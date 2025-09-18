Vì sao nên để cây xanh ở ban công?

Ban công là nơi đón ánh sáng và gió tự nhiên, cũng là “cửa ngõ” khí lành đi vào nhà. Một vài chậu cây xanh vừa giúp lọc không khí, tạo không gian thư giãn, vừa được xem là cách thu hút tài lộc.

Chị Hạnh (47 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Từ ngày tôi đặt vài chậu cây xanh ở ban công, nhà cửa mát mẻ hơn hẳn, bọn trẻ ít ốm vặt, mà bản thân tôi cũng thấy nhẹ đầu, ít lo toan hơn. Tôi nghĩ cây cối mang lại năng lượng tích cực, chứ không đơn thuần là vật trang trí”.

1. Cây hương thảo – xua muỗi, tinh thần sảng khoái

Về sức khỏe: Hương thảo có tinh dầu tự nhiên, mùi thơm giúp đuổi muỗi, giảm căng thẳng, tăng trí nhớ.

Về phong thủy: Hương thảo được xem là loại cây giữ lửa trong gia đình, mang lại sự ấm áp, gắn kết.

2. Cây bạc hà – thanh lọc khí, thu hút năng lượng tích cực

Về sức khỏe: Lá bạc hà tỏa hương mát, khử mùi khó chịu, xua côn trùng.

Về phong thủy: Bạc hà biểu trưng cho sự tươi mới, phát triển không ngừng. Người ta tin bạc hà đem lại may mắn về tiền bạc và sự hanh thông.

3. Cây tùng bồng lai – biểu tượng vững bền và tài lộc

Về sức khỏe: Thân nhỏ, lá xanh quanh năm, lọc bụi tốt, dễ chăm sóc.

Về phong thủy: Dáng cây vững chãi, tượng trưng cho sự ổn định và trường thọ. Gia chủ trồng tùng bồng lai thường mong con cháu khỏe mạnh, tiền tài vững vàng.

4. Cây phong lộc hoa (guzmania) – thêm sức sống, thêm lộc

Về sức khỏe: Hoa rực rỡ giúp tinh thần sảng khoái, tăng năng lượng tích cực.

Về phong thủy: Màu đỏ tượng trưng may mắn. Đặt phong lộc hoa ở ban công được tin là giúp gia đình ít bệnh vặt, tài chính sáng sủa.

5. Cây ngọc bích – tượng trưng tiền tài lâu bền

Về sức khỏe: Lá mọng nước, dễ trồng, xanh mát quanh năm.

Về phong thủy: Còn gọi là “cây phỉ thúy”, tượng trưng cho đồng tiền. Người trồng tin rằng cây ngọc bích giúp tiền bạc ổn định, ít hao hụt.

Lưu ý khi trồng cây ở ban công

- Chọn chậu thoát nước tốt để cây không bị úng.

- Nên đặt theo hướng đón nắng sáng (Đông, Đông Nam), tránh nắng gắt buổi chiều.

- Thỉnh thoảng lau lá, cắt tỉa cành để cây luôn xanh tốt.

- Nếu gia đình có trẻ nhỏ, nên chọn loại cây an toàn, không gây kích ứng.

Kết

Một vài chậu cây không thể thay thế bác sĩ hay ngân hàng, nhưng chúng mang lại cảm giác an tâm, vui mắt và niềm tin vào sự sung túc. Như chị Hạnh nói: “Tôi coi việc chăm cây như chăm chút cho tài vận gia đình. Cây xanh tốt thì nhà cũng thuận hòa, ít ốm đau, tiền bạc giữ được.”

Ban công có 1 trong 5 loại cây trên, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng, gia đình khỏe mạnh, và quan trọng hơn – ví tiền cũng bớt hao hụt theo cách rất tự nhiên.

Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm