các đại lý bất động sản trước đó. Khi gặp các môi giới, ông cảm thấy họ thiếu tự tin trong việc định giá. Còn ChatGPT lại cung cấp những dữ liệu và niềm tin vững chắc về xu hướng của thị trường.

Dù thừa nhận bản thân là người am hiểu công nghệ, Levine tin rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ChatGPT theo cách mình đã làm. Ông khuyến khích mọi người trải nghiệm vì việc sử dụng AI không phải là lập trình phức tạp mà thực chất là một cuộc đối thoại: "Nếu bạn có thể trò chuyện với chuyên gia môi giới, bạn hoàn toàn có thể trao đổi với AI".

Tuy nhiên, Levine cũng lưu ý rằng dù AI là công cụ tuyệt vời, bạn vẫn cần luật sư chuyên nghiệp để giám sát toàn bộ quy trình pháp lý. AI không nhất thiết phải thay thế hoàn toàn con người, nhưng nó cho phép chúng ta tự tin hơn vào những quyết định quan trọng của mình.