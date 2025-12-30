Bán công ty trả nợ bà Trương Mỹ Lan, cổ phiếu đại gia phố núi lập tức "cháy hàng"

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch giằng co, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai trở thành tâm điểm khi “cháy hàng”, thị giá tăng kịch trần lên 15.400 đồng/cp. Đà tăng bất ngờ xuất hiện sau khi QCG vừa trải qua chuỗi giảm sâu với nhiều phiên “lau sàn” và hiện thị giá vẫn thấp hơn khoảng 13% so với vùng đỉnh thiết lập vào giữa tháng 12.

Đà khởi sắc của cổ phiếu QCG diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty gồm Công ty Xây dựng – Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc.

Các giao dịch này dự kiến hoàn tất trong quý I/2026, đánh dấu bước đi quyết liệt của Quốc Cường Gia Lai trong việc tái cấu trúc danh mục đầu tư, thu hẹp các khoản đầu tư ngoài lõi và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Quốc Cường Gia Lai, cả hai doanh nghiệp trên đều là công ty liên kết của QCG và cùng hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong đó, Công ty Nhà Phạm Gia có vốn điều lệ 260 tỷ đồng, QCG sở hữu 43,81% vốn điều lệ; còn Công ty Bất động sản Hiệp Phúc có vốn điều lệ hơn 419 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu của QCG là 34%.

Trước đó, thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày 3/12 đến 16/12, ĐHĐCĐ Quốc Cường Gia Lai đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. Mục đích của việc chuyển nhượng nhằm thu xếp tài chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Quyết định thi hành án số 1672/QĐ-CTHADS ngày 10/1/2025 của Cục Thi hành án dân sự TP HCM, Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ hoàn trả số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ CTCP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để nhận lại hồ sơ pháp lý và quyền sở hữu dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, doanh nghiệp cho biết đã thanh toán được 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Nguồn tiền được huy động từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và vay mượn từ các cá nhân. Như vậy, áp lực tài chính còn lại đối với Quốc Cường Gia Lai vẫn ở mức lớn, khoảng gần 1.800 tỷ đồng.

Việc đẩy mạnh chuyển nhượng các khoản đầu tư để xử lý nghĩa vụ tài chính được xem là bước đi quan trọng của Quốc Cường Gia Lai trong giai đoạn hiện nay, qua đó phần nào lý giải phản ứng tích cực của thị trường đối với cổ phiếu QCG trong phiên giao dịch vừa qua.