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Ban đại diện phụ huynh vận động góp tiền tổ chức tiệc 20/11, xã yêu cầu hoàn trả

MINH MINH
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Ban đại diện cha mẹ học sinh một trường ở Đắk Lắk vận động phụ huynh đóng 30.000 đồng/người để tổ chức tiệc 20/11 cho thầy cô, địa phương yêu cầu hoàn trả.

Ngày 8/11, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar (Đắk Lắk), cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội làm việc với Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường hoàn trả tiền vận động phụ huynh đóng góp kinh phí tổ chức hoạt động nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Địa phương dự kiến tổ chức ngày 20/11 tập trung tại trụ sở UBND xã cho các thầy cô. Tránh việc huy động sai quy định gây nên những thông tin không hay ”, ông Chuyền nói.

Liên quan đến thông tin trên, ông Lại Cao Đằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trước đó, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh có trao đổi với nhà trường về nguyện vọng tổ chức buổi tọa đàm nhằm tri ân các thầy cô nhân dịp 20/11.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi tiếp nhận đề xuất, ông Đằng đã lưu ý Ban đại diện việc tổ chức phải bảo đảm đúng quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường, đặc biệt phải tuân thủ Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai vận động đóng góp trong nội bộ phụ huynh trên tinh thần tự nguyện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phụ huynh ở một số lớp đề xuất quy đổi thành mức đóng góp 30.000 đồng/người. Từ đó, việc vận động chuyển thành áp dụng một mức đóng góp chung đối với phụ huynh.

- Ảnh 2.

Thông báo đề xuất vận động kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo hiệu trưởng, khi phát hiện cách vận động chưa phù hợp quy định, nhà trường lập tức yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng triển khai, đồng thời hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu.

Thầy cô trong trường rất buồn khi vụ việc này xảy ra. May mắn là thầy cô chưa ăn tiệc này, nếu không rất khó xử ”, ông Đằng chia sẻ.

Người đứng đầu nhà trường nhìn nhận sự việc là bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhất là đối với các hoạt động liên quan đến vận động kinh phí.

Theo Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ; không được ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc đóng góp kinh phí hoạt động.

Ban đại diện cũng không được nhân danh mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục

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Tags

cha mẹ học sinh

UBND xã Ea Kar

Đắk Lắk

20/11

hoàn trả

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