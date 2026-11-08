"Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn: Từ shipper chạy đơn 30.000 đồng mỗi ngày đến nhà vô địch thế giới

Từng chật vật mưu sinh bằng nghề shipper, đối mặt nguy cơ giải nghệ vì chấn thương, Đào Hồng Sơn đã vượt lên nhờ đam mê và sự đồng hành của vợ.

Với chiều cao chỉ khoảng 1,49m, Đào Hồng Sơn không sở hữu vóc dáng lý tưởng của một võ sĩ võ thuật đối kháng. Thế nhưng, trên sàn đấu, chàng trai được mệnh danh là “Quỷ lùn” lại khiến nhiều đối thủ phải dè chừng bởi tốc độ, sự linh hoạt cùng những đòn khóa siết đầy biến hóa.

Trưởng thành từ làng Triều Khúc (Hà Nội), nơi có truyền thống vật cổ truyền, Đào Hồng Sơn sớm bén duyên với những sới vật làng. Từ niềm đam mê ban đầu, anh từng bước theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Ju-Jitsu Việt Nam.

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Giành Huy chương Vàng (HCV) hạng cân 56 kg. Giải vô địch Ju-Jitsu thế giới / Thế giới (2025): Giành 2 tấm Huy chương Vàng ở các nội dung đối kháng (bao gồm hạng 56 kg).

Giành 2 tấm Huy chương Vàng ở các nội dung đối kháng (bao gồm hạng 56 kg). SEA Games:

SEA Games 31 (2022, tại Việt Nam): Huy chương Vàng nội dung Ne-Waza Nogi hạng 56 kg nam.

Huy chương Vàng nội dung Ne-Waza Nogi hạng 56 kg nam.

SEA Games 32 (2023, tại Campuchia): Huy chương Vàng nội dung Ne-Waza Nogi hạng 56 kg nam. [

Huy chương Vàng nội dung Ne-Waza Nogi hạng 56 kg nam. [ Giải Vô địch Ju-Jitsu bãi biển thế giới (Thái Lan): Huy chương Vàng các năm 2022, 2023, 2024 ở nội dung No Gi 56 kg.

Huy chương Vàng các năm 2022, 2023, 2024 ở nội dung No Gi 56 kg. Các giải khu vực và châu lục: Thường xuyên đạt huy chương tại các giải vô địch Đông Nam Á, Châu Á và Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG).

VĐV Đào Hồng Sơn. (Nguồn ảnh: Báo QĐND)

Người hâm mộ vốn đã quen thuộc với hình ảnh một Đào Hồng Sơn mạnh mẽ, quyết liệt và đầy bản lĩnh mỗi khi bước lên sàn đấu. Thế nhưng, trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, nam vận động viên lại hé lộ một góc đời thường ít người biết đến. Đó là chuyện tình yêu với cô gái hàng xóm, cuộc sống hôn nhân giản dị và cả hành trình vượt qua những biến cố, chấn thương để tiếp tục theo đuổi đam mê, bền bỉ chinh phục các đấu trường trong nước và quốc tế.

Phải lòng cô gái hàng xóm từ sới vật truyền thống

Ngày nhỏ, Đào Hồng Sơn (SN 1997) khá nghịch ngợm nên bố anh quyết định cho con trai đi tập võ để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần. Năm 11 tuổi, trong một lần đi chơi hội làng, chứng kiến các thanh niên trong làng Triều Khúc tham gia thi đấu vật, Sơn cảm thấy vô cùng thích thú và quyết định thử sức.

Dù chưa có nhiều kỹ năng, cậu bé Sơn ngày ấy vẫn có thể đánh bại những thanh niên 18-20 tuổi trên sới vật truyền thống và giành giải ba. Sau lần đó, cậu bắt đầu lên mạng tìm hiểu về môn vật, tự tập luyện trong một thời gian.

Đến năm lớp 9, nhận thấy niềm đam mê và năng khiếu thể thao của con trai, bố Sơn định hướng cho anh theo học tại trường năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội. Từ lớp 10, Sơn bắt đầu theo học tại môi trường đào tạo thể thao chuyên nghiệp. Dù bố mong muốn con trai theo đuổi bóng đá, nhưng Sơn lại chỉ dành tình yêu cho môn vật.

VĐV Đào Hồng Sơn xuất hiện trong "Gõ cửa thăm nhà"

Cũng từ những sới vật truyền thống trong hội làng, Đào Hồng Sơn đã gặp được người bạn đời của mình. Sơn kể, ngày ấy, sau khi vừa bước xuống từ sới vật, anh tình cờ nhìn thấy một cô gái có ngoại hình nổi bật đi ngược chiều. Hình ảnh ấy lập tức thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ.

Không ngần ngại, Sơn nhờ mẹ tìm hiểu danh tính cô gái để có cơ hội làm quen. Điều bất ngờ là nhà cô gái chỉ cách nhà anh một con ngõ. Cô gái ấy chính là Mai Hương, người sau này trở thành vợ và cũng là hậu phương vững chắc của nam võ sĩ.

Sơn hóm hỉnh ví von chuyện tình của mình với Mai Hương giống như cách anh thi đấu trên sàn vật, nhanh chóng “hạ nốc ao” đối thủ. Sau 6 tháng yêu nhau, Sơn tham dự một giải đấu châu Á tổ chức tại Turkmenistan. Sau giải đấu, cả hai quyết định về chung một nhà. Hiện tại, vợ chồng anh đã có hai cô con gái đáng yêu.

Vợ chồng VĐV Đào Hồng Sơn và Mai Hương.

Định từ giã sự nghiệp vì đứt dây chằng và màn “lội ngược dòng” kỳ tích ở SEA Games

Sau khi lập gia đình và có con, gánh nặng kinh tế khiến Sơn phải nỗ lực làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Anh kể, trong giai đoạn 2017-2018, ngoài thời gian tập luyện, anh còn làm shipper. Mỗi khi kết thúc buổi tập, Sơn lại tranh thủ nhận các đơn hàng, mỗi đơn trị giá khoảng 30.000 đồng. Anh cố gắng chạy đủ số đơn để kiếm khoảng 300.000 đồng mỗi ngày, đưa vợ trang trải những khoản chi tiêu tối thiểu của gia đình.

Việc vừa tập luyện cường độ cao, vừa chạy xe giao hàng liên tục khiến Sơn không ít lần kiệt sức. Có thời điểm, anh từng nghĩ đến chuyện từ bỏ sự nghiệp thể thao. Trong lúc mệt mỏi và bế tắc, Sơn hỏi vợ: “Anh có nên dừng ở đây không?”.

Mai Hương vẫn một lòng ủng hộ chồng tiếp tục theo đuổi đam mê. Cô hiểu những vất vả mà chồng đang phải trải qua và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng nếu anh quá mệt mỏi. Hai vợ chồng cùng ngồi lại, tính toán, sắp xếp lại các khoản chi tiêu, cố gắng tiết kiệm hết mức có thể.

Sơn từng làm shipper để gia tăng thu nhập cho gia đình.

Tưởng rằng sau những tháng ngày chật vật ấy, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn, nhưng một biến cố lớn lại bất ngờ ập đến. Năm 2021, trong chuyến thi đấu tại Dubai, Sơn mang theo quyết tâm rất lớn khi tham dự giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu đầu tiên gặp đối thủ rất mạnh người Nga, anh không may bị đứt dây chằng.

Chấn thương nghiêm trọng khiến mọi dự định của nam võ sĩ gần như sụp đổ. SEA Games 31 chỉ còn cách khoảng 4 tháng, trong khi khả năng phục hồi của anh là một dấu hỏi lớn. Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, chấn thương không chỉ gây đau đớn về thể chất mà còn có thể lấy đi cơ hội thi đấu, thậm chí khép lại cả sự nghiệp đã dành nhiều năm gây dựng.

Trong thời điểm tuyệt vọng ấy, Sơn nghĩ đến việc dừng lại. Anh nói với vợ: “Chắc anh dừng ở đây thôi”. Đó không đơn thuần là lời than thở vì đau đớn, mà còn là sự bất lực của một người đang đứng trước nguy cơ phải từ bỏ điều mình theo đuổi suốt cả tuổi trẻ.

Thế nhưng, sâu thẳm trong Sơn vẫn là khát khao được tiếp tục thi đấu. Anh tâm sự, cả cuộc đời vận động viên không phải ai cũng có cơ hội tham dự một kỳ SEA Games được tổ chức ngay trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam. Cơ hội ấy càng khiến anh không cam lòng từ bỏ.

Ngay sau ca phẫu thuật, Sơn bắt đầu quá trình phục hồi với quyết tâm cao nhất. Anh tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, kiên trì tập luyện từng bước để lấy lại thể trạng. Bên cạnh anh, Mai Hương tiếp tục là người đồng hành, hỗ trợ chồng trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy.

Sơn nỗ lực cho quá trình hồi phục sau ca mổ đứt dây chằng.

Hai tháng sau, tình trạng chân của Sơn có những chuyển biến tích cực. Anh trở lại đội tuyển tập luyện, vượt qua bài kiểm tra sức khỏe và đủ điều kiện tham gia thi đấu. Dẫu vậy, khi bước vào SEA Games 31, đầu gối phải của anh vẫn chưa thể gập lại hoàn toàn.

Nhưng khi bước vào nhà thi đấu, nhìn lên khán đài với đông đảo khán giả đang cổ vũ, Sơn như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Sự quyết tâm được đẩy lên cao nhất, giúp anh gạt bỏ những lo lắng, tập trung toàn bộ tinh thần cho từng trận đấu. Những nỗ lực bền bỉ sau chấn thương cuối cùng cũng được đền đáp bằng tấm HCV SEA Games 31. Đặc biệt, chiến thắng sát sao trong trận chung kết khiến nam võ sĩ vỡ òa trong hạnh phúc.

Với Sơn, tấm HCV ấy không chỉ là một thành tích thể thao. Đó còn là kết quả của những ngày tháng kiên trì tập luyện trong đau đớn, của ý chí không chịu khuất phục trước nghịch cảnh và cả sự đồng hành thầm lặng từ người vợ đã luôn tin tưởng anh, ngay cả khi chính anh từng muốn buông bỏ.

Không chỉ ở những thời điểm chấn thương, Mai Hương còn là người cùng Sơn nhìn lại mỗi lần thất bại trên sàn đấu. Nam võ sĩ chia sẻ, sau những trận thua, người đầu tiên anh nhắn tin thường là vợ. Thay vì chỉ an ủi hay động viên chồng, Hương thường cùng anh phân tích nguyên nhân thất bại, chỉ ra những điểm còn hạn chế để anh rút kinh nghiệm và cải thiện trong các trận đấu tiếp theo.

Có lẽ, chính sự thẳng thắn và cách đồng hành ấy đã giúp Sơn có thêm động lực để hoàn thiện bản thân. Bởi với một vận động viên, chiến thắng có thể mang lại niềm vui nhất thời, nhưng cách đối diện với thất bại mới là điều quyết định họ có thể đi được bao xa trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Sơn cũng cho biết, một phần sự nổi tiếng của anh trên mạng xã hội có sự đóng góp không nhỏ từ Mai Hương. Vợ anh thường xuyên theo sát, ghi lại những khoảnh khắc chồng tập luyện, thi đấu cũng như những hình ảnh đời thường rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Từ những đoạn video ấy, nhiều người biết đến Đào Hồng Sơn hơn, đồng thời có thêm cơ hội tìm hiểu về bộ môn Ju-Jitsu.

Mai Hương luôn cổ vũ, đồng hành cùng chồng vượt qua khó khăn. (Ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Sơn vẫn duy trì việc tập luyện với mục tiêu chinh phục những giải đấu trong tương lai. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, hai vợ chồng cũng dự định phát triển công việc kinh doanh để cải thiện thu nhập, chăm lo tốt hơn cho tổ ấm nhỏ.

Từ một chàng trai từng phải tranh thủ từng giờ sau buổi tập để chạy shipper, kiếm từng khoản tiền nhỏ lo cho gia đình, đến nhà vô địch thế giới được nhiều người biết đến, hành trình của Đào Hồng Sơn chưa bao giờ chỉ có những tấm huy chương. Đằng sau những chiến thắng trên sàn đấu là không ít lần kiệt sức, những nỗi lo cơm áo, những chấn thương tưởng chừng có thể khép lại sự nghiệp và cả những khoảnh khắc anh muốn buông xuôi.

Nhưng Sơn đã không đơn độc trên hành trình ấy. Bởi phía sau một võ sĩ luôn mạnh mẽ, quyết liệt trước đối thủ là một người chồng, người bố có những lúc yếu lòng, cần được sẻ chia và tiếp thêm niềm tin.

(Nguồn: Gõ cửa thăm nhà)