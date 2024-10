Ôm núi tiền gửi ngân hàng, một doanh nghiệp ung dung thu lời "khủng" mỗi ngày

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ XX với 2 sản phẩm chính là Đường RS và Cồn.

Năm 2005, doanh nghiệp này được chuyển đổi thành công ty cổ phần. Đến nay, sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất đường lớn nhất Việt Nam.

Đường Quảng Ngãi là công ty mẹ của Vinasoy (thương hiệu Fami) và sở hữu nhiều nhà máy đa ngành như bia Dung Quất, bánh kẹo Biscafun, nước khoáng Thạch Bích và các nhà máy sản xuất đường lớn.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, Đường Quảng Ngãi ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Theo đó, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 2.727 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 912 tỷ, lần lượt tăng 10,5% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và chi phí tài chính đều giảm 31% và 30%, còn 60 tỷ và 20 tỷ đồng. Công ty báo lãi trước thuế 587 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 3/2023. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này thu về 531 tỷ đồng, tăng nhẹ 25 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần của chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami đạt 8.069 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu của Đường Quảng Ngãi ghi nhận, mảng đường và sữa đậu nành đều chiếm khoảng 33% tổng doanh thu.

Công ty báo lãi sau thuế gần 1.755 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này ghi nhận lãi 6,5 tỷ đồng.

Năm 2023 vừa qua là năm hoàng kim của QNS khi doanh thu thuần gần 10.023 tỷ đồng và lãi ròng 2.190 tỷ đồng. Năm nay, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu kinh doanh đi lùi so với năm 2023, với tổng doanh thu 9.000 đồng và lãi sau thuế 1.341 tỷ đồng, giảm mạnh so với nền cao kỷ lục của năm 2023. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp này đã hoàn thành 90% mục tiêu doanh thu và 131% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý 3/2024, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền gửi ngân hàng với 7.064 tỷ đồng, tương đương 54% tổng tài sản, tăng 15% so với đầu năm. Đây chủ yếu là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6 tháng đến không qua một năm.

Với số tiền khổng lồ này, công ty ghi nhận lãi tiền gửi gần 175 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương lãi gần 650 triệu đồng mỗi ngày. Dù gia tăng tiền gửi ngân hàng, nhưng tổng doanh thu tài chính trong kỳ vẫn giảm 64 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 192 tỷ đồng - chủ yếu do giảm thu lãi tiền gửi.

Trong năm nay, Đường Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư. Công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 2.000 tỷ đồng để nâng công suất hệ thống chế biến đường từ mía tại Nhà máy An Khê (Gia Lai) lên 25.000 tấn/năm và Nhà máy điện sinh khối An Khê lên mức 135 MW. Đường Quảng Ngãi đang trong quá trình nghiên cứu để xây dựng dự án sản xuất Ethanol từ mật rỉ - phụ phẩm từ quá trình sản xuất đường với tổng vốn đầu tư 1.500 - 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đường Quảng Ngãi đang trong quá trình đẩy mạnh mở rộng diện tích vùng nguyên liệu mía thêm 3.000 ha/năm, dự kiến đạt 40.000 ha vào niên vụ 2027/2028.

Về cổ tức, năm 2023 khi đạt mức lợi nhuận cao kỷ lục, Đường Quảng Ngãi đã chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ lên đến 40%. Theo kế hoạch năm 2024, công ty dự kiến chia tỷ lệ cổ tức ở mức 15% hoặc cao hơn, chi trả bằng tiền mặt. Vào tháng 9 vừa qua, công ty đã tạm ứng đợt cổ tức đầu tiên với tỷ lệ 10%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu QNS kết phiên cuối tuần tại 48.600 đồng, giảm 0,41% so với tham chiếu. So với đầu năm, giá cổ phiếu này đã tăng 7% so với vùng giá 45.500 đồng hồi đầu năm.