Bán đi công ty linh kiện điện tử, "đại gia phố núi" Đức Long Gia Lai báo lãi sau thuế gấp 4 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã CK: DLG) đã công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần hơn 220 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt gần 85 tỷ đồng – giảm 5% so với quý 3/2023. Doanh thu của DLG giảm nguyên nhân chính do công ty đã thoái vốn công ty con MassNoble tại ngày 31/7 dẫn đến doanh thu bán sản phẩm linh kiện điện tử giảm mạnh.

Trong kỳ, DLG thu về gần 181 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 3 lần so với cùng kỳ, trong đó, lãi từ thoái vốn công ty con gần 130 tỷ. Chi phí tài chính giảm 16% đạt hơn 74 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng giảm 63,5% còn 876 triệu đồng.

Đáng chú ý, chi phí QLDN tăng mạnh từ 38 tỷ đồng lên gần 126 tỷ đồng do khoản dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi gần 75 tỷ.

Kết quả, DLG báo lãi sau thuế gần 65 tỷ đồng gấp 4 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 52 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của DLG đạt 815 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 126 tỷ, tăng 150% so với cùng kỳ.